Convirtió un gol a los 21 segundos y marcó un nuevo récord en Europa: “Ni siquiera nos terminamos de acomodar”

Las semifinales de la UEFA Conference League comenzaron con un nuevo récord gracias al gol del senegalés Ismaila Sarr, que le dio la ventaja al Crystal Palace frente al Shakhtar Donetsk en Cracovia, donde hace de local el equipo ucraniano. El delantero marcó a los 21 segundos de juego el tanto más veloz de la historia de la competencia europea.

Todo comenzó con el saque inicial. Luego de un rechazo largo de la defensa del Shakhtar, la pelota quedó en poder del elenco inglés, que atacó a fondo y construyó una jugada entre Sarr, Yeremy Pino y Jean Philippe Mateta, quien terminó asistiendo al senegalés para que defina con un remate cruzado al segundo palo de Dmytro Riznyk para el 1-0 parcial. “Ni siquiera nos terminamos de acomodar y ya tenemos el primer gol en este partido después de una jugada bien disputada”, expresó el comentarista de ESPN.

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El tanto de Sarr abrió el camino a una gran victoria del Crystal Palace como visitante por 3 a 1. Shakhtar pudo igualar el encuentro a los 47 minutos por intermedio de Oleg Ocheretko, pero el elenco inglés volvió a ponerse en ventaja gracias a Jørgen Strand Larsen y Daichi Kamada. La próxima semana, en Londres, se disputará la revancha. El ganador avanzará a la final, a la espera de Racing de Estrasburgo (0) o Rayo Vallecano (1).

Crystal Palace venció 3-1 al Shakhtar Donetsk en la ida de las semifinales de la Conference League (REUTERS/Kacper Pempel)

Este gol de Sarr ha quedado en la historia de la Conference League como el más rápido de la competencia al superar el que convirtió el neerlandés Ferdy Druijf a los 32 segundos para el Rapid de Viena frente al Vitesse, el 17 de febrero de 2022 por los playoffs clasificatorios. También quedó atrás el tanto del noruego Fredrik Ulvestad, quien macó a los 34 segundos en la derrota del Sivasspor ante Ballkani en fase de grupos.

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No obstante, este registro histórico de Sarr quedó lejos de otros hitos como los goles de Roy Makaai y Jan Sýkora. El neerlandés, ícono del Bayern Múnich, ostenta el récord del gol más rápido en la Champions League al marcar a los 10.12 segundos el 7 de marzo de 2007 ante el Real Madrid en la vuelta de los octavos de final. El checo, en tanto, convirtió a los 10.69 segundos para el Slovan Liberec ante Qarabag el 15 de septiembre de 2016 por la fase de grupos de la Europa League.

En cuanto a otros récords de goles veloces, el turco Hakan Sukur marcó el más rápido en la historia de los Mundiales a los 11 segundos en el partido por el tercer puesto de Corea-Japón 2002 en el duelo Turquía vs Corea del Sur. Pero hay más: en el fútbol masculino la plusmarca pertenece a Christoph Baumgartner (Austria), quien marcó a los 6 segundos en un amistoso contra Eslovaquia en marzo de 2024.

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En la rama femenina, el nuevo récord mundial lo ostenta Maria McAneny, jugadora del Celtic FC de Glasgow, quien anotó a los 4,1 segundos contra el Hibernian FC a finales de 2025.

LOS GOLES MÁS RÁPIDOS DE LA CONFERENCE LEAGUE

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Ismaila Sarr: 21 segundos (Crystal Palace vs Shakhtar Donetsk, 30/04/26) Ferdy Druijf: 32 segundos (Rapid Viena vs Vitesse, 17/02/22) Fredrik Ulvestad: 34 segundos (Sivasspor vs Ballkani, 6/10/22) Andy Diouf: 57 segundos (Basilea vs Zalgiris, 27/10/22) Fredrik Gulbrandsen: 62 segundos (Legia vs Molde, 22/02/24)