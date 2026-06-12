Deportes

Las tres bajas de peso que tendrá Uruguay en su debut ante Arabia Saudita: el plan de Bielsa para reordenar el equipo

La Celeste enfrenta su estreno mundialista en Miami con tres ausencias clave por lesión, lo que obliga añ DT a replantear la alineación inicial

Guardar
Google icon
La selección de Uruguay ajusta detalles y afronta tres bajas decisivas en la previa a su debut en la Copa del Mundo (REUTERS/Paola Chiomante)
La selección de Uruguay ajusta detalles y afronta tres bajas decisivas en la previa a su debut en la Copa del Mundo (REUTERS/Paola Chiomante)

La preparación de Uruguay para el debut en el Mundial 2026 quedó marcada por la ausencia de tres de sus figuras más influyentes. La noticia se conoció a pocos días del primer partido ante Arabia Saudita en Miami y forzó a Marcelo Bielsa a replantear su estrategia inicial. La decisión de prescindir de Ronald Araujo, José María Giménez y Giorgian De Arrascaeta por lesiones representa mucho más que simples modificaciones tácticas: supone perder experiencia, liderazgo y creatividad en el momento más determinante.

La exclusión de estos futbolistas para el debut, confirmada por el periodista Sebastián Giovanelli, obliga al seleccionador argentino a reconstruir el equipo en varias líneas. Ronald Araujo, pieza clave en la zaga, quedó descartado tras agravarse su lesión muscular, lo que requirió un viaje exprés a España para continuar su recuperación. Si bien existía cierta expectativa sobre su evolución, finalmente no logró superar el problema físico a tiempo.

PUBLICIDAD

Ronald Araujo es uno de los apuntados a quedar marginado del duelo frente a Arabia Saudita (REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)
Ronald Araujo es uno de los apuntados a quedar marginado del duelo frente a Arabia Saudita (REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)

La situación de José María Giménez tampoco ofrece margen para la esperanza. El zaguero, considerado uno de los líderes del vestuario, arrastra una lesión de tobillo sufrida en mayo durante un partido con el Atlético de Madrid. El proceso de recuperación no avanzó al ritmo necesario y su ausencia deja vacante un lugar de referencia tanto en la defensa como en el grupo.

Por su parte, Giorgian De Arrascaeta, uno de los mediocampistas más determinantes del plantel, vivió un doble revés físico. Primero, la fractura de clavícula a finales de abril durante un encuentro entre Estudiantes y Flamengo por la Copa Libertadores. Luego, durante los entrenamientos con la selección uruguaya en junio, apareció una nueva lesión muscular en el gemelo. Pese a que la Asociación Uruguaya de Fútbol comunicó que esta dolencia “no imposibilita su participación en el Mundial”, la decisión final parecería ser marginarlo del debut.

PUBLICIDAD

José María Giménez llega a la competencia con una lesión de tobillo y deja sin su referencia a la última línea para el estreno (REUTERS/Toby Melville)
José María Giménez llega a la competencia con una lesión de tobillo y deja sin su referencia a la última línea para el estreno (REUTERS/Toby Melville)

Este conjunto de bajas obliga a Marcelo Bielsa a buscar alternativas de última hora. Tanto en defensa como en el mediocampo, la estructura original queda alterada y surge la necesidad de apostar por futbolistas que, probablemente, no figuraban como titulares en el inicio del torneo. De esta manera, las bajas representan un desafío ante un debut mundialista cargado de presión.

El caso de Ronald Araujo no solo impactó en lo deportivo. Su estado físico generó una controversia mediática en Uruguay, especialmente tras las declaraciones de su hermano, quien criticó la gestión del cuerpo técnico y apuntó directamente al entrenador: “Gracias por lesionar a jugadores a días del Mundial”. Aunque el entorno de la selección intentó minimizar el impacto de la polémica y concentrar la atención en el trabajo diario, la discusión sumó tensión a una instancia que exige máxima concentración.

La situación de Giorgian De Arrascaeta es evaluada a contrarreloj y su debut mundialista queda en duda (EFE/Gastón Britos)
La situación de Giorgian De Arrascaeta es evaluada a contrarreloj y su debut mundialista queda en duda (EFE/Gastón Britos)

Mientras tanto, el equipo continuó sus entrenamientos en Playa del Carmen con la mirada puesta en definir la alineación inicial. En la sesión abierta a la prensa de este jueves, se observó a los suplentes trabajando en el campo de juego, mientras que De Arrascaeta realizaba ejercicios diferenciados y tanto Giménez como Araujo permanecían al margen. Tras esta práctica, Federico Viñas y Matías Viña fueron confirmados como titulares para el estreno, según informó la radio local Sport 890.

El debut de la Celeste está programado para el 15 de junio en Miami ante Arabia Saudita. Aunque sobre el papel Uruguay parte como favorito en su zona, las ausencias de tres referentes obligan a tomar recaudos ante un adversario dispuesto a capitalizar cualquier debilidad. Posteriormente, el calendario mundialista prevé un segundo encuentro frente a Cabo Verde y el cierre de la fase de grupos ante España, duelo que asoma como uno de los más destacados de la primera ronda en el Grupo H.

Temas Relacionados

UruguayMarcelo BielsaRonald AraujoJosé María GiménezGiorgian De ArrascaetaCopaMundial 2026Deportes-ArgentinaSelección Uruguay Mundial 2026Mundial 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El gesto de dolor del Dibu Martínez, el abrazo entre dos figuras y los ausentes: las perlitas de la práctica de la Selección

El arquero exhibió molestias lógicas al ponerse los guantes después de varios días, mientras que Nico Paz entrenó diferenciado en el gimnasio y Tagliafico inició su recuperación de un desgarro

El gesto de dolor del Dibu Martínez, el abrazo entre dos figuras y los ausentes: las perlitas de la práctica de la Selección

La foto inédita con Messi que publicó el hijo de Gudjohnsen tras cambiar camisetas en Argentina-Islandia: “El sueño de todo chico”

El delantero islandés de 20 años compartió en sus redes sociales una imagen inédita junto a Messi que data de la temporada 2015-16, a pocos meses de que el Barcelona gane el triplete

La foto inédita con Messi que publicó el hijo de Gudjohnsen tras cambiar camisetas en Argentina-Islandia: “El sueño de todo chico”

Los mejores memes y reacciones por la singular pronunciación en inglés del árbitro Sampaio en México-Sudáfrica

El juez brasileño quedó expuesto en el partido inaugural por un hecho inusual

Los mejores memes y reacciones por la singular pronunciación en inglés del árbitro Sampaio en México-Sudáfrica

Hace un año sacó su primer punto ATP y ahora avanzó a cuartos de un Challenger por primera vez: “Son muy valiosos los torneos en el país”

El correntino Carlos Zárate venció al peruano Arklon Huertas del Pino por 6-3 y 7-6(6) y aseguró la presencia de un tenista nacional en la final del certamen de Tucumán, organizado por la Asociación Argentina de Tenis

Hace un año sacó su primer punto ATP y ahora avanzó a cuartos de un Challenger por primera vez: “Son muy valiosos los torneos en el país”

Habrá Copa Argentina en pleno Mundial: cuándo jugarán Boca Juniors y River Plate los 16avos de final

La organización dio a conocer el cronograma de los próximos partidos, que se jugarán durante el desarrollo de la Copa del Mundo

Habrá Copa Argentina en pleno Mundial: cuándo jugarán Boca Juniors y River Plate los 16avos de final

DEPORTES

El gesto de dolor del Dibu Martínez, el abrazo entre dos figuras y los ausentes: las perlitas de la práctica de la Selección

El gesto de dolor del Dibu Martínez, el abrazo entre dos figuras y los ausentes: las perlitas de la práctica de la Selección

La foto inédita con Messi que publicó el hijo de Gudjohnsen tras cambiar camisetas en Argentina-Islandia: “El sueño de todo chico”

Los mejores memes y reacciones por la singular pronunciación en inglés del árbitro Sampaio en México-Sudáfrica

Hace un año sacó su primer punto ATP y ahora avanzó a cuartos de un Challenger por primera vez: “Son muy valiosos los torneos en el país”

Habrá Copa Argentina en pleno Mundial: cuándo jugarán Boca Juniors y River Plate los 16avos de final

TELESHOW

Claudia Villafañe homenajeó a Diego Maradona y mostró en vivo el recuerdo que aún conserva del Mundial ‘86: “Una reliquia”

Claudia Villafañe homenajeó a Diego Maradona y mostró en vivo el recuerdo que aún conserva del Mundial ‘86: “Una reliquia”

La verdad sobre la alarma en Gran Hermano por el ingreso de una persona en los techos de la casa: “¡Es un policía!”

Las estrellas de la música que serán jurados de Popstars, el reality de Nico Vázquez que elegirá una banda pop

Esteban Lamothe le confesó a Moria Casán que tuvo fantasías con ella: “Algo sexual muy fuerte”

Josefina Pouso sufrió una dura lesión jugando al fútbol: “Se me trabó el botín”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador: Cristina se degrada a vaguada y persisten las restricciones para navegación y pesca

El Salvador: Cristina se degrada a vaguada y persisten las restricciones para navegación y pesca

Deslizamiento de tierra deja un fallecido y dos personas heridas en Costa Rica

República Dominicana inaugura la primera etapa de la modernización del Jardín Botánico Nacional con una inversión de 50 millones de pesos

Panamá y Francia culminan proyecto de resiliencia agrícola en la primera comunidad indígena reubicada en tierra firme

Explosiones en el sur de Irán: el régimen dijo que bloqueó un petrolero que intentaba cruzar el estrecho de Ormuz