Las tres bajas de peso que tendrá Uruguay en su debut ante Arabia Saudita: el plan de Bielsa para reordenar el equipo

La selección de Uruguay ajusta detalles y afronta tres bajas decisivas en la previa a su debut en la Copa del Mundo (REUTERS/Paola Chiomante)

La preparación de Uruguay para el debut en el Mundial 2026 quedó marcada por la ausencia de tres de sus figuras más influyentes. La noticia se conoció a pocos días del primer partido ante Arabia Saudita en Miami y forzó a Marcelo Bielsa a replantear su estrategia inicial. La decisión de prescindir de Ronald Araujo, José María Giménez y Giorgian De Arrascaeta por lesiones representa mucho más que simples modificaciones tácticas: supone perder experiencia, liderazgo y creatividad en el momento más determinante.

La exclusión de estos futbolistas para el debut, confirmada por el periodista Sebastián Giovanelli, obliga al seleccionador argentino a reconstruir el equipo en varias líneas. Ronald Araujo, pieza clave en la zaga, quedó descartado tras agravarse su lesión muscular, lo que requirió un viaje exprés a España para continuar su recuperación. Si bien existía cierta expectativa sobre su evolución, finalmente no logró superar el problema físico a tiempo.

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Ronald Araujo es uno de los apuntados a quedar marginado del duelo frente a Arabia Saudita (REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)

La situación de José María Giménez tampoco ofrece margen para la esperanza. El zaguero, considerado uno de los líderes del vestuario, arrastra una lesión de tobillo sufrida en mayo durante un partido con el Atlético de Madrid. El proceso de recuperación no avanzó al ritmo necesario y su ausencia deja vacante un lugar de referencia tanto en la defensa como en el grupo.

Por su parte, Giorgian De Arrascaeta, uno de los mediocampistas más determinantes del plantel, vivió un doble revés físico. Primero, la fractura de clavícula a finales de abril durante un encuentro entre Estudiantes y Flamengo por la Copa Libertadores. Luego, durante los entrenamientos con la selección uruguaya en junio, apareció una nueva lesión muscular en el gemelo. Pese a que la Asociación Uruguaya de Fútbol comunicó que esta dolencia “no imposibilita su participación en el Mundial”, la decisión final parecería ser marginarlo del debut.

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José María Giménez llega a la competencia con una lesión de tobillo y deja sin su referencia a la última línea para el estreno (REUTERS/Toby Melville)

Este conjunto de bajas obliga a Marcelo Bielsa a buscar alternativas de última hora. Tanto en defensa como en el mediocampo, la estructura original queda alterada y surge la necesidad de apostar por futbolistas que, probablemente, no figuraban como titulares en el inicio del torneo. De esta manera, las bajas representan un desafío ante un debut mundialista cargado de presión.

El caso de Ronald Araujo no solo impactó en lo deportivo. Su estado físico generó una controversia mediática en Uruguay, especialmente tras las declaraciones de su hermano, quien criticó la gestión del cuerpo técnico y apuntó directamente al entrenador: “Gracias por lesionar a jugadores a días del Mundial”. Aunque el entorno de la selección intentó minimizar el impacto de la polémica y concentrar la atención en el trabajo diario, la discusión sumó tensión a una instancia que exige máxima concentración.

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La situación de Giorgian De Arrascaeta es evaluada a contrarreloj y su debut mundialista queda en duda (EFE/Gastón Britos)

Mientras tanto, el equipo continuó sus entrenamientos en Playa del Carmen con la mirada puesta en definir la alineación inicial. En la sesión abierta a la prensa de este jueves, se observó a los suplentes trabajando en el campo de juego, mientras que De Arrascaeta realizaba ejercicios diferenciados y tanto Giménez como Araujo permanecían al margen. Tras esta práctica, Federico Viñas y Matías Viña fueron confirmados como titulares para el estreno, según informó la radio local Sport 890.

El debut de la Celeste está programado para el 15 de junio en Miami ante Arabia Saudita. Aunque sobre el papel Uruguay parte como favorito en su zona, las ausencias de tres referentes obligan a tomar recaudos ante un adversario dispuesto a capitalizar cualquier debilidad. Posteriormente, el calendario mundialista prevé un segundo encuentro frente a Cabo Verde y el cierre de la fase de grupos ante España, duelo que asoma como uno de los más destacados de la primera ronda en el Grupo H.

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