Estudios del tren Panamá-Frontera estarán listos en junio, confirma secretaría del ferrocarril

El proyecto ferroviario contempla una conexión directa con el Canal mediante un puente a pocos metros del Puente Centenario. (Banco General Panamá)

El secretario del Ferrocarril, Henry Faarup, aseguró que los estudios principales de ingeniería y factibilidad del tren Panamá-David-Frontera estarán listos en junio, marcando un hito en uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del país.

Según explicó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, estos avances permitirán definir la viabilidad técnica, económica y operativa de una iniciativa que busca transformar la conectividad nacional y el modelo logístico panameño .

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El funcionario detalló que actualmente se ejecutan múltiples estudios especializados, incluyendo análisis de demanda, impacto ambiental, ingeniería conceptual y evaluación financiera, liderados por firmas internacionales como AECOM, Renfe, KPMG y WSP, lo que refleja el nivel de complejidad del proyecto.

Estos estudios permitirán establecer el trazado definitivo, costos estimados y modelo de operación, elementos clave antes de pasar a la fase de construcción.

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Dentro de los componentes técnicos en desarrollo, se incluyen estudios de batimetría, geotecnia, hidrología y modelación hidráulica, necesarios para definir las condiciones del terreno y reducir riesgos estructurales en la construcción de puentes y tramos ferroviarios. Esta fase forma parte del Estudio de Impacto Ambiental y busca garantizar la sostenibilidad y seguridad del proyecto.

Henry Faarup, secretario del Ferrocarril de Panamá, informó que los estudios principales del proyecto estarán listos en junio. Tomada de Presidencia

Uno de los aspectos más relevantes abordados por Faarup fue el futuro del aeropuerto de Albrook, que actualmente se proyecta como punto inicial del sistema ferroviario.

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El secretario indicó que esta terminal aérea tendrá un margen de entre cinco y siete años para continuar operando, periodo durante el cual se planificará el traslado progresivo de sus operaciones hacia otras instalaciones como Panamá Pacífico o Tocumen, en función del desarrollo del proyecto .

La decisión de no intervenir de inmediato el aeropuerto responde a ajustes recientes en el diseño, particularmente el traslado del patio de contenedores hacia la futura terminal de Corozal, lo que permite mantener la operación aérea mientras se reorganiza la infraestructura logística.

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Esta reconfiguración busca optimizar el uso del espacio y garantizar una transición ordenada sin afectar la conectividad aérea.

El proyecto ferroviario contempla que una de las primeras obras a ejecutar, una vez adjudicado, será la construcción de un puente ferroviario sobre el Canal de Panamá, ubicado aproximadamente a 185 metros al norte del Puente Centenario.

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El trazado contempla aproximadamente 475 kilómetros desde Ciudad de Panamá hasta la frontera con Costa Rica. Tomada de Presidencia

Esta estructura será clave para conectar los sistemas logísticos del lado Pacífico y Atlántico, integrando los puertos y facilitando el movimiento de carga a nivel nacional.

En ese sentido, el desarrollo del patio de contenedores en Corozal adquiere un rol estratégico, ya que permitirá la conexión directa con los puertos de Balboa y con la futura terminal portuaria que licitará el Canal de Panamá. Esta infraestructura fortalecerá la capacidad del país como hub logístico, al integrar transporte marítimo y ferroviario en un solo sistema.

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Además, el tren tendrá una conexión directa con el ferrocarril Panamá-Colón, lo que permitirá cerrar un circuito logístico continuo desde el Pacífico hasta el Atlántico y, posteriormente, hacia el interior del país. Esta integración facilitará el transporte de carga y pasajeros, reduciendo tiempos y costos en comparación con el sistema carretero.

El trazado completo del proyecto contempla una extensión aproximada de 475 kilómetros, con estaciones en puntos estratégicos como Albrook, Panamá Pacífico, La Chorrera, Penonomé, Santiago, David y Paso Canoas, en la frontera con Costa Rica.

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En total, se proyectan al menos 14 estaciones, diseñadas para atender tanto el transporte de pasajeros como de mercancías.

El aeropuerto de Albrook podría operar entre cinco y siete años antes de su eventual reubicación. Tomada de la AAC

Desde el punto de vista económico, el costo del proyecto aún no ha sido definido con precisión, aunque estimaciones preliminares lo sitúan por encima de los $5,000 millones.

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Las autoridades han indicado que el financiamiento se encuentra en fase de estructuración, con interés de organismos multilaterales, banca de desarrollo y esquemas de asociación público-privada, lo que podría cubrir hasta el 85% del valor de la obra.

Faarup señaló que la construcción del ferrocarril podría tomar entre siete y ocho años, dependiendo de factores técnicos, financieros y logísticos. La ejecución se desarrollaría por fases, iniciando en el área del Canal para luego avanzar hacia el interior del país, priorizando los tramos con mayor impacto en la conectividad y el desarrollo económico.

El proyecto también contempla la implementación de un tren de cercanía en áreas como Arraiján y La Chorrera, complementando la Línea 3 del Metro de Panamá y contribuyendo a descongestionar el tráfico en la capital. Esta integración de sistemas de transporte busca mejorar la movilidad urbana y reducir la presión sobre la red vial.

El proyecto apunta a fortalecer la conexión entre los puertos de Balboa y futuras terminales en el Pacífico. AP

En conjunto, la iniciativa apunta a consolidar un corredor logístico ferroviario que conecte Paso Canoas, en la frontera con Costa Rica, con la provincia de Colón, donde se ubica la Zona Libre, integrando puertos, centros de distribución y plataformas industriales. Este modelo permitiría fortalecer la competitividad del país y posicionarlo como un eje estratégico en el comercio regional.

El avance de los estudios y la planificación del proyecto reflejan un proceso progresivo de estructuración, en el que los aspectos técnicos, ambientales y financieros serán determinantes para definir su ejecución. Mientras se completan las evaluaciones en junio, el tren Panamá-David-Frontera se mantiene como una de las apuestas más ambiciosas para transformar la infraestructura y la economía del país.