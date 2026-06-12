El Salvador: Cristina se degrada a vaguada y persisten las restricciones para navegación y pesca

El Salvador levantó la alerta naranja y decretó alerta amarilla en el territorio. (Cortesía: Comandos de Salvamento Apopa)

La Dirección General de Protección Civil ha anunciado, este jueves, el levantamiento de la alerta naranja a nivel nacional por la influencia de Cristina y la emisión de una alerta amarilla debido a los remanentes de este fenómeno meteorológico.

Según la información oficial de Protección Civil, la tormenta tropical Cristina se ha degradado a una vaguada situada cerca de las costas de El Salvador, lo que incrementa la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) sobre la región centroamericana y el territorio salvadoreño. Las autoridades detallaron que la cercanía de la ZCIT permite el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, generando condiciones propicias para lluvias continuas y otros riesgos asociados.

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En cumplimiento del Reglamento de Funcionamiento de las Comisiones del Sistema Nacional de Protección Civil, se ha determinado la activación inmediata del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, así como de las Comisiones Técnicas Sectoriales. Estas instancias deberán permanecer alertas para intervenir conforme a sus competencias y funciones estipuladas en el Plan Nacional de Respuesta. De la misma manera, las Comisiones Departamentales y Municipales han recibido la instrucción de activarse en todo el país.

Protección Civil informó que Cristina se degradó a una vaguada cerca de las costas salvadoreñas el 11 de junio de 2026. (Cortesía: Protección Civil)

Las comisiones locales deberán intervenir según su competencia frente a cualquier eventualidad, mantener un monitoreo territorial cada seis horas o según la necesidad, realizar Evaluaciones de Daños y Necesidades (EDAN) cuando se requiera, y presentar un informe de novedades a la Dirección General de Protección Civil cada doce horas, a las 6:00 a.m. y 18:00 p.m.

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También deberán identificar las zonas susceptibles a anegamientos, inundaciones, deslaves o derrumbes por acumulación de lluvias, y ejecutar las medidas preventivas pertinentes. Resulta fundamental que se determine la ubicación de áreas de riesgo por la caída de ramas, árboles, vallas publicitarias o postes del tendido eléctrico debido a los vientos asociados a tormentas, considerando las acciones más apropiadas para cada caso.

La Dirección General de Protección Civil destacó que cada gobernador y alcalde debe mantener activos los mecanismos de comunicación entre los miembros de las comisiones departamentales, municipales y comunales de protección civil correspondientes, a fin de garantizar una respuesta coordinada y eficiente.

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Recomendaciones y restricciones para la población ante la alerta amarilla por lluvias y tormentas

A la población en general, las autoridades recomiendan desplazarse con precaución en el territorio nacional, evitar cruzar ríos, quebradas o cualquier corriente de agua generada durante o después de las lluvias y tormentas, ante la probabilidad de arrastre. Además, se aconseja resguardarse durante tormentas eléctricas para prevenir incidentes por caídas de rayos. Se solicita a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales del Sistema Nacional de Protección Civil y acatar todas las indicaciones, incluyendo posibles llamados de evacuación preventiva.

Protección Civil ordenó identificar zonas con riesgo de anegamientos, inundaciones, deslaves y derrumbes por la acumulación de lluvias. (Cortesía: Bomberos El Salvador)

La suspensión de la navegación marítima, la pesca artesanal y deportiva permanece vigente hasta nuevo aviso, debido a las condiciones atmosféricas y oceanográficas actuales.

Protección Civil informó que Fposise mantiene en vigilancia continua y ejecutando medidas orientadas a la prevención y mitigación de desastres. Por último, la institución solicitó a los medios dFe comunicación que difundan ampliamente la declaración de alerta amarilla para asegurar que la información llegue a toda la población.

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