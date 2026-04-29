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Cómo la resiliencia cognitiva ayuda a preservar la memoria pese al daño cerebral por el Alzheimer

Investigadores del Instituto Neerlandés de Neurociencia descubrieron que ciertos mecanismos celulares permiten a un 30% de adultos mayores mantener intactas sus funciones cognitivas pese a presentar alteraciones cognitivas típicas de la enfermedad

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Un anciano con gafas lee un periódico en un sillón, bajo la luz del sol matinal. Se superpone una imagen de su cerebro semitransparente con el hipocampo iluminado.
El estudio revela que un 30% de adultos mayores mantiene funciones cognitivas intactas pese a daño cerebral típico de alzhéimer, gracias a la resiliencia cognitiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, el alzhéimer se asoció de forma casi directa con la pérdida de memoria y el deterioro cognitivo. Sin embargo, una nueva línea de investigación está cambiando esa mirada: no todas las personas con daño cerebral característico de esta enfermedad desarrollan demencia.

Según el Instituto Neerlandés de Neurociencia, cerca de un tercio —aproximadamente el 30%— de los adultos mayores con alteraciones cerebrales vinculadas al alzhéimer mantiene intactas sus capacidades cognitivas. Este fenómeno, conocido como resiliencia cognitiva, desafía las explicaciones tradicionales sobre el envejecimiento cerebral y ayuda a entender por qué algunas personas envejecen con mayor claridad mental que otras.

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En este contexto, la magnitud del problema resulta clave. El alzhéimer es la forma más frecuente de demencia y representa uno de los principales desafíos para los sistemas de salud. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 57 millones de personas viven con algún tipo de demencia en el mundo, con unos 10 millones de nuevos casos cada año. De ese total, esta enfermedad concentra entre el 60% y el 70% de los diagnósticos.

Las proyecciones indican que, hacia 2050, esta cifra podría triplicarse debido al envejecimiento de la población. Este escenario plantea un desafío creciente no solo para los sistemas de salud, sino también para la economía y las familias, y refuerza la necesidad de desarrollar estrategias de prevención antes de que aparezcan los primeros síntomas.

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Qué es la resiliencia cognitiva

La resiliencia cognitiva describe la capacidad de algunas personas para preservar funciones como la memoria, la atención o el razonamiento, aun cuando su cerebro presenta signos típicos de la enfermedad.

En términos simples, implica que el daño está presente, pero sus efectos no se manifiestan como se esperaría. Es decir, el cerebro logra resistir o compensar ese deterioro. “Es un gran misterio y muy importante”, afirmó la neurocientífica Evgenia Salta, quien lideró el estudio.

Para analizar esta capacidad, los científicos trabajaron con tejido cerebral humano procedente del Banco de Cerebros de los Países Bajos.

Las muestras se organizaron en tres grupos:

  • Personas sin patologías cerebrales.
  • Pacientes con diagnóstico de alzhéimer.
  • Individuos con daño cerebral típico de la enfermedad que nunca desarrollaron demencia.
Infografía muestra un cerebro dividido, con un lado dañado y el otro brillante, rodeado de neuronas, y texto sobre resiliencia cognitiva y alzhéimer.
El descubrimiento impulsa nuevas investigaciones sobre los factores que permiten preservar la memoria y desarrollar estrategias terapéuticas contra la demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio, publicado en Cell Stem Cell, se centró en el hipocampo, una egión del cerebro vinculada a la memoria, una de las pocas zonas donde pueden formarse nuevas neuronas en la adultez.

Dado que las neuronas inmaduras son extremadamente escasas, el equipo desarrolló métodos innovadores de análisis de datos para identificarlas con precisión directamente en tejido humano, sin depender de modelos animales.

Neurogénesis: un proceso aún en debate

Uno de los aspectos clave del trabajo es su relación con la neurogénesis adulta, es decir, la capacidad del cerebro de generar nuevas neuronas a lo largo de la vida. Este proceso está bien documentado en animales, pero en humanos su existencia y relevancia funcional siguen siendo objeto de debate.

Aun así, los investigadores detectaron neuronas inmaduras en todos los grupos analizados, incluso en personas mayores de 80 años. Este hallazgo sugiere que, al menos en cierta medida, el cerebro envejecido mantiene procesos de regeneración.

Tres médicos, dos hombres y una mujer, con batas blancas, observan y discuten múltiples imágenes de resonancia magnética cerebral en una pantalla grande.
El Instituto Neerlandés de Neurociencia analizó el hipocampo y detectó neuronas inmaduras en todos los grupos, incluidas personas mayores de 80 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los resultados más sorprendentes fue que los cerebros resilientes no presentaban una cantidad significativamente mayor de neuronas inmaduras que aquellos con demencia. Los investigadores esperaban encontrar una diferencia clara en el número de estas células, pero el recuento fue similar entre los grupos.

La clave, según explicó Evgenia Salta, está en su comportamiento. En los cerebros resilientes, estas células activan programas que les permiten sobrevivir y responder mejor al daño.

Un entorno cerebral más protegido

Además del comportamiento celular, los cerebros resistentes mostraron menor presencia de inflamación y menos señales asociadas a la muerte celular. Esto sugiere que las neuronas inmaduras no solo podrían participar en la generación de nuevas células, sino también en la preservación del entorno cerebral.

En lugar de reemplazar directamente neuronas dañadas, su función podría estar más relacionada con sostener la salud del tejido y mantener su funcionamiento general.

Para ilustrarlo, Salta comparó su acción con la de un fertilizante en un jardín: no reemplaza las plantas dañadas, pero ayuda a que el conjunto se mantenga saludable. Los investigadores subrayan que la resiliencia cognitiva es un proceso multifactorial. “Nunca habrá un solo factor que explique la resiliencia”, advirtió Salta, descartando explicaciones simplificadas.

Primer plano de neuronas interconectadas con núcleos brillantes en un fondo oscuro, sobre las cuales se superponen intrincadas estructuras moleculares azules y naranjas.
Las neuronas inmaduras en cerebros resilientes activan mecanismos que favorecen la supervivencia celular y mitigan el daño cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las neuronas inmaduras parecen desempeñar un papel importante, pero también intervienen otros factores, como la regulación de la inflamación y la capacidad del cerebro para adaptarse a condiciones adversas.

Además, los científicos señalan que la función exacta de estas células no puede demostrarse de forma directa en este tipo de estudios, por lo que las conclusiones actuales deben interpretarse como hipótesis abiertas.

Nuevas preguntas para la investigación del alzhéimer

Los resultados amplían el enfoque tradicional sobre el alzhéimer. En lugar de centrarse únicamente en el deterioro, ahora se busca comprender por qué algunos cerebros logran resistirlo.

Una de las líneas futuras de investigación apunta a estudiar cómo interactúan las neuronas inmaduras con otros tipos celulares y qué factores influyen en la “decisión” del cerebro de desarrollar o no demencia.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los científicos observaron menor inflamación y menos señales de muerte celular en los cerebros resistentes al alzhéimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los investigadores, entender estos mecanismos podría conducir al desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas.

El estudio del Instituto Neerlandés de Neurociencia refuerza una idea clave: el envejecimiento no implica necesariamente una pérdida inevitable de las funciones cognitivas. La capacidad del cerebro para adaptarse, incluso en edades avanzadas, sugiere que existen mecanismos de protección aún poco comprendidos.

En ese sentido, estos resultados ayudan a entender por qué algunas personas pueden conservar la memoria y la lucidez incluso en edades avanzadas, mientras otras desarrollan deterioro cognitivo.

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