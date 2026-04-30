El sentido homenaje del Club Argentino de Modelismo Naval: la historia de Malvinas en barcos a escala

Cada modelo es fruto del esfuerzo colaborativo y del orgullo compartido de los socios, quienes se reúnen semanalmente para trabajar juntos

En una entrevista en Infobae a la Tarde, el presidente del Club Argentino de Modelismo Naval a escala, Juan Carlos Lago, reveló que “estos barcos son los únicos testimonios más exactos de los buques esos”, al presentar modelos de embarcaciones históricas de la guerra de Malvinas, detallando que la labor requiere hasta 6.000 horas de trabajo colectivo.

Durante su paso por el estudio, Lago dialogó con Manu Jove, Paula Guardia Bourdin, Maia Jastreblansky y Tomás Trapé, quienes exploraron la dedicación detrás de un hobby que trasciende el entretenimiento y se convierte en arte y memoria.

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El Club Argentino de Modelismo Naval y la reconstrucción de barcos históricos

“Son buques históricos que estuvieron en la guerra de Malvinas”, explicó Juan Carlos Lago, presidente del Club Argentino de Modelismo Naval a escala, mientras presentaba dos modelos de barcos en el estudio. Según detalló, “los únicos testimonios más exactos de los buques esos son estos”, ya que los originales no existen más. El club posee réplicas del crucero General Belgrano, de 3,70 metros en escala 1:50, y del Bahía Paraíso, buque hospital de la guerra, además del Santísima Trinidad.

La construcción de los barcos a escala implica hasta 6.000 horas de trabajo manual y esfuerzo en equipo, según Juan Carlos Lago (Infobae en Vivo)

Lago subrayó que cada modelo implica “alrededor de 1.500 horas” de trabajo si se busca el mayor nivel de fidelidad, y que la construcción del Belgrano demandó “seis mil horas entre seis personas”. La labor incluye carpintería, serigrafía, pintura y fotograbado: “Todo lo que es modelismo es un arte. No es considerado como un arte, pero es un arte”, sentenció.

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La actividad no se reduce a la contemplación. “El club nuestro tiene varias competencias. La más popular dentro del club es Vuelta al Lago, se llama. Se trata de dar una vuelta al lago navegando en 40 minutos”, relató Lago, destacando que cada sábado los barcos hechos a mano recorren el lago de Palermo y se transforman en un espectáculo para grandes y chicos.

Un hobby que conecta generaciones y preserva la memoria

Lago contó que comenzó con el modelismo en 1985 y que, aunque su sueño era ser marino de la Armada, encontró en este hobby una forma de canalizar esa vocación. La construcción de un barco inicia con la obtención de planos y fotografías originales: “Hay que hacer todo, pieza por pieza”, precisó.

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El Club Argentino de Modelismo Naval rinde homenaje a la guerra de Malvinas con barcos históricos a escala y compromiso colectivo (Infobae en Vivo)

El club cumple una función pedagógica y de transmisión de la memoria: “Explicando qué es lo que hizo cada barco en la guerra”, remarcó. Todos los años, para el 2 de abril, organizan un homenaje a los caídos en Malvinas con una navegación especial en el Lago Regatas. “Nosotros a través de lo que hicieron los barcos, pero indirectamente, estamos homenajeando a todos los que cayeron en Malvinas, ¿no es cierto?”, afirmó.

La interacción con el público y el trabajo con las nuevas generaciones es otra arista clave: “Incluso nosotros cuando vamos al lago a hacer las competencias, tenemos lanchas de escuela. Es decir, se la damos a los chicos, les enseñamos a manejarlas. Como una manera de difundir el modelismo naval, que también es uno de los fines del club.”

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Dificultades, anécdotas y el valor del trabajo artesanal

La rigurosidad del modelismo naval implica sus propios desafíos. Lago relató una anécdota sobre la construcción del Belgrano: “Uno de los socios había hecho todo el tablonado que lleva la cubierta de un barco. Era una terciada de 3,70 metros, toda con maderitas pegadas una por una. El viento se la partió en el viaje, pero por suerte pudieron recuperarla y restaurarla a tiempo para la presentación”.

Las réplicas del crucero General Belgrano y del Bahía Paraíso son parte de un tributo artesanal único en la Argentina (Infobae en Vivo)

Para Lago, el resultado es siempre un motivo de orgullo colectivo y de unión: “Nos juntábamos todos los sábados en la casa de mi suegra. Teníamos un lugar grande y lo construimos ahí. Y era un placer juntarse porque éramos seis, ¿viste? Trabajábamos... era una reunión de amigos. Y que trabajábamos.”

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La exhibición de modelos y el homenaje anual a los caídos en Malvinas convierten a este hobby en un espacio de memoria activa y de encuentro intergeneracional. El club recibió el reconocimiento de la Comisión Permanente de Homenaje a la gesta del Atlántico Sur por su tarea de difusión y promoción del recuerdo.

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