Wanda Nara mostró la intimidad de su relación con Martín Migueles a la distancia

Wanda Nara mostró como sigue en contacto con Martín Migueles desde Uruguay (Instagram)

Wanda Nara se encuentra instalada en Montevideo desde hace algunas semanas, abocada de lleno a las grabaciones de su primera película como protagonista. Este nuevo desafío profesional la mantiene enfocada y lejos de Buenos Aires por un tiempo prolongado, lo que ha generado algunos cambios en su rutina y en la dinámica de su pareja.

En este contexto de distancia, la conductora decidió compartir en sus redes sociales una muestra de cómo mantiene el contacto con Martín Migueles, su pareja. En la imagen publicada en sus historias de Instagram, se la ve realizando una videollamada. Migueles aparece recostado y sonriente, mientras Wanda, en un recuadro más pequeño, posa con expresión tierna y una sonrisa suave. La historia está acompañada por la frase “Miss you” (“te extraño”, en inglés) junto a un emoji y un corazón, una manera simple pero elocuente de dar cuenta del costado íntimo y cotidiano de la relación a pesar de la separación geográfica.

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Este gesto público de Wanda llega en medio de rumores de crisis que comenzaron a circular en los últimos días. Las versiones surgieron luego de que Migueles no acompañó a la empresaria en su viaje a Uruguay y tampoco estuvo presente en el cumpleaños de una de las amigas más cercanas de Wanda. Estos hechos alimentaron especulaciones sobre el presente de la pareja. Con la publicación de la videollamada, Wanda pareció querer desactivar estas versiones, mostrando que, aunque la distancia impone desafíos, la comunicación y el vínculo siguen presentes, y el apoyo mutuo se sostiene durante este proceso laboral y personal.

A la distancia Wanda y Migueles siguen en contacto por videollamadas

La respuesta de Migueles no tardó en llegar. Pocos minutos después, él publicó una foto de ambos en la cama, abrazados y sonriendo, junto a un mensaje que despejó cualquier especulación sobre el vínculo: “Te extraño, pero me encanta verte brillar… Te amo”. El intercambio de historias, además de mostrar el costado más íntimo y cotidiano de la pareja, funcionó como una contundente señal de que, a pesar de la distancia y los rumores, el apoyo y la complicidad siguen presentes entre ambos.

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El debut de Nara como protagonista de cine ya tiene sus primeras imágenes oficiales, con el rodaje en marcha de ¿Querés ser mi hijo?, una comedia romántica que la reúne junto a Jean Pierre Noher, Charo López y Agustín Bernasconi. Las fotos del set revelan escenas de alto contenido gestual y anticipan un tono descontracturado, sentimental y plagado de enredos, romance y humor.

La trama gira en torno a Lucía, el personaje de Wanda, una mujer de 40 años que, tras descubrir la infidelidad de su pareja, debe regresar a su antiguo departamento de soltera y afrontar el desafío de reconstruir su vida. En ese proceso conoce a Javier, el vecino de 23 años interpretado por Bernasconi, y le propone que simule ser su hijo para una entrevista laboral. Lo que comienza como una mentira para salir de un apuro se transforma, inesperadamente, en la semilla de un romance, pese a los 20 años que los separan.

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La respuesta de Migueles al tierno mensaje que le dejó Wanda (Instagram)

Las primeras imágenes del film permiten anticipar la dinámica de la producción y los matices de los personajes. En una de las fotos, Wanda aparece sentada a la mesa junto a Charo López, en una escena que transmite complicidad y humor a través de gestos y miradas, y que anticipa la química entre ambas dentro de la historia. Otra fotografía muestra a la protagonista con un vestido rosa claro y expresión seria, observando a Jean Pierre Noher en lo que parece una reunión familiar cargada de tensión y expectativa.

La intimidad y vulnerabilidad del personaje afloran en una tercera imagen, donde la empresaria, en un ambiente cálido, luce un atuendo estampado y una expresión emotiva, anticipando los momentos más personales y sensibles de Lucía. Por su parte, la relación con Javier queda reflejada en un plano que reúne a la protagonista y a Bernasconi en una conversación cargada de tensión, miradas y química, elemento clave en el desarrollo de la historia romántica.

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Wanda será la protagonista de la película junto a Agustín Bernasconi (Prensa)

¿Querés ser mi hijo? es una remake de una exitosa comedia mexicana y se plantea como una propuesta ágil y fresca. Explora las relaciones intergeneracionales, los enredos derivados de una mentira y la posibilidad de reinventarse después de una crisis sentimental. Las distintas situaciones que atraviesan los protagonistas, tanto en la ficción como en las imágenes ya difundidas, dejan ver que la película combinará emociones, humor y un juego de identidades en clave contemporánea, con Wanda Nara en el centro de la escena y un elenco que promete momentos inolvidables.