Política

Misiones anunció la suspensión parcial de medidas de restricción impositiva en su territorio

Se cancelarán por un año los pagos a cuenta de ingresos brutos para PyMEs y ya no habrá cobros en los puestos camineros. El sistema se considera una suerte de “aduana paralela” provincial. La oposición cuestionó la medida

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El gobernador Hugo Passalacqua abrió las sesiones legislativas en Misiones
El gobernador Hugo Passalacqua abrió las sesiones legislativas en Misiones

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció este viernes que la provincia excluirá desde julio -y por un año- a un grupo de pequeñas y medianas empresas del pago a cuenta de ingresos brutos. El beneficio seguirá vigente para el resto del universo de contribuyentes, pero constituye el primer paso atrás de una medida instaurada hace 20 años que fue cuestionada en los Tribunales.

“Para enfrentar con hechos concretos la crisis producida por la contracción económica, anuncio la suspensión del pago a cuenta en el ‘Control Fiscal en Ruta’”, expresó el mandatario. Fue durante el mensaje de apertura del año legislativo realizado este 1° de mayo.

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El esquema, como el mismo Passalacqua lo reconoció, se denomina en forma vulgar “aduana paralela”. La medida no será definitiva. El gobernador precisó que estará vigente desde el 1 de julio “y por un término de 12 meses, en primera instancia”.

“Esta exclusión será de oficio y sin necesidad de realizar trámite alguno”, detalló. El esquema que impuso el oficialismo en los albores de su construcción política forzó a muchas empresas a ir a la Justicia. Una de ellas, esgrimió que el Estado misionero le retuvo fondos equivalentes a más de 300 años de pagos de ingresos brutos.

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A quienes alcanza la medida

El gobernador Hugo Passalacqua abrió las sesiones legislativas en Misiones
Passalacqua destacó que el beneficio comprenderá a 16.500 pequeños y medianos contribuyentes sobre un total de 17.300 registrados

La decisión del Ejecutivo abarcará a PyMEs que en el año 2025 hubieran dado hasta $10 millones anuales de pago a cuenta. Comprenderá a 16.500 pequeños y medianos contribuyentes sobre un total de 17.300 registrados, según estimaciones oficiales.

“El 95% del padrón queda excluido”, destacó el mandatario. ”Además, las restantes 873 grandes empresas incluidas realizarán el pago a cuenta de forma global, digital, mensual y simplificada”, añadió Passalacqua durante su discurso.

Esto significará “un ahorro del gasto administrativo”, subrayó. Asimismo se agilizará ”el tráfico de ingreso a la provincia”, puntualizó.

En ese orden, abundó: “No habrá más cobros de ningún tipo en los puestos de control”. Estos emplazamientos estaban en lugares estratégicos de acceso y egreso de Misiones. Los principales son El Arco (Ruta 12, Posadas) y Centinela (Ruta 14, Apóstoles/San José).

Estos lugares fueron los que materializaban el concepto de “aduana paralela” al esquema impositivo. Su función es percibir un anticipo de ingresos brutos a la entrada de mercaderías de compraventa, por caso.

El gobernador Hugo Passalacqua abrió las sesiones legislativas en Misiones
La medida del gobierno de Misiones termina con la "aduana paralela" que funcionaba en la provincia

A partir de julio, esos puntos quedarán solo “para verificación de documentación”, subrayó Passalacqua.

Sobre este ítem, el gobernador realizó un último anuncio. Se dispondrá la exclusión del pago a cuenta para los nuevos contribuyentes. Este beneficio estará vigente desde el alta. El objetivo es “atraer aún más inversiones legítimas a la provincia”, consignó Passalacqua.

Reacciones oficiales y opositoras

La decisión busca “ayudar al comercio local que tiene una desventaja con Paraguay y Brasil en materia de precios”, dijo el ministro de Economía de Misiones,

Además, la medida apunta a “demostrar que el problema no es la ‘aduana’ (paralela), no es el régimen de pago a cuenta de la Provincia”. La cuestión, aseveró, es que el comercio “no vende”.

Según estimó, las ventas cayeron entre un 30 y un 40%. Esto es producto de que la economía nacional “está deprimida, atraviesa un proceso de recesión”. En ese sentido, calificó a la crisis actual como una “de las más severas”, incluso peor que la pandemia. Luego, consignó que la reducción tendrá “un bajo impacto fiscal”.

Por su parte, el diputado nacional de La Libertad Avanza Diego Hartfield criticó los alcances de la medida. “Luego de 25 años, LLA se les plantó como una verdadera oposición y levantaron (provisoriamente y no a todos) la aduana paralela inconstitucional”, dijo en su cuenta de X.

“Una pena que de las retenciones bancarias ni se hicieron eco y el resto son puras quejas a la Nación”, agregó el ex tenista. Luego, consignó que la verdadera situación financiera de Misiones “la sabremos cuando reconozcan la deuda por retenciones anticipadas a todos los contribuyentes”.

En ese sentido, aseveró: “Es una buena noticia que estemos marcando la agenda de los misioneros”.

“El mensaje de Milei puso en agenda la presión impositiva, empujando la balanza a favor del contribuyente de manera irremediable”, agregó.

Por último, Hartfield consignó: “LLA va a gobernar Misiones para sacar para siempre a esta provincia del infierno fiscal”.

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