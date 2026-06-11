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Un ex Boca Juniors contó la principal debilidad de Argelia antes de enfrentar a la selección argentina en el Mundial

Tras el amistoso a puertas cerradas ante Bolivia, el arquero detalló fallas en la presión del rival durante el primer tiempo y explicó por qué un sector quedó expuesto, pese al contundente 4-0 final

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Argelia goleó a Bolivia 4-0 en un amistoso a puertas cerradas previo al Mundial
Argelia goleó a Bolivia 4-0 en un amistoso a puertas cerradas previo al Mundial

La selección de Bolivia vivió una jornada de máxima reserva al disputar un amistoso a puertas cerradas contra Argelia, que terminó con un marcador favorable de 4-0 para el equipo africano. El ambiente del encuentro estuvo marcado por el hermetismo, ya que Argelia se prepara para su debut en el Mundial 2026 ante la selección argentina y mantuvo en secreto cada detalle de su planteo táctico.

El arquero Carlos Lampe, titular en el choque, ofreció una visión detallada del partido y del funcionamiento del rival en diálogo con TyC Sports. A pesar de la contundencia del resultado, el ex futbolista de Boca Juniors resaltó aspectos tácticos que identificó durante el desarrollo del juego, dejando advertencias valiosas para futuros adversarios de Argelia, en especial para el seleccionado argentino.

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Según la evaluación del arquero boliviano, Argelia mostró falencias en la presión durante la primera etapa. “Es un rival que yo no sentí que presionen bien; le salíamos limpio, todo el primer tiempo le salimos limpio”, describió Lampe al analizar la salida de su equipo. El jugador remarcó que Bolivia encontraba espacios en los que Argelia se presentaba vulnerable: “Teníamos el jugador libre por derecha, y obvio, creo que el lado más débil de ellos es cuando vos le progresás por izquierda; por ahí podíamos meter un cambio de frente, o mismo que el central resetee el juego, poder jugar y atacar por el lado de Mahrez”.

Argelia recibirá a Bolivia en amistoso por fecha FIFA.
Argelia se enfrentará a Argentina en su debut mundialista

Al referirse a la faceta defensiva de Argelia, Lampe profundizó en las oportunidades que tuvo Bolivia para generar peligro, aunque sin lograr concretar: “Yo creo que a la hora de defender estaban un poco parados; yo le pude filtrar unas dos pelotas al lateral izquierdo, al interno nuestro, y bueno, las jugadas más claras vinieron por ese sector nuestro, que rompimos al espacio, tiramos el centro y no terminamos bien”.

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En el amistoso, Argelia se impuso con goles de Aissa Mandi, Amine Gouiri (autor de dos tantos) y Anis Hadj Moussa. El equipo dirigido por Vladimir Petkovic decidió modificar por completo su formación en la segunda mitad, realizando once cambios.

El análisis de Lampe también incluyó una advertencia sobre el estilo ofensivo de Argelia: “Es una selección que apuesta mucho al contragolpe. El 18 (Mohamed Amoura) queda muy atento a las contras, es el extremo izquierdo, es picante, por ahí no decide tan bien, pero bueno, creo que eso, y después Mahrez es el distinto. Hay que cuidar la contra con este tipo de equipos, porque el segundo tiempo lo padecimos, perdimos una pelota, y nos salieron de contra y generaron situación”.

Carlos Lampe compartió su análisis del equipo africano antes de que enfrente al seleccionado dirigido por Lionel Scaloni (REUTERS/Ramil Sitdikov)
Carlos Lampe compartió su análisis del equipo africano antes de que enfrente al seleccionado dirigido por Lionel Scaloni (REUTERS/Ramil Sitdikov)

Mohamed Amoura, destacado por el arquero boliviano, milita en el Wolfsburgo y fue el máximo goleador de las Eliminatorias con 10 tantos, superando incluso a Mohamed Salah. Juega habitualmente como extremo izquierdo, aunque puede ocupar diferentes posiciones de ataque. Por su parte, Amine Gouiri, quien convirtió por duplicado frente a Bolivia, actúa como centrodelantero en el Olympique de Marsella, mientras que Anis Hadj Moussa, autor del cuarto gol, es delantero del Feyenoord. Tanto Gouiri como Moussa nacieron en Francia.

A pesar de los errores observados en el rival, Lampe no minimizó la dificultad de enfrentar a una selección mundialista. “Por algo estás en el Mundial; en este nivel vos no podés mirar por encima; siendo Argentina, por más que seas la campeona del mundo, no podés mirar por encima a ningún rival”, advirtió, subrayando la exigencia y el respeto que implica cada partido en la Copa del Mundo.

El partido amistoso sirvió como una importante radiografía táctica para quienes enfrentarán a Argelia en el torneo. El equipo africano debutará ante Argentina por el Grupo J y, posteriormente, el seleccionado que dirige Lionel Scaloni se medirá con Austria el 22 de junio y más adelante con Jordania el 27. Así, el análisis de Lampe se convierte en un insumo útil en la antesala de un grupo que promete exigencia máxima y donde ningún detalle parece menor.

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