Generación Silver

Ciudades, bienestar y longevidad: cómo es el modelo nórdico ante el cambio demográfico

La planificación urbana, la colaboración público-privada y la solidaridad intergeneracional impulsan reformas integrales en Escandinavia

El crecimiento de la población
El crecimiento de la población mayor de 65 años redefine la planificación urbana en los países nórdicos.

El aumento sostenido de la esperanza de vida y el crecimiento de la población mayor de 65 años en los países nórdicos han convertido al envejecimiento en uno de los ejes centrales de las políticas públicas de la región.

Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca e Islandia enfrentan una transformación demográfica profunda que impacta sobre el diseño de ciudades, los sistemas de bienestar y la organización del trabajo, y que impulsa respuestas coordinadas en el plano urbano, social y sanitario.

Contexto demográfico y presiones estructurales

Según un informe de Spencer Stuart, en 2025 las personas de 65 años o más representan alrededor del 21 % de la población total de los países nórdicos. La proporción de adultos mayores creció un 31 % desde 1990, con diferencias significativas entre países: Finlandia registra el mayor incremento relativo, mientras que Noruega muestra un crecimiento más moderado.

En paralelo, la población menor de 20 años disminuyó y la franja en edad laboral se redujo levemente, configurando un escenario de mayor dependencia demográfica.

Oslo, el diseño urbano inclusivo
Oslo, el diseño urbano inclusivo beneficia tanto a personas mayores como a generaciones más jóvenes.

Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y el Centro Nórdico de Bienestar coinciden en que esta evolución plantea desafíos estructurales para los sistemas de salud, el transporte, la vivienda y los servicios sociales, y requiere políticas intersectoriales orientadas a la sostenibilidad a largo plazo.

Reformas y orientación de las políticas públicas

Dinamarca se ha destacado en el debate europeo al avanzar en una reforma que vincula la edad de jubilación con la evolución de la esperanza de vida.

El país definió un mecanismo de ajuste gradual que eleva progresivamente la edad de retiro, con el objetivo de preservar el equilibrio del sistema de bienestar frente al envejecimiento poblacional. Este enfoque es citado por Spencer Stuart como un ejemplo de anticipación institucional ante los cambios demográficos.

Más allá de las reformas previsionales, los países nórdicos han incorporado el envejecimiento como una variable transversal en la planificación de políticas públicas, con énfasis en la autonomía, la vida independiente y la permanencia de las personas mayores en sus comunidades.

Ciudades y entornos amigables con las personas mayores

Una de las líneas de acción más visibles es la adaptación de los entornos urbanos. Varias ciudades de la región forman parte de la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, impulsada por la OMS. Esta iniciativa promueve mejoras en áreas como accesibilidad del transporte público, vivienda adecuada, espacios públicos seguros y participación social.

El Centro Nórdico de Bienestar
El Centro Nórdico de Bienestar articula iniciativas sobre envejecimiento saludable.

El Centro Nórdico de Bienestar cumple un rol clave en la articulación regional, facilitando el intercambio de experiencias entre municipios y gobiernos locales, y promoviendo la planificación urbana inclusiva como una herramienta que beneficia no solo a las personas mayores, sino al conjunto de la población.

Participación social y vida activa

Las estrategias nórdicas sobre envejecimiento ponen el acento en la participación social y la vida activa a lo largo de todo el curso vital. Los programas de envejecimiento saludable impulsados en la región destacan la importancia de sostener redes comunitarias, oportunidades de aprendizaje permanente y espacios de participación cívica para las personas mayores.

Desde la perspectiva de la OMS, el diseño de entornos urbanos y sociales pensados para distintas etapas de la vida contribuye a reducir desigualdades, fortalecer la cohesión social y mejorar la calidad de vida de todas las generaciones.

Cooperación internacional y aprendizaje compartido

La cooperación regional e internacional es otro de los pilares del enfoque nórdico. A través de conferencias, redes temáticas y proyectos conjuntos, los países intercambian datos, evaluaciones y buenas prácticas vinculadas al envejecimiento.

Estos espacios permiten discutir respuestas comunes frente a desafíos emergentes como el impacto del cambio climático, las crisis sanitarias o la transformación del mercado laboral en sociedades longevas.

Grupos de personas de diferentes
Grupos de personas de diferentes generaciones disfrutan del buen tiempo en el parque Tantolunden de Estocolmo.

La experiencia de los países nórdicos muestra un desplazamiento progresivo del envejecimiento como problema hacia la longevidad como dimensión estructural de la vida social. La combinación de datos demográficos, planificación urbana, políticas públicas y cooperación internacional configura un modelo que busca integrar a las personas mayores como parte activa de sociedades más inclusivas, resilientes y saludables.

