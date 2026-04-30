Política

Axel Kicillof prepara su desembarco en Córdoba para medir su construcción federal

Será la semana que viene. Restan definir detalles de agenda, pero sí participará de actividades con gremios. “No creo que los cordobeses sean antiperonistas”, expresó en las últimas horas su ministro de Gobierno, Carlos Bianco

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PJ ingreso
Kicillof con el ministro Larroque y el intendente de La Plata, Julio Alak

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se prepara para una nueva recorrida provincial por fuera del territorio bonaerense. Será el jueves de la semana que viene cuando concurra al congreso de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad que se llevará adelante en La Falda, provincia de Córdoba, una región reacia a la propuesta electoral del kirchnerismo. El mandatario estará escoltado por algunos de sus ministros y tendrá distintas actividades en otra señal hacia “la construcción de una alternativa política” -como él mismo lo planteó- que sea de carácter federal y en vistas a las elecciones del año que viene.

El mes pasado, el gobernador brindó una entrevista al medio cordobés La Voz del Interior en el que puntualizó sobre el diálogo que mantiene con su par Martín LLaryora y profundizó sobre el recorte de recursos que el gobierno nacional imprime sobre las provincias y puntualmente el caso de Buenos Aires. Este martes, a modo de avanzada mediática a lo que puede llegar a ser la excursión del bonaerense en Córdoba, su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, también brindó una entrevista al medio cordobés en el que ya habló más en términos electorales. “No creo que se pueda decir que los cordobeses son antiperonistas. Hay que trabajar para que el votante cordobés se sienta representado por el peronismo”, dijo.

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“Venimos hablando con referentes cordobeses del peronismo y lo que nos piden es una alternativa que no sea de derecha para poder acompañar”, agregó.

De materializarse, la recorrida de Kicillof por Córdoba será junto a algunos de sus ministros, como Bianco o Andrés “Cuervo” Larroque. Desde hace un tiempo se vienen dando comunicaciones entre Buenos Aires y Córdoba; pero el llamado cordobesismo que encarnan el gobernador Llaryora y el diputado nacional nacional Juan Schiaretti no se sumarán por el momento a una propuesta electoral. Esa decisión será una vez que suceda la elección provincial de Córdoba, que estará desdoblada de la nacional; un escenario que también evalúa ejecutar Kicillof para Buenos Aires.

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Juan Schiaretti Martín Llaryora
Martín Llaryora y Juan Schiaretti

Quien lleva adelante el diálogo político con La Plata es el ex senador nacional por Córdoba, Carlos Caserio. Hoy el dirigente está distanciado de Llaryora. Sobrevuela también la figura de la diputada nacional Natalia De la Sota. “No hemos hablado directamente con ella, pero todos le reconocemos que es una gran dirigente, que representa muy bien al peronismo cordobés y seguramente sea una de las personas con las que vamos a tener que sentarnos a hablar, que necesariamente e imprescindiblemente vamos a tener que sentarnos a hablar, por supuesto", esbozó Bianco ante la prensa cordobesa.

Con motivo del 2 de abril y el homenaje a los caídos en la Guerra de Malvinas, Kicillof había conseguido una foto de carácter federal. Fue con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, con quienes compartió distintas actividades en la provincia austral más allá de la vigilia por Malvinas. Luego, a mediados de abril, hizo una gira de tres días por España con paradas en Barcelona y Madrid. Allí también consiguió reuniones con referentes progresistas de la región y europa como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, o una foto con Luiz Inácio Lula Da Silva, como los puntos altos de la gira en materia de política exterior.

Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Gustavo Melella
Kicillof con Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja)

El último lunes se reunió con autoridades laborales de distintas provincias y representantes gremiales. Fue por la quita de competencias y atribuciones a las provincias que rigen en la ley de reforma laboral. El encuentro, que se llevó adelante en La Plata, también tuvo algún tinte federal ya que contó con la presencia de la ministra de Trabajo y Empleo de Tierra del Fuego, Sonia Castiglione; el secretario de Trabajo y Promoción del Empleo de La Pampa, Marcelo Pedehontaá; las secretarias de Trabajo de La Rioja, Myriam Espinosa; y de Santiago del Estero, Julia Comán; y el subsecretario de Trabajo de Formosa, Julio Valdez; además del ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa. Además, también participaron los secretarios generales de la CGT, Octavio Argüello; de la CTA Autónoma, Hugo Godoy; de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; de FATSA, Héctor Daer; de la CTA provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel; y de la CTA Autónoma bonaerense, Oscar de Isasi.

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