El Salvador

El Salvador: Cristina se degrada a vaguada y persisten las restricciones para navegación y pesca

Cristina perdió intensidad y se transformó en una vaguada cerca de las costas de El Salvador, donde las autoridades mantienen la suspensión de la navegación marítima y de la pesca artesanal y deportiva debido a los remantes

Guardar
Google icon
El Salvador levantó la alerta naranja y decretó alerta amarilla en el territorio. (Cortesía: Comandos de Salvamento Apopa)
El Salvador levantó la alerta naranja y decretó alerta amarilla en el territorio. (Cortesía: Comandos de Salvamento Apopa)

La Dirección General de Protección Civil ha anunciado, este jueves, el levantamiento de la alerta naranja a nivel nacional por la influencia de Cristina y la emisión de una alerta amarilla debido a los remanentes de este fenómeno meteorológico.

Según la información oficial de Protección Civil, la tormenta tropical Cristina se ha degradado a una vaguada situada cerca de las costas de El Salvador, lo que incrementa la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) sobre la región centroamericana y el territorio salvadoreño. Las autoridades detallaron que la cercanía de la ZCIT permite el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, generando condiciones propicias para lluvias continuas y otros riesgos asociados.

PUBLICIDAD

En cumplimiento del Reglamento de Funcionamiento de las Comisiones del Sistema Nacional de Protección Civil, se ha determinado la activación inmediata del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, así como de las Comisiones Técnicas Sectoriales. Estas instancias deberán permanecer alertas para intervenir conforme a sus competencias y funciones estipuladas en el Plan Nacional de Respuesta. De la misma manera, las Comisiones Departamentales y Municipales han recibido la instrucción de activarse en todo el país.

Protección Civil informó que Cristina se degradó a una vaguada cerca de las costas salvadoreñas el 11 de junio de 2026. (Cortesía: Protección Civil)
Protección Civil informó que Cristina se degradó a una vaguada cerca de las costas salvadoreñas el 11 de junio de 2026. (Cortesía: Protección Civil)

Las comisiones locales deberán intervenir según su competencia frente a cualquier eventualidad, mantener un monitoreo territorial cada seis horas o según la necesidad, realizar Evaluaciones de Daños y Necesidades (EDAN) cuando se requiera, y presentar un informe de novedades a la Dirección General de Protección Civil cada doce horas, a las 6:00 a.m. y 18:00 p.m.

PUBLICIDAD

También deberán identificar las zonas susceptibles a anegamientos, inundaciones, deslaves o derrumbes por acumulación de lluvias, y ejecutar las medidas preventivas pertinentes. Resulta fundamental que se determine la ubicación de áreas de riesgo por la caída de ramas, árboles, vallas publicitarias o postes del tendido eléctrico debido a los vientos asociados a tormentas, considerando las acciones más apropiadas para cada caso.

La Dirección General de Protección Civil destacó que cada gobernador y alcalde debe mantener activos los mecanismos de comunicación entre los miembros de las comisiones departamentales, municipales y comunales de protección civil correspondientes, a fin de garantizar una respuesta coordinada y eficiente.

Recomendaciones y restricciones para la población ante la alerta amarilla por lluvias y tormentas

A la población en general, las autoridades recomiendan desplazarse con precaución en el territorio nacional, evitar cruzar ríos, quebradas o cualquier corriente de agua generada durante o después de las lluvias y tormentas, ante la probabilidad de arrastre. Además, se aconseja resguardarse durante tormentas eléctricas para prevenir incidentes por caídas de rayos. Se solicita a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales del Sistema Nacional de Protección Civil y acatar todas las indicaciones, incluyendo posibles llamados de evacuación preventiva.

Protección Civil ordenó identificar zonas con riesgo de anegamientos, inundaciones, deslaves y derrumbes por la acumulación de lluvias. (Cortesía: Bomberos El Salvador)
Protección Civil ordenó identificar zonas con riesgo de anegamientos, inundaciones, deslaves y derrumbes por la acumulación de lluvias. (Cortesía: Bomberos El Salvador)

La suspensión de la navegación marítima, la pesca artesanal y deportiva permanece vigente hasta nuevo aviso, debido a las condiciones atmosféricas y oceanográficas actuales.

Protección Civil informó que Fposise mantiene en vigilancia continua y ejecutando medidas orientadas a la prevención y mitigación de desastres. Por último, la institución solicitó a los medios dFe comunicación que difundan ampliamente la declaración de alerta amarilla para asegurar que la información llegue a toda la población.

Temas Relacionados

Protección CivilEl SalvadorDepresión tropical CristinaLluvias en CentroaméricaVaguada Cristina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Asamblea Legislativa de Costa Rica devuelve lista de candidatos a magistrado suplente a la Corte Suprema tras no alcanzar consenso

El Plenario Legislativo resolvió devolver a la Corte Suprema de Justicia la lista de dieciocho aspirantes a magistrado suplente de la Sala Constitucional, luego de once votaciones sin lograr el respaldo necesario

Asamblea Legislativa de Costa Rica devuelve lista de candidatos a magistrado suplente a la Corte Suprema tras no alcanzar consenso

Honduras: Emiten Alerta Verde para línea costera del Litoral Caribe y 11 departamentos debido a Cristina

Las autoridades mantienen vigilancia en varias regiones del país ante la influencia de los remanentes de la depresión tropical y las condiciones climáticas inestables

Honduras: Emiten Alerta Verde para línea costera del Litoral Caribe y 11 departamentos debido a Cristina

Lluvias por Cristina impactan a pescadores y comercios de La Libertad en El Salvador

La tormenta obligó a dejar las lanchas amarradas, bajar persianas y guardar mercadería por precaución, con pérdidas para trabajadores que dependen del mar y esperan que el clima mejore en los próximos días

Lluvias por Cristina impactan a pescadores y comercios de La Libertad en El Salvador

Más de 220 personas permanecen en albergues por emergencias asociadas a la depresión tropical Cristina en El Salvador

La red de refugios estatales acoge a menores y adultos en zonas afectadas, mientras persiste la vigilancia oficial ante nuevas lluvias y riesgos de desastres

Más de 220 personas permanecen en albergues por emergencias asociadas a la depresión tropical Cristina en El Salvador

El Gobierno de Guatemala abre la planificación y el presupuesto 2027 a propuestas ciudadanas

Las autoridades de Finanzas y Segeplan iniciaron un mecanismo en tres etapas para recibir iniciativas, contrastarlas con criterios legales y financieros, y publicar decisiones, con una proyección multianual que se extenderá hasta 2031

El Gobierno de Guatemala abre la planificación y el presupuesto 2027 a propuestas ciudadanas

TECNO

Los 4 errores que debes evitar al ver partidos del Mundial 2026 en tu teléfono

Los 4 errores que debes evitar al ver partidos del Mundial 2026 en tu teléfono

Recupera el ritmo de tu lectura: la solución de Amazon para terminar esos libros abandonados

Así puedes crear tu estampa de Panini y convertirte en protagonista del Mundial 2026

Cómo seguir el Mundial 2026 en tiempo real usando estas herramientas gratuitas de Google

Del peligro de tu cama a la seguridad de una mesa: dónde sí y dónde no cargar el móvil

ENTRETENIMIENTO

La hija mayor de Bruce Willis, Rumer, obtiene la custodia principal de su hija de tres años

La hija mayor de Bruce Willis, Rumer, obtiene la custodia principal de su hija de tres años

Así es la vida de Joan Cusack tras más de una década lejos de Hollywood

El pasado rockero de Tyrion Lannister: así era la banda que lideraba Peter Dinklage en los 90

Mariska Hargitay recuerda la enfermedad que marcó los últimos años de vida de su padre

Millie Bobby Brown defiende a su esposo Jake Bongiovi tras ola de críticas: “Puedo cargar mis propias cosas”

MUNDO

Explosiones en el sur de Irán: el régimen dijo que bloqueó un petrolero que intentaba cruzar el estrecho de Ormuz

Explosiones en el sur de Irán: el régimen dijo que bloqueó un petrolero que intentaba cruzar el estrecho de Ormuz

Irán no tomó una “decisión final” sobre el acuerdo con Estados Unidos que Donald Trump quiere firmar pronto

El SummerStage cumplirá 40 años con más de 60 shows

Los embajadores del Reino Unido, Francia y Alemania se reunieron en Moscú con el viceministro de Exteriores ruso

El Banco Mundial advirtió que la guerra en Irán frenó el crecimiento económico mundial