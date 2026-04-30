Gonzalo Heredia enfrentó los rumores de separación de Brenda Gandini: “Me escribió mi viejo preguntándome si era cierto”

El actor negó la separación con la actriz y madre de sus dos hijos (Video: Perros de la Calle-Urbana Play)

El miércoles por la noche, LAM (América TV) sorprendió al público con la noticia de una supuesta separación entre Gonzalo Heredia y Brenda Gandini después de 16 años juntos. La información no tardó en circular y generar repercusiones, pero fue el propio Heredia quien, invitado el jueves por la mañana a Perros de la Calle (Urbana Play), se encargó de desmentir los rumores con humor y claridad.

Pepe Ochoa había asegurado que la pareja estaba separada hace tiempo y que, en más de una ocasión, el actor lo había dicho abiertamente en eventos. Es por eso que durante la charla radial, Gonzalo decidió ser directo y ponerle fin a los rumores de una vez por todas: “No, no, no estamos separados, nada más alejado de la verdad”. El actor relató cómo lo viven en su entorno: “Me escribió mi papá hoy a la mañana. Hoy a la mañana me escribió mi viejo preguntándome si era cierto o no”.

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Lejos de dar el tema por terminado se mostró molesto por la severidad con la que contaron la noticia: “A mí lo que me llama mucho la atención en esta era de posverdad que vivimos, la verdad quedó atrás, estamos viviendo como otra era, cómo aseveran todo con la contundencia que dan una noticia de que es así y que te ponen en palabras cosas que vos no dijiste. Que ni siquiera viviste. A mí me llama mucho la atención eso. Hoy me río, en otro momento uno se enoja y sale como a decir”.

Gonzalo está en pareja con Brenda Gandini hace más de 10 años y juntos tienen dos hijos Eloy y Alfonsina (Instagram)

El actor recordó que los rumores de separación no son nuevos: “Ya nos separaron, sí.” Y agregó: “Y también el otro día me preguntaban en el colegio si Brenda estaba embarazada. Dije: ‘No, che, ya cuarenta y cuatro años’”. Con ironía, sumó: “Brenda estaba ahí a unos metros y le dije: ‘¿Estás embarazada, verdad?’”

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Heredia también expresó su preocupación por el impacto de estos rumores en sus hijos: “Lo que más miedo me da, a ver no es miedo, pero sí ya empiezan a jugar como otros factores, como los hijos. Eloy tiene catorce. Que venga alguien a preguntarle y que le digan ‘Che, ¿tus viejos se separaron?’ Eso es lo que más me moviliza, ¿viste? Que alguien le diga algo en el colegio“.

Así, Heredia dejó en claro, con palabras propias y sin rodeos, que no hay separación y que, aunque los rumores lo persiguen hace tiempo, prefiere tomarlo con humor, salvo por el efecto que pueden tener en su círculo más cercano.

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La actriz negó de manera rotunda la posibilidad de abrir la pareja

Semanas atrás, Brenda estuvo en el estudio de Vuelta y Media (Urbana Play) y habló acerca de la posibilidad de abrir la pareja. Sebastián Wainraich le preguntó si la pareja era cerrada, y Gandini contestó, entre risas: “¿Qué es esa pregunta? Pero por supuesto”. La charla derivó en una llamada a Gonzalo para conocer su visión sobre la posibilidad de una pareja abierta.

Heredia fue directo: “Por ejemplo, llegó la cuota del colegio y es mucho. Viste, tenés esta cosa de tener como muchos platitos en el aire como si fueras un malabarista chino. Para mí es un quilombo. Ya tener que poner toda la energía en una familia es un montón. Imaginate, o sea, como construir otra personalidad para otra persona o lo que sea, ya me parece demasiado, es muy agotador”.

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Gandini celebró el argumento de su pareja: “Está muy bien, mi amor, tu argumento, la verdad, ¿eh? Esta es otra persona, ¿de qué signo sos?”. Heredia remató: “Admiro a las personas que lo hacen. Si se puede evitar, mejor”, y agregó, en tono de broma: “Igual, si mi pareja lo plantea seriamente...”. Gandini aclaró: “Pero... No, yo no, yo no dije nada de Sebastián, que él quiere abrir la pareja hace un tiempo”, lo que desató risas en el estudio.