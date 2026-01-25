Dieta mediterránea: estudios científicos confirmaron 5 beneficios de este patrón alimentario en la salud de los adultos mayores

La dieta mediterránea prioriza alimentos frescos y minimiza el consumo de productos ultraprocesados.

La dieta mediterránea cuenta con respaldo científico como una estrategia eficaz para mejorar la salud y el envejecimiento saludable en adultos mayores. Recientes estudios científicos europeos han confirmado al menos cinco beneficios principales de este patrón alimentario, según resultados de equipos de la Universitat de Barcelona, otras universidades españolas, italianas y consorcios internacionales.

La prevención del deterioro cognitivo y funcional aparece como uno de los principales efectos positivos. La tesis doctoral de Alba Tor Roca, de la Universitat de Barcelona, junto con diversas publicaciones asociadas, concluye que una mayor adhesión a la dieta mediterránea, rica en polifenoles y ácidos grasos insaturados, se asocia con menor riesgo de pérdida funcional y cognitiva en personas de 65 años o más.

La combinación de instrumentos clásicos de valoración dietética y técnicas analíticas basadas en indicadores bioquímicos evidencia que el consumo frecuente de legumbres y pescado contribuye a mantener tanto la capacidad física como la mental. “La adherencia a esta dieta se relaciona con menor riesgo de deterioro cognitivo y funcional, destacando el rol de fitoquímicos y ácidos grasos insaturados”, resume la investigación de Tor Roca.

Un segundo beneficio se manifiesta en la reducción de la mortalidad general y cardiovascular. Un metaanálisis reciente liderado por Michela Furbatto y su equipo, que abarca casi 680.000 personas de Europa y América, concluye que los adultos mayores con adherencia alta a la dieta mediterránea experimentan un 23% menos riesgo de fallecer por cualquier causa, junto con una disminución del 27% en la mortalidad cardiovascular.

La investigación coincide en que los beneficios son mayores cuando se sostiene en el tiempo.

Además, el riesgo de eventos cardiovasculares no fatales se reduce en una proporción equivalente. “Adoptar una dieta mediterránea puede contribuir a una mejor salud general y a disminuir la probabilidad de problemas cardiovasculares en adultos mayores”, indican Furbatto et al.

La calidad de vida física y mental también mejora con este patrón de alimentación. Así lo muestran los trabajos de Pilar Pérez-Ros, que señalan una relación significativa entre el consumo habitual de verduras, el uso de aceite de oliva como principal grasa, y la limitación de productos ultraprocesados con mejores indicadores de salud física y bienestar mental en adultos mayores de 60 años. “El consumo de ciertos alimentos propios de la dieta mediterránea se asocia con buena calidad de vida en lo físico y mental”, destaca Pérez-Ros.

La disminución del dolor y la reducción de la discapacidad asociada constituyen un cuarto beneficio demostrado. Un estudio publicado en Mayo Clinic Proceedings por la Universidad Autónoma de Madrid (CIBERESP e IMDEA Alimentación) evidencia que la adherencia al estilo de vida mediterráneo se asocia con menor dolor en frecuencia, gravedad y cantidad de localizaciones, así como con menor necesidad de tratamientos analgésicos y carga de discapacidad relacionada con el dolor persistente.

Según la investigación dirigida por Delgado-Velandia y Mercedes Sotos-Prieto, “un mayor seguimiento del estilo de vida mediterráneo se relaciona con disminución del dolor y de la necesidad de tratamientos analgésicos”.

Los efectos antinflamatorios y antioxidantes median gran parte de estos beneficios. La literatura actual, incluyendo estudios de la Universitat Autònoma de Madrid y la Universitat de Barcelona, indica que los compuestos bioactivos de la dieta—como los polifenoles de frutas, verduras o legumbres, y los ácidos grasos insaturados del pescado y el aceite de oliva—actúan reduciendo la inflamación y el estrés oxidativo, algo comprobable en el análisis de indicadores bioquímicos en sangre y orina.

Estudios científicos vinculan la dieta mediterránea con menor riesgo de deterioro cognitivo en adultos mayores.

Técnicas metabolómicas recientes permiten vincular directamente determinados metabolitos derivados de la alimentación con menor incidencia de deterioro funcional y cognitivo, reforzando el uso de marcadores objetivos en el seguimiento nutricional.

En conjunto, los estudios concluyen que si bien la dieta mediterránea por sí sola ofrece beneficios claramente medibles, su integración dentro de un estilo de vida mediterráneo—que abarca alimentación, actividad física, relaciones sociales y descanso—potencia aún más los efectos protectores observados en la salud integral del adulto mayor.