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El dolor de Evelyn Von Brocke por la muerte de su papá: “Tu amor es eterno y estás en todo momento”

La periodista despidió a Federico en sus redes sociales y contó que viajó a Alemania para poder estar presente en sus últimos momentos

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Fotografía en blanco y negro de un hombre sonriente con dos niños pequeños, también sonriendo, sentados en un juego de feria bajo un paraguas
Evelyn Von Brocke se despidió de su papá en redes sociales con un carrete cargado de recuerdos (Instagram)

Evelyn Von Brocke atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida al despedir a su padre, Federico, y decidió compartir ese proceso en redes sociales. La periodista abrió las puertas de su intimidad y, a través de un mensaje cargado de amor y gratitud, acompañó una serie de imágenes que retrataron el vínculo, el adiós y los recuerdos familiares. El posteo rápidamente generó empatía y acompañamiento entre sus seguidores, que se sumaron a su pedido de oraciones y recordaron junto a ella a quien definió como su “TODO en este mundo”.

En el texto que acompañó la publicación, Evelyn escribió: “Ya no estás en este plano, pero tu amor es eterno y estás en todo momento! Ayudaste y salvaste a tanta gente! Sos el mejor PAPA, mi TODO en este mundo. Llegué a despedirte, crucé 14.000 km como pude, guiada por nuestra conexión, esa que ni la distancia ni el tiempo podrán romper. Pido oraciones de amor por Federico! Creciste en la guerra y te vas con la guerra encima! Me dijiste: el mundo ‘no aprendió’... Te amo Papi! Te regalo esas flores, porque también las cuidabas!”

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Las imágenes elegidas para despedirlo retrataron la intensidad del lazo y la profundidad del duelo. En la primera foto, Evelyn apareció abrazando y llorando junto a su padre, en un primer plano en blanco y negro que sintetizó el dolor y la entrega de ese último encuentro. La segunda imagen la mostró besando y acariciando a Federico en la cama del hospital, en un gesto de ternura y despedida. En una tercera foto, sus manos entrelazadas y un rosario sobre la sábana transmitieron la espiritualidad y el acompañamiento hasta el final.

Evelyn Von Brocke se inclina sobre un hombre en una cama de hospital, sujetando su rostro. Se observa equipo médico y sábanas blancas en el entorno hospitalario
La foto del los últimos momentos juntos de Evelyn y su papá
Primer plano en blanco y negro de Evelyn Von Brocke, ojos cerrados y expresión de dolor, apoyada en un hombre mayor. Parte de un equipo médico es visible
La periodista viajó a Alemania para poder estar presente y despedirse de su papá

El álbum se completó con dos postales familiares: una antigua imagen en la que Federico posó con dos niños en una calesita, evocando épocas de juegos y alegría en la infancia; y una foto más reciente en una montaña rusa, donde la familia sonrió y disfrutó de una aventura compartida. Ambas fotografías reforzaron el legado de amor, presencia y dedicación que Evelyn eligió homenajear.

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La publicación no solo expuso el dolor de la pérdida, sino que también celebró la historia de vida de su padre y el vínculo irrompible que perdura más allá de la despedida física. El mensaje de Evelyn, junto con las imágenes, invitó a valorar el tiempo y la conexión con quienes amamos, y a recordar a quienes partieron con gratitud y memoria viva.

En el año 2022, estuvo invitada a La Noche del Domingo (América TV) y, por primera vez en televisión, se animó a hablar sobre el calvario que vivió en su infancia y cómo logró sobreponerse a situaciones dolorosas. Reconocida por su perspicacia y frontalidad en el ámbito periodístico, Evelyn mostró en esa entrevista la misma determinación a la hora de abordar su historia personal, una faceta que hasta entonces había permanecido mayormente desconocida para el público.

Imagen de cuatro personas, dos adultos y dos niños, en un paseo en bote de una atracción acuática, todos sonriendo y ligeramente mojados
"Sos el mejor papá, mi todo en este mundo", escribió Evelyn en el posteo (Instagram)

Al ser consultada por Mariano Iúdica acerca de su niñez, Evelyn comenzó con sinceridad: “Mucho no hablo de mi vida de la infancia porque es muy triste y nunca lo he hablado. Y todavía no lo hablo. Parezco una cheta con una vida divina, pero fue muy triste mi vida.” Con cierto resguardo, explicó que desde muy pequeña fue testigo de una fuerte interna familiar entre sus padres, quienes se separaron cuando ella nació, lo que la llevó a sentirse “trofeo de guerra”. Recordó: “He dormido en plazas. He vivido situaciones tremendas de no poder entrar a casa y no se lo recomiendo a nadie. Me escapaba del infierno que era mi casa. Hubo peligros y los tuve.”

Con tan solo 10 años, Evelyn vivió carencias afectivas y situaciones difíciles, tanto que contó que nunca llegó a festejar un cumpleaños, algo que para la mayoría de los niños es motivo de alegría. A pesar de todo, destacó que hoy adora a sus padres y comprende que sus comportamientos estuvieron marcados por historias personales y el hecho de haber escapado de una guerra: “Los entiendo y no los juzgo. Hoy en día están vivos los dos y yo los cuido. Nos tratamos bien”. Reveló, además, que nunca abordó con ellos esa etapa oscura de su vida.

Evelyn contó que pudo dejar atrás aquellas vivencias dolorosas gracias al esfuerzo, el deporte, la terapia y, posteriormente, el trabajo. De ese modo, buscó sanar y convertirse en una madre presente, con el objetivo de unir y beneficiar a su propia familia: “Hoy somos una familia unida. Sanamos y nos curamos. A mis hijos nunca les conté sobre mi infancia y el trato de mis padres. Ellos descubrieron a sus abuelos a su manera y tienen una relación lindísima, la que yo no tuve. Yo amo a mi papá y amo a mi mamá porque es lo que ellos pudieron hacer dentro de su poca instrucción de vida para salir adelante”, expresó emocionada.

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