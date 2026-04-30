Flor Peña contó cómo es su vínculo con Érica Rivas tras la polémica de Casados con Hijos: “Necesitábamos hablar”

Flor Peña se sinceró sobre su vínculo actual con Érica Rivas luego de la polémica de la adaptación teatral de Casados con Hijos (Intrusos - América)

A comienzos de abril, un rumor volvió a sacudir la nostalgia y la ilusión de los fanáticos de Casados con hijos. La posibilidad de que Flor Peña y Érica Rivas retomen sus icónicos personajes, después de la frustrada participación de Rivas en el regreso teatral de 2023, volvió a instalar el tema entre los seguidores y en los medios. El recuerdo del distanciamiento y los cruces entre la actriz y parte del elenco aún estaba fresco, por lo que no pasó mucho tiempo para que esa versión quedara fuera de juego. En medio de la expectativa, Peña eligió hablar en Intrusos (América) y despejar dudas sobre el presente de la relación con Rivas y las chances de volver a compartir escenario.

Peña, con el humor de siempre, aclaró de entrada la imposibilidad de encarnar a los personajes en versiones más jóvenes: “Nosotros… primero estamos más grandes, por lo cual no podríamos hacer de más chicas”. Así, descartó la versión de un spin-off sobre Moni y María Elena antes de conocer a sus maridos, proyecto que alguna vez se barajó por motivos comerciales pero que nunca prosperó. “Eso sucedió por algo comercial que después se cayó, que no sé qué… No, hoy no tengo nada para contarles”, aseguró.

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La conversación avanzó hacia un tema mucho más sensible: el vínculo actual con Rivas. Peña fue directa y, lejos de los rodeos, afirmó: “Está todo muy bien”. Aunque su respuesta pareció breve, insistió en que la situación entre ambas es buena, aunque prefirió no abundar en detalles para respetar la intimidad y las formas de la otra actriz. “Eri es una actriz muy para adentro y no quiero cometer el error de contar incidentes porque no le va a gustar y está bien que sea así. Las contaremos juntas en algún momento, pero sí puedo decirles que nos hizo bien a las dos hablar”, explicó.

Rivas y Peña como María Elena y Moni en Casados con Hijos (Captura de video)

El reencuentro entre Peña y Rivas llegó después de mucho tiempo sin diálogo. Ambas reconocieron que el enojo y la distancia habían calado hondo, pero finalmente pudieron sentarse a charlar y sanar viejas heridas. “Fue duro. Y yo también entendí su dolor, porque no habíamos hablado después de eso. Las dos estábamos enojadas. Las dos teníamos nuestros motivos y las dos pudimos en esa charla entender que necesitábamos hablar. Y nos dimos cuenta también que muchas de las cosas que a veces pasan en la vida son por errores de comunicación”, reflexionó Peña. La actriz remarcó el impacto positivo de ese encuentro y cómo el diálogo permitió cerrar una etapa y mirar hacia adelante.

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El trasfondo de la tensión se remonta a la preproducción del regreso teatral, cuando la ausencia de Rivas se volvió el centro de la polémica. Peña recordó que, en realidad, todos querían que Érica estuviera en el proyecto. “A mí, a Erica dámela en todos los equipos. Y la verdad que Erica con María Elena la rompió y nosotros teníamos con María Elena y Moni una química muy especial. Yo la quería y la quisimos todos siempre”, aseguró. Las circunstancias, sin embargo, no permitieron el reencuentro en ese momento y el distanciamiento se hizo inevitable.

La reconciliación entre Florencia Peña y Érica Rivas genera nuevas expectativas para los fans de Casados con Hijos sobre un posible regreso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la charla en Intrusos, Peña también abordó los rumores sobre la producción de una nueva temporada de Casados con hijos para una plataforma internacional. Confirmó que hubo conversaciones reales con Netflix y que existió la posibilidad de grabar veinte capítulos nuevos. El problema, según detalló, fue la falta de disponibilidad de dos de los personajes centrales: Luisana Lopilato no podía sumarse y Érica Rivas seguía distanciada de la producción. “No se podía hacer. Había una venia de que no estuvieran, pero ya eran dos personajes centrales que no iban a estar”, explicó Florencia, quien reconoció que el proyecto necesitaba de la fuerza del elenco original para funcionar.

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El conflicto, según Peña, no fue con todo el elenco sino con algunos integrantes del equipo de producción y los guionistas. “Hubo ahí con los hombres del grupo un distanciamiento que ya está, ya pasó. De hecho, ella no pudo estar en el teatro y sé que lo sufrió, porque ahora, el año pasado, cuando yo me junté con ella, la verdad que yo escuché su versión y pude entenderla”, relató la actriz. El reencuentro entre ambas permitió comprender el dolor de cada una y cerrar una etapa marcada por la incomunicación.

El recuerdo de ver a otra actriz en el papel de María Elena tampoco fue fácil de procesar para Rivas. Peña reconoció que Jorgelina Aruzzi, la actriz que la reemplazó, hizo un gran trabajo y que el público respondió, pero admitió que la impronta de Rivas en el personaje es insustituible. “Otra cosa. La gente igual respondió”, resumió, valorando el esfuerzo de la nueva versión pero sin desconocer lo que significó la ausencia de la María Elena original.

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Por su parte, Érica también se refirió al tema en una entrevista con Puro Show (El Trece), donde fue consultada sobre la chance de volver a trabajar con Florencia Peña, incluso en formatos modernos como una “ficción vertical” para plataformas móviles. Fiel a su estilo, respondió con humor y franqueza: “No tengo idea. Si vos sabés algo más…”. La actriz dejó en claro que no recibió ninguna convocatoria concreta ni propuesta oficial, aunque admitió que le encantaría volver a interpretar a María Elena. “Me hubiese encantado hacer María Elena siempre. Desde que terminé de hacerla me quiero poner otra vez la peluca”, confesó, demostrando el cariño que le tiene al personaje y su disposición para un eventual regreso.

La actriz se refirió a la posibilidad de volver con su recordado personaje a una ficción vertical junto a Florencia Peña (Puro Show - El Trece)

Por ahora, el regreso de Moni y María Elena sigue siendo un anhelo, pero el clima de reconciliación y la voluntad de diálogo abren una ventana de posibilidades. El tiempo dirá si el elenco original vuelve a cruzar sus caminos en el escenario o la pantalla, pero queda claro que, detrás de los personajes entrañables y las risas, hay historias personales y procesos emocionales que marcan el pulso de cada reencuentro.

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Mientras tanto, Florencia Peña y Érica Rivas eligieron sanar, escuchar y mirar hacia adelante, dejando en claro que la magia de Casados con hijos todavía tiene mucho por ofrecer. El público, siempre atento a cada pista, sigue esperando el momento en que el grupo vuelva a reunirse y devuelva a escena el humor y el espíritu que hicieron historia en la televisión argentina.