Sociedad

Un hombre atacó a un agente de tránsito en Córdoba durante un control de tránsito en la ruta y fue detenido

El oficial sufrió traumatismo facial y tuvo que ser atendido por los equipos de emergencia

Guardar
Google icon
Un patrullero de la Policía de Córdoba blanco, azul y amarillo en primer plano, con un colectivo urbano verde y blanco detrás en una calle de la ciudad.
La agresión en la Circunvalación de Córdoba ocurrió después de que la Policía Caminera notificó una infracción a una camioneta Toyota SW4 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un conductor de 53 años fue detenido este jueves por la mañana tras agredir a golpes de puño a un efectivo de la Policía Caminera de Córdoba durante un control de tránsito sobre la Ruta A-019, en el anillo externo a la altura del kilómetro 35, en el tramo conocido como Circunvalación.

Todo comenzó alrededor de las 11:30 cuando una camioneta Toyota SW4 de color blanca ingresó al puesto de control con maniobras peligrosas al atravesar el sector demarcado por conos. El personal policial detuvo el vehículo y notificó al conductor que sería infraccionado por la irregularidad.

PUBLICIDAD

Fue en ese instante —justo cuando los agentes se disponían a retirarse para labrar el acta de constatación— que el hombre descendió del rodado y descargó varios golpes de puño sobre uno de los efectivos, de acuerdo con la información oficial de la Policía de Córdoba.

El uniformado sufrió un traumatismo facial y debió recibir asistencia de los servicios de emergencia convocados al lugar. En el mismo operativo fue atendida también una mujer que viajaba junto al conductor y que presentaba una crisis de ansiedad.

PUBLICIDAD

El subcomisario Federico Avaca, de la Policía Caminera, precisó que la secuencia se desarrolló de forma súbita: el conductor recibió la notificación de la infracción y, antes de que el personal pudiera retirarse, optó por la violencia física. “Se baja el conductor y le propina varios golpes de puño”, describió el suboficial en declaraciones a la fuerza.

El aprehendido quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

Manejaba borracho, quiso evitar un control y atropelló a un policía en Berazategui

El comerciante E.A.B., de 53 años, circulaba por la autopista Buenos Aires-La Plata con 1,82 gramos de alcohol por litro de sangre cuando, al ver las luces de un operativo policial, pisó el acelerador para huir, perdió el dominio de su camioneta y terminó embistiendo a un agente de la Policía Vial bonaerense.

En Berazategui, E.A.B. atropelló a un policía de la Policía Vial bonaerense al intentar huir de un control en la autopista Buenos Aires-La Plata

El episodio tuvo lugar días atrás, en el kilómetro 17,5 de esa vía, a la altura de Berazategui, en la madrugada del lunes 25 de mayo, en el marco del operativo “Conmemoración del Día de la Revolución de Mayo”, desplegado por la Policía Vial bonaerense para intensificar los controles de tránsito durante el feriado patrio. El sargento Matías Ezequiel Segovia y el oficial Jorge Luis Cabrera, pertenecientes a esa división, estaban apostados en la banquina con motos de seguridad vial cuando la Ford Maverick que manejaba E.A.B. aceleró bruscamente al detectar el retén.

La maniobra le hizo perder el control del rodado, que terminó por embestir al sargento Segovia. El choque le provocó politraumatismos, por lo que fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Evita Pueblo de Berazategui. Fuentes policiales confirmaron a El Día que el efectivo se mantuvo consciente y fuera de peligro.

Varios automovilistas que transitaban la autopista en ese momento declararon ante las autoridades que E.A.B. venía con una conducción errática desde kilómetros antes de llegar al control. El patrón de manejo irregular ya había llamado la atención de otros conductores mucho antes del impacto.

Tras el choque, los efectivos le realizaron el test de alcoholemia. La Agencia Nacional de Seguridad Vial informó a Infobae que el resultado fue de 1,82 G/L, cifra que excede con amplitud el límite de 0,5 G/L vigente para conductores particulares en la provincia de Buenos Aires.

Lejos de sorprenderse, E.A.B. reaccionó con una frase que quedó grabada en el video de uno de los agentes: “Ya sé que tomé alcohol, estoy hasta los huevos. No voy a declarar otra cosa”. Al recibir la comunicación formal del resultado positivo, respondió: “Sí, ya lo sé”.

Según el testimonio de los testigos, las maniobras previas al choque anticipaban un desenlace que pudo haber sido mucho más grave. La secuencia completa del hecho quedó documentada en la grabación de uno de los policías presentes.

E.A.B. fue detenido y puesto a disposición de la Justicia. Las actuaciones avanzan para determinar su situación procesal, según indicaron fuentes vinculadas al caso.

Temas Relacionados

CórdobaPolicía CamineraÚltimas noticiasAtaque

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El imputado Mariano Perroni declaró en el juicio por Maradona, lloró y afirmó que no formó parte de ningún plan para matarlo

El coordinador de enfermeros fue el único de los acusados que aceptó responder preguntas de los fiscales y querellantes. Comenzó con un relato sólido, pero después se incomodó. Los detalles

El imputado Mariano Perroni declaró en el juicio por Maradona, lloró y afirmó que no formó parte de ningún plan para matarlo

Allanaron y clausuraron un centro de estética ilegal en Villa Devoto: qué encontraron

El procedimiento permitió incautar aparatología médica, medicamentos y dispositivos electrónicos utilizados sin habilitación oficial

Allanaron y clausuraron un centro de estética ilegal en Villa Devoto: qué encontraron

Inédito momento en Corrientes: dos turistas lograron filmar a Ombú, un yaguareté que habita en la Laguna Iberá

Una pareja de Carmen de Patagones pudo grabar por dos minutos al felino que se encuentra en peligro de extinción

Inédito momento en Corrientes: dos turistas lograron filmar a Ombú, un yaguareté que habita en la Laguna Iberá

“Todos menos nosotros”: con Messi como protagonista, la contundente tapa de un medio italiano para anunciar el Mundial

Por tercera Copa del Mundo consecutiva, Italia no estará en el torneo, y La Gazzetta dello Sport lo ilustró en su portada con los rostros de las estrellas del primer Mundial de la historia con 48 selecciones, un formato que tampoco le alcanzó a la Azzurra para clasificar

“Todos menos nosotros”: con Messi como protagonista, la contundente tapa de un medio italiano para anunciar el Mundial

El desesperado pedido de ayuda de un santuario de animales que alberga más de 850 especies: cómo colaborar

Se trata de “El Paraíso de los Animales”, primer santuario interespecie de la Argentina. Fue creado hace más de 30 años por Gabriela Bezeric

El desesperado pedido de ayuda de un santuario de animales que alberga más de 850 especies: cómo colaborar

DEPORTES

Dos aciertos y un error: la lupa sobre las tres expulsiones en la victoria de México sobre Sudafrica en el inicio del Mundial

Dos aciertos y un error: la lupa sobre las tres expulsiones en la victoria de México sobre Sudafrica en el inicio del Mundial

Un ex Boca Juniors contó la principal debilidad de Argelia antes de enfrentar a la selección argentina en el Mundial

Uzbekistán sufriría una baja sensible antes de jugar con la Selección Colombia en el Mundial 2026

La receta de Klinsmann para evitar otro fracaso de Alemania en el Mundial, sus dos favoritos y lo que espera de Messi

La reacción de un hincha argentino en el Fan Fest de Guadalajara cuando fue abucheado por una multitud de mexicanos

TELESHOW

Cuánto midió la ceremonia de apertura del Mundial 2026: el rating de los shows de Shakira, Maná y Los Ángeles Azules

Cuánto midió la ceremonia de apertura del Mundial 2026: el rating de los shows de Shakira, Maná y Los Ángeles Azules

Quién es Santino Curto, el hijo de Denise Dumas que debutó como cantante y emocionó a su madre

Susana Giménez fue a ver Berlín, Berlín al teatro: look total black e invitación personalizada

La furia de Paloma Fort ante las versiones que circularon sobre su muerte: “¡Vivita y coleando!"

El emotivo recuerdo de las Trillizas de Oro en un nuevo aniversario del nacimiento de Geñi, hija de María Eugenia

INFOBAE AMÉRICA

Rusia afirmó nuevos avances en el este de Ucrania mientras Kiev disputa el control del terreno

Rusia afirmó nuevos avances en el este de Ucrania mientras Kiev disputa el control del terreno

Quién es Eric Weinstein, el matemático de Silicon Valley que anticipó la crisis de las universidades y fue asesor de Peter Thiel

Más de 220 personas permanecen en albergues por emergencias asociadas a la depresión tropical Cristina en El Salvador

El Gobierno de Guatemala abre la planificación y el presupuesto 2027 a propuestas ciudadanas

El Colegio de Abogados de Guatemala anuncia seguimiento y posibles acciones legales tras la aprobación de la Ley Antilavado