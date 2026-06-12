Luto en el fútbol brasileño: murió Hércules Brito Ruas, uno de los campeones del mundo en México 1970

Brito disputó 405 partidos con el Vasco da Gama en dos etapas que sumaron más de diez años, el club que lo formó desde sus inicios en el fútbol profesional

El primer día del Mundial 2026 trajo una pérdida que el fútbol brasileño no esperaba. Hércules Brito Ruas, el defensor que integró la zaga del Brasil tricampeón en México 1970, murió este jueves 11 de junio en Río de Janeiro a los 86 años. La noticia la dio su propia familia a través de las redes sociales del exjugador, con una frase que resumió el peso de la ausencia: “Es con inmensa tristeza que comunicamos el fallecimiento de nuestro campeón del mundo”.

Conocido simplemente como Brito, el defensor llevaba internado desde el 14 de mayo en el Hospital Casa Ilha do Governador con un cuadro de neumonía provocado por una bacteria de alta resistencia. A lo largo de las semanas previas, su familia fue actualizando su estado de salud a través de las mismas redes sociales, con un diagnóstico que se fue agravando sin dar margen a la recuperación. El sepelio está previsto para el sábado.

PUBLICIDAD

Nacido en la Ilha do Governador, zona norte de Río de Janeiro, donde vivió toda su vida, Brito llegó al fútbol de primera línea a través del Vasco da Gama, el club que lo formó y con el que disputó 405 partidos en dos etapas que sumaron más de diez años. Con la Cruz de Malta conquistó el Torneo Internacional de París y el Trofeo Teresa Herrera en 1957, y el Torneo Río-São Paulo de 1966. Anotó 11 goles con esa camiseta.

La trayectoria de Brito también incluyó al Flamengo —club en el que militaba cuando fue convocado para el Mundial de 1970—, Cruzeiro, Internacional, Corinthians, Botafogo y Athletico Paranaense. Fueron ocho años defendiendo la camiseta de la selección brasileña, entre 1964 y 1972, con un total de 61 partidos. Participó en dos Copas del Mundo: Inglaterra 1966 y México 1970.

PUBLICIDAD

El defensor fue titular en los seis partidos que Brasil jugó en el Mundial de México 1970, incluida la final ante Italia, donde los brasileños se impusieron por 4 a 1 en el Estadio Azteca

Fue en ese segundo torneo donde Brito alcanzó su lugar en la historia del fútbol. Titular en los seis partidos que disputó Brasil en México, formó dupla de zaga con el mediocampista Wilson Piazza, reconvertido como defensor para esa campaña.

La combinación resultó eficaz: aquel equipo, dirigido por Mário Zagallo, terminó el torneo con siete goles en contra en seis encuentros, una cifra que contrasta con el poderío ofensivo de ese plantel. Brito, que tenía 30 años en ese momento, fue elegido el jugador con mejor preparación física de todo el torneo.

PUBLICIDAD

La final se jugó en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde Brasil venció a Italia por 4 a 1 el 21 de junio de 1970. Una coincidencia que no pasó desapercibida: ese mismo estadio fue sede este jueves del partido inaugural del Mundial 2026, entre México y África del Sur, el mismo día en que se confirmó la muerte del tricampeón.

“Brito nos dejó como uno de los grandes defensores de la historia del fútbol brasileño. Su contribución al tricampeonato mundial en la Copa del 70 será eternamente recordada por todos nosotros”, afirmó Samir Xaud, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), en un comunicado oficial. “Rindo mi homenaje a este ídolo de nuestro país. Que su garra sea una inspiración para nuestros jugadores que disputarán la Copa”, añadió Xaud.

PUBLICIDAD

Brito defendió la camiseta de la Selección Brasileña durante ocho años, entre 1964 y 1972, y participó en dos Copas del Mundo, las de Inglaterra 1966 y México 1970

Los clubes con los que Brito tuvo mayor vínculo también se manifestaron. El Vasco publicó en sus redes: “Con el más profundo pesar, recibimos la noticia del fallecimiento de Brito, uno de los mayores zagueiros de la historia del Vasco da Gama. Brito era vascaíno de cuna y fue revelado en São Januário [...] ¡Gracias por todo, ídolo!”.

El Flamengo, por su parte, lo recordó como “el jugador mejor preparado físicamente de aquella Copa” y señaló que “en su paso por la Gávea, Brito honró y respetó nuestra Camiseta Sagrada”. El Botafogo también publicó un mensaje de condolencias y subrayó que el defensor honró los colores del club durante la década de 1970.

PUBLICIDAD

Brito deja a sus hijos Leonídio y Patrícia, y a cinco nietos. Con su muerte, pasa a ser el séptimo integrante del plantel campeón de 1970 en fallecer. Antes que él murieron el arquero Félix, el capitán Carlos Alberto Torres, Everaldo, Fontana y Joel Camargo.

El último en irse, antes de este jueves, había sido Pelé, en 2024, el mismo año en que también falleció Zagallo. De los 22 convocados para aquel torneo en México, quedan 15 sobrevivientes.

PUBLICIDAD