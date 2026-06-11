Uzbekistán sufriría una baja sensible antes de jugar con la Selección Colombia en el Mundial 2026

Uzbekistán está en alerta por la lesión de Jaloliddin Masharipov, uno de sus jugadores más importantes en la nómina - crédito Maxim Shemetov/REUTERS

Queda menos de una semana para el debut de la selección Colombia en el grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026, será frente a Uzbekistán en el estadio Azteca de la Ciudad de México el 17 de junio, a las 9:00 p. m., y el favorito es el combinado Tricolor por el talento en su nómina.

Con respecto a los uzbekos, hay preocupación por la lesión de Jaloliddin Masharipov, uno de los referentes de la plantilla y está en riesgo no solo de perderse el primer encuentro del Mundial frente a los cafeteros, sino todo el campeonato porque la situación del jugador es delicada.

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Por lo pronto, el cuerpo técnico, liderado por Fabio Cannavaro, está a la espera de que los médicos tomen una decisión sobre si se puede mantener o no al jugador, pues la FIFA permite a los participantes cambiar un futbolista lesionado por otro afuera de la convocatoria 24 horas antes del debut.

Preocupación en Uzbekistán por Masharipov

Los Lobos Blancos son uno de los equipos debutantes en el Mundial 2026, así que el objetivo de la escuadra, proveniente de la confederación de Asia, es hacer una buena presentación para terminar como una de las mejores terceras y llegar a los dieciseisavos de final.

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Sin embargo, Jaloliddin Masharipov no disputó los encuentros amistosos ante Canadá y Países Bajos por una hernia discal, la cual fue descubierta después de una resonancia, pues los constantes dolores de espalda en el mediocampista no le permitían ni siquiera integrarse a las prácticas.

Jaloliddin Masharipov se perdería el debut de Uzbekistán ante Colombia por una hernia discal - crédito John David Mercer/USA TODAY Sports

“Actualmente, el personal médico más experimentado de la selección nacional trabaja día y noche para asegurar que Jaloliddin Masharipov se recupere rápidamente y regrese al campo. Nuestro jugador se encuentra bajo supervisión médica especial“, informó el medio uzbeko Zamín.

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El portal web señaló que “se proporcionará información oficial adicional al público y a los aficionados una vez que los médicos finalicen los informes médicos completos y los planes de tratamiento futuros“, pues también añadió que se trataría de una antigua lesión del volante.

Jaloliddin Masharipov sufrió hace meses una rotura de ligamentos cruzados y ahora sufre por una hernia discal antes del Mundial 2026 - crédito Molly Darlington/REUTERS

Como dato a tener en cuenta, Masharipov se había recuperado de una lesión de ligamento cruzado, que solo le permitió jugar dos partidos con su club, el Esteghlal de Irán, y no actúa con el seleccionado de Uzbekistán desde el 10 de junio de 2025 ante Qatar, por las eliminatorias asiáticas con un triunfo de 3-0.

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“Estos fueron controles rutinarios y estándar”

Una de las polémicas en la Copa del Mundo fue el procedimiento de las autoridades para inspeccionar el equipaje y pertenencias de la delegación de Uzbekistán, el cual fue calificado por algunos aficionados como “excesivo”, pero para el técnico Fabio Cannavaro, fue algo rutinario.

“Vi fotografías en las portadas de los periódicos mostrando los registros a los que fuimos sometidos en el aeropuerto como miembros de la selección uzbeka. También he visto titulares engañosos, así que quiero dejar las cosas claras”, dijo el italiano, en declaraciones recogidas por Goal.com.

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Fabio Cannavaro, técnico de Uzbekistán, aseguró que los controles de las autoridades en Estados Unidos no fueron excesivos - crédito Europa Press

Cannavaro explicó que “estos fueron controles rutinarios y estándar. La gente no se da cuenta de algo: cuando las selecciones viajan para el Mundial, no pasan por las terminales del aeropuerto como los pasajeros normales, sino que son llevadas directamente a la pista en autobuses reservados para los equipos”.

“Los controles que pasan los pasajeros normales en la terminal, nosotros los pasamos directamente en la pista. Exactamente los mismos. Es un procedimiento estándar. Así que no hay escándalo. No hubo trato indigno ni falta de respeto”, añadió el técnico, que finalizó al mencionar que “antes del amistoso contra Países Bajos, nos revisaron en el estadio, y eso también era de esperarse: antes de cada partido, los equipos pasan por un control, ya sea en el hotel justo antes de salir o directamente en el estadio”.

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