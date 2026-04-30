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Campeón con la selección argentina y figura en la Premier: el futbolista que River Plate tiene en la mira para reforzarse

Eduardo Coudet ya planea el próximo semestre del Millonario y tiene en el radar a un volante que supo consagrarse con la Albiceleste bajo el mando de Lionel Scaloni

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Eduardo Coudet tiene en la mira a un jugador que supo ser campeón con la selección argentina bajo el mando de Scaloni (@RiverPlate)
Eduardo Coudet tiene en la mira a un jugador que supo ser campeón con la selección argentina bajo el mando de Scaloni (@RiverPlate)

El semestre aún no ha terminado y River Plate ya piensa en el próximo mercado de pases. Su técnico, Eduardo Coudet, quiere impregnarle su estilo e impronta al plantel con jugadores de su gusto. Con esa premisa, la dirigencia del club de Núñez se empezó a mover y tiene en la mira a un jugador que supo ser campeón con la selección argentina bajo el mando de Lionel Scaloni.

El Millonario ha intensificado las gestiones para intentar la incorporación del mediocampista argentino Nicolás Domínguez en la próxima ventana de transferencias. El futbolista de 27 años, actual integrante del Nottingham Forest y campeón con la Albiceleste en la Copa América 2021, es visto como una opción estratégica para reforzar la mitad de la cancha de cara al segundo semestre de 2026.

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Sin embargo, la operación se perfila compleja por el contrato vigente de Domínguez hasta 2028 y la reticencia del club inglés a negociar su salida. Pablo Longoria, flamante director deportivo de River, ha supervisado los primeros contactos con el entorno de Domínguez. Los emisarios del club argentino consultaron condiciones contractuales y deportivas con vistas a abrir negociaciones formales.

River tiene en la mira a Nicolás Domínguez (REUTERS/Mariana Greif)
River tiene en la mira a Nicolás Domínguez (REUTERS/Mariana Greif)

La dirigencia de River se tomará algunos días para evaluar la viabilidad de la propuesta antes de comunicarse directamente con los ejecutivos del Forest, propietario del pase del mediocampista.

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Con un promedio de 52 minutos por partido y 35 partidos disputados en la temporada con el equipo que dirige el portugués Vítor Pereira, Domínguez ha logrado continuidad en la Premier League, la Europa League y las copas de Inglaterra. El volante ha convertido un gol y dado dos asistencias en la campaña, y el Nottingham Forest se encuentra actualmente en las semifinales de la Europa League, instancia en la que se prueba frente al Aston Villa.

Su polivalencia, desempeñándose tanto como volante central (con 19 partidos en esa ubicación) como por las bandas, lo ubica como un futbolista de perfil buscado por Coudet para cubrir el vacío que dejó Fausto Vera y sumar alternativas de calidad en el mediocampo.

El obstáculo más importante que enfrenta River es la cotización del jugador, estimada en 16 millones de euros según cifras de Transfermarkt. Este valor elevado y la buena consideración de la que goza Domínguez dentro de la estructura deportiva del Nottingham Forest dificultan el cierre de una negociación inmediata.

La intención de sumar a Domínguez responde a la necesidad detectada por Coudet de reforzar una zona del campo en la que River presenta escasas variantes de jerarquía. Otros candidatos manejados son Mauro Arambarri, actual mediocampista del Getafe, a quien el Chacho conoce de su último paso por el Alavés de España.

En ese sentido, River también planea reforzar otros sectores del campo. En el ataque, Giovanni Simeone representa otra opción de repatriación. Actualmente en el Torino, mantiene contrato hasta 2028 y su club no considerará propuestas hasta finalizar la temporada, aunque el jugador se manifestó abierto a regresar a la institución que lo vio nacer futbolísticamente.

En tanto, Ángel Correa, hoy figura del Tigres de México con 18 goles y 12 asistencias en 45 partidos, es otra de las opciones que se barajan en la mesa de River.

Tras el duelo contra Bragantino por la Copa Sudamericana, el próximo compromiso para La Banda tendrá lugar el domingo 3 de mayo cuando tenga que recibir a Atlético Tucumán en el Monumental por la fecha 9 del Torneo Apertura, aquella que fue suspendida por el paro y que se convirtió en los hechos en la última de la fase regular. El partido comenzará a las 18:30.

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