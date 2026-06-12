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Explosiones en el sur de Irán: el régimen dijo que bloqueó un petrolero que intentaba cruzar el estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria advirtió que cualquier embarcación que intente atravesar la estratégica ruta marítima podrá ser atacada mientras permanezca vigente el cierre impuesto por Teherán

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Explosiones en el sur de Irán: el régimen dijo que bloqueó un petrolero que intentaba cruzar el estrecho de Ormuz (REUTERS/Archivo)
Explosiones en el sur de Irán: el régimen dijo que bloqueó un petrolero que intentaba cruzar el estrecho de Ormuz (REUTERS/Archivo)

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró este jueves que impidió el ingreso de un buque petrolero al estrecho de Ormuz y dijo que mantendrá las restricciones al tráfico marítimo en una de las rutas comerciales más importantes del mundo. El anuncio se produjo horas después de que Teherán declarara el cierre del paso marítimo y advirtiera que actuaría contra cualquier embarcación que intentara cruzarlo.

Según medios estatales iraníes, fuerzas navales del régimen interceptaron un petrolero que pretendía navegar por el estrecho sin la coordinación requerida por las autoridades iraníes. La embarcación fue descrita por funcionarios militares como una nave que incumplió las disposiciones impuestas tras la decisión de cerrar el corredor marítimo.

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La versión difundida por la televisión estatal IRIB señaló que el barco fue detenido por no contar con autorización para avanzar por la zona. Las mismas fuentes afirmaron que las fuerzas iraníes continuarán patrullando el área para impedir cualquier intento de tránsito considerado irregular.

El incidente se produjo en medio de una nueva escalada regional entre Irán y Estados Unidos. Durante la madrugada de este jueves, el Cuartel General Jatam al Anbiya, uno de los principales comandos militares iraníes, anunció el cierre del estrecho de Ormuz para toda clase de embarcaciones. En ese momento, el mando militar advirtió que “cualquier barco” que intentara atravesar el paso sería considerado un objetivo.

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La Guardia Revolucionaria advirtió que cualquier embarcación que intente atravesar la estratégica ruta marítima podrá ser atacada mientras permanezca vigente el cierre impuesto por Teherán (REUTERS/Archivo)
La Guardia Revolucionaria advirtió que cualquier embarcación que intente atravesar la estratégica ruta marítima podrá ser atacada mientras permanezca vigente el cierre impuesto por Teherán (REUTERS/Archivo)

Horas después, la Guardia Revolucionaria ratificó esa postura y aseguró que la medida permanecerá vigente “hasta nuevo aviso”. Teherán justificó la decisión argumentando que Washington habría incumplido el alto el fuego alcanzado en abril y sostuvo que la reapertura de la vía dependerá de la evolución de la situación militar.

El régimen iraní también relacionó el operativo contra el petrolero con varias explosiones registradas en el sur del país. De acuerdo con los reportes oficiales, los estallidos escuchados cerca de Sirik, en la provincia de Hormozgán, ocurrieron durante la intervención contra la embarcación.

Medios estatales informaron además sobre al menos dos explosiones en las cercanías de Bandar Abbas, uno de los puertos más importantes de Irán. En un primer momento no se precisó el origen de los incidentes ni se ofrecieron detalles sobre posibles daños o víctimas.

Posteriormente, fuentes militares iraníes indicaron que los hechos estaban vinculados a las operaciones desplegadas para controlar el acceso al estrecho. Algunas autoridades describieron al buque interceptado como un “barco pirata”, aunque no aportaron información sobre su bandera, procedencia o propietario.

El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y constituye uno de los principales corredores energéticos del planeta. Una parte significativa de las exportaciones mundiales de petróleo y gas natural atraviesa diariamente ese paso marítimo, por lo que cualquier alteración en su funcionamiento suele generar preocupación en los mercados internacionales y entre los países importadores de energía.

Denuncian ataques contra buques graneleros en el estrecho de Ormuz
Se registraron al menos dos explosiones en las cercanías de Sirik y Bandar Abbas

La decisión de Teherán llegó después de una nueva ronda de ataques estadounidenses contra objetivos ubicados en territorio iraní. Washington lanzó esta semana bombardeos adicionales que, según el Pentágono, respondieron a acciones militares previas atribuidas a Teherán.

En las últimas horas, el conflicto había elevado la tensión en toda la región. Irán había advertido que respondería a nuevas operaciones militares estadounidenses y amenazó con ampliar las consecuencias económicas del enfrentamiento. El estrecho de Ormuz se convirtió nuevamente en el centro de la disputa debido a su importancia estratégica para el transporte mundial de hidrocarburos.

Mientras las autoridades iraníes insisten en que el paso permanece cerrado y bajo control militar, la situación sigue evolucionando en medio de negociaciones diplomáticas paralelas destinadas a evitar una escalada mayor entre ambos países. Por ahora, Teherán mantiene su advertencia de que cualquier embarcación que intente cruzar la zona sin autorización podría enfrentar nuevas acciones por parte de sus fuerzas navales.

(Con información de Europa Press y Reuters)

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