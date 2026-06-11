Un hombre atacó a un agente de tránsito en Córdoba durante un control de tránsito en la ruta y fue detenido

La agresión en la Circunvalación de Córdoba ocurrió después de que la Policía Caminera notificó una infracción a una camioneta Toyota SW4 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un conductor de 53 años fue detenido este jueves por la mañana tras agredir a golpes de puño a un efectivo de la Policía Caminera de Córdoba durante un control de tránsito sobre la Ruta A-019, en el anillo externo a la altura del kilómetro 35, en el tramo conocido como Circunvalación.

Todo comenzó alrededor de las 11:30 cuando una camioneta Toyota SW4 de color blanca ingresó al puesto de control con maniobras peligrosas al atravesar el sector demarcado por conos. El personal policial detuvo el vehículo y notificó al conductor que sería infraccionado por la irregularidad.

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Fue en ese instante —justo cuando los agentes se disponían a retirarse para labrar el acta de constatación— que el hombre descendió del rodado y descargó varios golpes de puño sobre uno de los efectivos, de acuerdo con la información oficial de la Policía de Córdoba.

El uniformado sufrió un traumatismo facial y debió recibir asistencia de los servicios de emergencia convocados al lugar. En el mismo operativo fue atendida también una mujer que viajaba junto al conductor y que presentaba una crisis de ansiedad.

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El subcomisario Federico Avaca, de la Policía Caminera, precisó que la secuencia se desarrolló de forma súbita: el conductor recibió la notificación de la infracción y, antes de que el personal pudiera retirarse, optó por la violencia física. “Se baja el conductor y le propina varios golpes de puño”, describió el suboficial en declaraciones a la fuerza.

El aprehendido quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

Manejaba borracho, quiso evitar un control y atropelló a un policía en Berazategui

El comerciante E.A.B., de 53 años, circulaba por la autopista Buenos Aires-La Plata con 1,82 gramos de alcohol por litro de sangre cuando, al ver las luces de un operativo policial, pisó el acelerador para huir, perdió el dominio de su camioneta y terminó embistiendo a un agente de la Policía Vial bonaerense.

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En Berazategui, E.A.B. atropelló a un policía de la Policía Vial bonaerense al intentar huir de un control en la autopista Buenos Aires-La Plata

El episodio tuvo lugar días atrás, en el kilómetro 17,5 de esa vía, a la altura de Berazategui, en la madrugada del lunes 25 de mayo, en el marco del operativo “Conmemoración del Día de la Revolución de Mayo”, desplegado por la Policía Vial bonaerense para intensificar los controles de tránsito durante el feriado patrio. El sargento Matías Ezequiel Segovia y el oficial Jorge Luis Cabrera, pertenecientes a esa división, estaban apostados en la banquina con motos de seguridad vial cuando la Ford Maverick que manejaba E.A.B. aceleró bruscamente al detectar el retén.

La maniobra le hizo perder el control del rodado, que terminó por embestir al sargento Segovia. El choque le provocó politraumatismos, por lo que fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Evita Pueblo de Berazategui. Fuentes policiales confirmaron a El Día que el efectivo se mantuvo consciente y fuera de peligro.

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Varios automovilistas que transitaban la autopista en ese momento declararon ante las autoridades que E.A.B. venía con una conducción errática desde kilómetros antes de llegar al control. El patrón de manejo irregular ya había llamado la atención de otros conductores mucho antes del impacto.

Tras el choque, los efectivos le realizaron el test de alcoholemia. La Agencia Nacional de Seguridad Vial informó a Infobae que el resultado fue de 1,82 G/L, cifra que excede con amplitud el límite de 0,5 G/L vigente para conductores particulares en la provincia de Buenos Aires.

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Lejos de sorprenderse, E.A.B. reaccionó con una frase que quedó grabada en el video de uno de los agentes: “Ya sé que tomé alcohol, estoy hasta los huevos. No voy a declarar otra cosa”. Al recibir la comunicación formal del resultado positivo, respondió: “Sí, ya lo sé”.

Según el testimonio de los testigos, las maniobras previas al choque anticipaban un desenlace que pudo haber sido mucho más grave. La secuencia completa del hecho quedó documentada en la grabación de uno de los policías presentes.

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E.A.B. fue detenido y puesto a disposición de la Justicia. Las actuaciones avanzan para determinar su situación procesal, según indicaron fuentes vinculadas al caso.