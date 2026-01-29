Romper el silencio cultural y profundizar el conocimiento sobre la menopausia como claves para su mejor abordaje

El silencio cultural sobre la menopausia dificulta el acceso a información y perpetúa mitos que afectan la calidad de vida de las mujeres.

“La menopausia no llega de un día para el otro. Se anuncia con pequeños cambios: un sueño que se altera, una piel que se siente distinta, un cuerpo que se desconoce, una emoción que se desborda sin aviso”, afirma Elvecia Apella en su obra Conversaciones en menopausia.

Para la autora, la función de su libro es romper con los mitos y tabúes que persisten, al fusionar la experiencia cotidiana con el rigor científico.

Desde el inicio, Apella observa que “durante años se la ha nombrado como un ‘final’ y, en realidad, es una etapa de transformación profunda. Una nueva versión de nosotras mismas que merece ser vivida con conciencia, información y bienestar”.

Frente a este panorama, reivindica la necesidad de abrir un espacio donde la ciencia y lo cotidiano dialoguen. Según Apella, “cada mujer vive esta etapa de manera única, no hay dos iguales, pero todas compartimos la necesidad de comprender qué sucede en nuestro cuerpo y cómo acompañarlo desde la nutrición, el autocuidado y la empatía”.

El planteo de Apella parte de su experiencia en consulta: “Puedo decirte que cuando recibo a una mujer de más de 40 años en el consultorio, lo que observo es desconcierto, frustración, sensación de impotencia, tristeza, enojo, ansiedad, acompañada también de una gran curiosidad”.

La transformación biológica, lejos de ser abrupta, es un proceso “natural y progresivo” en el que “los cambios pueden manifestarse con síntomas como sofocos, alteraciones del sueño y cambios en el estado de ánimo, entre otros”.

Uno de los grandes aportes de Conversaciones en menopausia radica en la precisión terminológica que propone Apella. Define que “menopausia es solo un día en la vida de la mujer. La edad promedio en la que puede ocurrir es entre los 48 y los 50 años. Es cuando se cumple un año –transcurrieron 12 meses– del día de la última menstruación”. Subraya que los síntomas y cambios no pertenecen únicamente a ese punto, sino que existen fases diferenciadas y valora que “el climaterio es la etapa que nos acompaña en esta transformación hormonal, física y emocional antes, durante y después de la menopausia”.

La autora distingue también tipos de climaterio: “El climaterio natural no sucede de un día para el otro, sino que es un proceso de transición, que comienza con cambios muy sutiles a partir de los 40 a 45 años y que, en la medida que avanzamos en el tiempo, se van poniendo más de manifiesto”.

La descripción del climaterio quirúrgico incluye la advertencia de que “los cambios sí ocurren de forma abrupta, a diferencia del climaterio natural. La pérdida de la función ovárica antes de tiempo, con cambios tan drásticos en la secreción hormonal, pueden ocasionar serios cuadros de depresión. Esto, no solo por la falta de estrógeno y progesterona, sino también por el duelo que eso supone”.

Cualquier abordaje integral del tema, sostiene Apella, exige reconocer el peso de los tabúes culturales, los viejos prejuicios y las carencias informativas.

“El tabú cultural sobre la sexualidad y la vejez: hablar de cambios corporales y sexuales en mujeres mayores choca con normas que valoran la juventud y reprimen la expresión sexual femenina”, sostiene.

A esto, suma otros factores: “Falta de educación y de información accesible: tanto la población general como profesionales de la salud reciben poca formación sobre síntomas, alternativas de manejo y comunicación. Normalización de los síntomas como ‘algo que hay que aguantar’: muchas mujeres interiorizan que los sofocos, cambios de ánimo o sexuales son inevitables y no merecen atención”.

La nutrición ocupa un lugar central en la propuesta de Apella, quien advierte: “La alimentación cumple un rol central y acompañante en el climaterio. No es una solución mágica, pero sí una herramienta poderosa para mejorar la calidad de vida de la mujer en esta etapa”.

Identifica que, a través de la alimentación adecuada, se puede “disminuir síntomas como sofocos, inflamación, aumento de grasa abdominal, alteraciones del sueño y del estado de ánimo. Proteger la salud ósea y muscular. Cuidar la microbiota intestinal, que hoy sabemos que influye en la inmunidad, el metabolismo y también en la salud emocional”.

La autora se pronuncia contra los mitos más extendidos: “‘Si subís de peso es falta de voluntad’: este es uno de los mitos más dañinos. El climaterio es un proceso biológico, no un fracaso personal”. Y reivindica la personalización del abordaje: “Cada mujer vive el climaterio de forma distinta y la alimentación debe ser personalizada. Por eso, más que reglas rígidas, propongo una mirada más humana: información clara, acompañamiento y una alimentación que esté al servicio del bienestar, no del castigo”.

Apella sitúa el espíritu de su obra desde un lugar de empoderamiento y validación personal: “La idea es que la lectora cierre el libro sintiendo que su cuerpo no es su enemigo, sino un sistema complejo que finalmente ha empezado a comprender”.

El recorrido profesional de Elvecia Apella se construye a lo largo de más de tres décadas de ejercicio sostenido en el campo de la nutrición clínica, la docencia y la gestión en salud.

Egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, desarrolló su práctica en consultorio desde comienzos de los años noventa y ocupó durante casi treinta años la jefatura del Servicio de Nutrición del Instituto Privado de Clínica y Cirugía Lobos.

En paralelo, se desempeñó como docente de nivel terciario, capacitadora en prevención de enfermedades y nutrición laboral, y formó parte de equipos de salud en instituciones privadas. En los últimos años, su formación se orientó de manera específica al abordaje del climaterio y la menopausia, con cursos y especializaciones en Argentina y España, y con una mirada que articula nutrición, salud hormonal y bienestar emocional.

La presentación de Conversaciones en menopausia tendrá lugar el 8 de marzo de este año, en la ciudad de Lobos, en el marco del Día Internacional de la Mujer. La elección de la fecha no es casual: el libro se inscribe en una agenda que vincula el acceso a información clara y basada en evidencia con los derechos de las mujeres sobre su propio cuerpo.

La obra propone abrir una conversación históricamente postergada, combinando escenas de la vida cotidiana con explicaciones científicas, y posiciona a la menopausia no como un punto de cierre, sino como una etapa de transformación que merece ser comprendida y acompañada.