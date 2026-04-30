Agustín Aristarán contó que estuvo seis meses separado de Fernanda Metilli: ataques de pánico y 17 sesiones de terapia

Agustín Aristarán abordó su separación por seis meses de Fernanda Metilli y la posterior reconciliación.

El relato abierto sobre la separación y reconciliación de Agustín Aristarán y Fernanda Metilli sacó a la luz los desafíos emocionales que enfrentan incluso las parejas con larga trayectoria en el espectáculo. El propio Aristarán contó en Radio con Vos que atravesaron seis meses de distanciamiento, acompañados de intensas sesiones de terapia y episodios de ansiedad, hasta lograr reanudar su vínculo.

Durante ese período, Agustín Aristarán y Fernanda Metilli vivieron una crisis motivada, según Aristarán, por la tensión generada al priorizar el trabajo sobre su vida privada. “Fernanda me dejó seis meses porque no se bancaba que yo esté laburando un montón. Había estrenado mi segundo especial en Netflix, había como todo un revoleo en mi vida. Estaba muy, muy enfocado en mi laburo”. En un punto, contó, ella le dijo: “‘Vos y tu ego, no te aguanto más. Todo bien, seguí con la tuya’”.

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El comediante compartió que, durante el alejamiento, se sometió a 17 sesiones de terapia en dos semanas, focalizándose en comprender y ordenar su vida emocional. “Diecisiete sesiones de terapia, tipo en dos semanas, sacado, entendiendo qué me pasaba a mí”, relató en Radio con Vos. Detalló que este proceso le permitió reconocer su ansiedad constante y cuestionar el rol de su ego en la relación.

Agustín Aristarán (Radagast) y Fernanda Metilli

Además, Aristarán admitió que esa etapa fue crucial para reevaluar sus prioridades y recuperar el equilibrio necesario para afrontar la reconciliación: “Las primeras cuatro sesiones hablé de Fernanda. Después empecé a hablar de todas las cosas que yo tenía con mi jenga desacomodado. Y ahí lo acomodé. El nivel de ansiedad que yo vivía todo el tiempo, todo lo que me faltaba y todo lo que estaba sucediendo, que era un montón. Colocar mi ego en el lugar donde tenía que estar. Tengo un un ego muy laburado. Estuve en terapias psicológicas, psiquiátricas, tuve ataques de pánico. A mí me pasaba, era una sensación de se termina todo, se termina todo, se termina todo, se termina la vida. Es fuerte el título, pero como adicto a una droga, el laburo ocupaba ese lugar. Sentía que esto, bueno, si no lo aprovecho ahora, se va a acabar”.

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La reconciliación y el reencuentro

El reencuentro no fue convencional. Fue Fernanda Metilli quien retomó el contacto con un mensaje inesperado mientras Aristarán grababa un programa en su casa. “Me dejó ella y me llamó ella”, relató el humorista en Radio con Vos.

Según su testimonio, la reconciliación comenzó en el medio de una nota: “Estaba hablando con Pergolini y él se estaba cagando de risa. Yo estaba haciendo una nota, un programa que yo hacía, llamaba Radar House, en mi casa. Estaba charlando con él y él me estaba como verdugueando porque me había dejado Fernanda, pero yo ya tenía un par de escudos, como ya estaba asumiendo que nos habíamos separado y estaba bien. ¡Ping! Se prende mi teléfono, que lo tenía al lado. Mensaje de Fernanda. Yo digo: ‘Esta casa está embrujada’. Hice así, miré, ‘¿Vamos a tomar un helado?’"

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Agustín Aristarán (Candela Teicheira)

Historia y dinámica de la pareja

Oriundos de diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires —Metilli es de Tandil y Aristarán de Bahía Blanca— ambos comparten una visión del humor basada en la improvisación y la espontaneidad.

La trayectoria de la pareja tiene raíces en el trabajo en común y la admiración mutua. Se conocieron hace 14 años grabando el piloto de un programa, aunque la relación sentimental surgió más adelante. Llevan una relación sólida de 11 años, marcada por la decisión consciente de no convivir y de cultivar la autonomía individual.

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Prefieren definirse “como novios”, con la determinación de no compartir vivienda de modo permanente. Esa elección preserva la frescura y la libertad del vínculo. Además, han coincidido en producciones como Matilda, donde Metilli encarnó a Zinnia Wormwood y Aristarán, a Tronchatoro, y fuera del teatro han alcanzado popularidad con sketchs de humor improvisado en redes sociales.