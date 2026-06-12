La verdad sobre la alarma en Gran Hermano por el ingreso de una persona en los techos de la casa: “¡Es un policía!”

Solange y Cinzia se sorprendieron por una persona que se encontraba en el techo de la casa (Video: Gran Hermano/ DGO)

Las imágenes que circularon en redes sociales durante las últimas horas generaron inquietud entre los seguidores de Gran Hermano: Generación Dorada 2026. En el video, se observa a las participantes Solange Abraham y Cinzia Francischiello reaccionando ante la irrupción de una persona en el exterior de la casa, lo que desencadenó una oleada de especulaciones.

“¡Mirá, hay una persona ahí arriba!”, exclamó Sol, sorprendida. Su compañera venezolana le respondió: “¡Un policía! Tiene como un chaleco”. Justo después de este intercambio, la transmisión del reality fue abruptamente interrumpida.

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La escena, que se difundió rápidamente en redes sociales, generó múltiples interpretaciones y teorías acerca de lo que había sucedido y si se trataba del ingreso de efectivos policiales a la casa. Luego de unos minutos, la transmisión de la casa regresó pero no hubo respuestas acerca de lo que había sucedido.

El momento que generó alarma en Gran Hermano. “¡Mirá, hay una persona ahí arriba!”, exclamó Sol, sorprendida. Cinzia le respondió: “¡Un policía! Tiene como un chaleco” (GH, DGO)

Según pudo saber Teleshow, lo ocurrido fue mucho más común que todas las especulaciones que despertó el momento. La persona arriba del techo de la casa era un electricista que se encontraba haciendo un trabajo de mantenimiento. Todos los participantes se encontraban realizando una prueba en el SUM, momento en el que la producción aprovechó para hacer tareas en el exterior de la casa, acorde al gran despliegue que tiene el reality show.

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En abril de este año la intervención de la Policía Federal marcó un hito en la historia del programa al ingresar a los estudios de Telefe para cumplir con la notificación formal de una causa legal. Jessica Maciel, reconocida influencer, y una de las jugadoras del reality, fue notificada, dentro del propio confesionario del reality, de una denuncia por presunta trata de personas y explotación sexual.

El procedimiento se desarrolló bajo estrictas medidas de privacidad, lejos de las cámaras principales. La participante recibió el acta y tuvo que firmar la notificación, quedando formalmente enterada de la investigación en curso.

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La participante recibió una notificación policial por una causa en su contra (Video: GH, Telefe)

El ingreso de la fuerza de seguridad se realizó sin previo aviso para el resto de los participantes y fue supervisado por la producción, que debió adaptar el reglamento del programa ante la excepcionalidad del caso. Al conocer la acusación, La Maciel se mostró afectada. Unos días después la jugadora sufrió un ataque de pánico y debió ser asistida por personal médico, lo que derivó en su decisión de abandonar el juego.

En febrero de 2024, durante la temporada de ese año, se dio un incidente en Gran Hermano que involucró la irrupción de personas ajenas que accedieron a la casa por los techos. Al menos dos individuos lograron entablar diálogo con tres participantes —Rosina, Lucía y Zoe— mientras estas se encontraban en el jardín. Las jugadoras aprovecharon el contacto para realizar preguntas a los visitantes, como “¿nos conocés?” y “¿cómo me ven afuera? ¿Bien?”.

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Una persona se trepó a la pared de la casa de GH y tuvo diálogo con algunos participantes: "¿Nos conocés?"

La voz de Gran Hermano intervino y recordó la prohibición de mantener contacto con el exterior, indicando que el reglamento prohíbe responder gritos, buscar información o recibir objetos del público. El hecho obligó a la producción a sancionar a las participantes por interactuar con los intrusos.

“Por esta grave conducta van a ser sancionadas. Lucía, Zoe y Rosina, les informo que ya están nominadas. Además mañana no van a participar de la prueba por el liderazgo y tampoco podrán ser salvadas por el nuevo líder de la semana”, les comunicaron. El hecho provocó repercusión en redes y llevó a la producción a reforzar la seguridad de la casa para evitar el ingreso de personas ajenas al programa.

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