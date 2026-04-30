Román Burruchaga avanzó a cuartos en Cagliari tras una dura batalla y es el único argentino en carrera

Por los octavos de final del Challenger 175 de Cagliari, que se disputa sobre canchas de polvo de ladrillo, Román Burruchaga se clasificó para los cuartos de final al vencer al italiano Andrea Pellegrino por 6-4, 4-6 y 7-5 en dos horas y 51 minutos de competencia. En tanto, Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo quedaron eliminados.

Burruchaga, actual número 59 del ranking ATP Tour, debió exigirse al máximo para superar a Pellegrino (130°). El porteño de 24 años, tras quedarse con el primer set, no logró sostener la ventaja cuando disponía de un quiebre a favor: perdió su servicio en dos oportunidades consecutivas y el encuentro se resolvió en el tercer parcial.

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En los dos games iniciales, ambos se arrebataron el saque, y a partir de allí prevaleció la paridad, con intercambios muy disputados y márgenes mínimos. En el décimo juego, el argentino caminó por la cornisa al levantar dos match points. A continuación, en el undécimo, volvió a quebrar al italiano y se encaminó al triunfo.

En la siguiente instancia el jugador nacional enfrentará al estadounidense Marcos Giron (76°), en los octavos de final le ganó a su compatriota Aleksandar Kovacevic (97°) por 6-2, 3-6 y 6-4.

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Hasta el momento, Román Burruchaga atraviesa la mejor temporada de su corta carrera profesional. En 2026 ingresó por primera vez a la élite del tenis mundial al meterse en el top 100 y alcanzó su primera final en el ATP Tour en Houston, donde cayó ante el local Tommy Paul (18°). Luego de esa definición, regresó a la competencia este jueves con un triunfo. Además, se consagró campeón en el Challenger de San Pablo y fue finalista en el Challenger de Rosario, instancia en la que perdió frente a su compatriota Camilo Ugo Carabelli (57°).

Mariano Navone (45°), en su condición de primer cabeza de serie, ingresó directamente a los octavos de final del certamen italiano. Del otro lado de la red estuvo el experimentado romano Matteo Berrettini, quien supo ser número 6 del mundo en 2022 y actualmente ocupa el puesto 92.

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Berrettini, que venía de superar en el debut al estadounidense Patrick Kypson (90°) en tres parciales, firmó un destacado encuentro ante Navone, al que venció por 7-5 y 6-3. El local, finalista sobre el verde césped del All England Lawn Tennis Club en Wimbledon 2021, además de alcanzar las semifinales del Australian Open 2022 y del US Open 2019, cuenta con diez títulos en su carrera, seis de ellos sobre superficies lentas. Ahora se medirá con el polaco Hubert Hurkacz (63°), verdugo del estadounidense en sets corridos por 6-4 y 6-1.

Navone, campeón del Challenger de Cagliari en 2024 y ganador esta temporada en Cap Cana y en el ATP 250 de Bucarest, se presentará a partir de la próxima semana en el Masters 1000 de Roma.

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Por su parte, Juan Manuel Cerúndolo, quien alcanzó su mejor ranking (67°), había llegado a los octavos de final tras dejar en el camino al italiano Federico Cina. Sin embargo, cayó frente al local Matteo Arnaldi (103°), que venía de superar a su compatriota Federico Arnaboldi (441°), proveniente de la clasificación, por 6-2 y 6-3. Por un lugar en los cuartos de final, Arnaldi se enfrentará al portugués Nuno Borges (49°), quien le ganó al chileno Cristian Garín (85°) por 6-4, 3-6 y 7-6(6).