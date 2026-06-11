La receta de Klinsmann para evitar otro fracaso de Alemania en el Mundial, sus dos favoritos y lo que espera de Messi

Jürgen Klinsmann y Lionel Messi, dos grandes del fútbol mundial (Reuters/Thaier Al-Sudani)

Alemania iniciará su camino en el Mundial 2026 este domingo ante Curazao. El equipo dirigido por Julian Nagelsmann busca dejar atrás las decepciones sufridas en las últimas dos ediciones, cuando quedó eliminado en la fase de grupos.

Palpitando el debut del conjunto teutón, un ex campeón del mundo como Jürgen Klinsmann analizó el presente del seleccionado y las claves para evitar otro traspié en la cita máxima. En ese sentido, señaló que el fracaso en las Copas de Mundo de 2022 y 2018 estuvo vinculado al ambiente previo y su repercusión en el rendimiento colectivo.

PUBLICIDAD

“Había un clima negativo antes de llegar, porque la prensa en Alemania era negativa ante Rusia y Qatar. Al final, la negatividad también la absorbe el plantel”, explicó el entrenador en una entrevista con La Gazzetta dello Sport, en la que también habló sobre sus candidatos al título, se refirió a Lionel Messi y remarcó las dificultades que presentará el torneo.

Para el ex goleador, el factor psicológico será determinante durante las largas cinco semanas y media de competencia. “La cabeza contará muchísimo”, subrayó, y advirtió que el torneo exigirá tanto fortaleza mental como también una actitud positiva frente a los cambios de clima, los viajes y la presión de competir en tres países distintos.

PUBLICIDAD

Al analizar los participantes, el director técnico observó que el número de selecciones fuertes creció y que tanto la quinta o sexta de Sudamérica como varios equipos africanos pueden complicar a cualquiera.

“Si falta tolerancia hacia lugares diferentes o el clima, o si no tienes el espíritu adecuado para esforzarte ante rivales que no crees peligrosos, será difícil permanecer mucho tiempo en el torneo”, amplió.

PUBLICIDAD

Klinsmann fue campeón del Mundial 1990

Sobre los protagonistas del Mundial, Klinsmann valoró la presencia de figuras de largo recorrido como Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar.

“Estoy feliz de ver en este torneo a Messi, Ronaldo y Neymar. Es fabuloso. Especialmente por Neymar, que merecía una oportunidad más a nivel mundial. En Qatar fue el mejor hasta la eliminación ante Croacia”, comentó y destacó a Carlo Ancelotti por convocarlo.

PUBLICIDAD

También mencionó a jóvenes ya consolidados como Lamine Yamal y Jamal Musiala, aunque espera que la experiencia de los futbolistas mayores sea decisiva, que los “veteranos” tengan mayor peso que la nueva camada de estrellas.

En esa línea, dijo: ”Messi siempre es fabuloso, incluso aquí en Miami. Ronaldo busca el golpe final como hizo Leo en Qatar. Y también Harry Kane, a quien tampoco le queda mucho tiempo".

PUBLICIDAD

Sobre los candidatos al título, el alemán sorprendió al elegir a Brasil y Portugal como sus favoritos por encima de selecciones que llegan afiladas al certamen, como Francia, España o Argentina.

Puntualmente sobre el combinado galo, refirió que lo complicarán los problemas internos. Y respecto de Alemania consideró que Nagelsmann tiene la capacidad de conectar con los jóvenes, pero la selección deberá mostrar garra y hacer olvidar los fracasos recientes.

PUBLICIDAD

El entrenador dirigió a la selección de Estados Unidos en la Copa del Mundo 2014 (AP)

Por último, Klinsmann habló sobre la situación de Italia, la gran ausente que quedó fuera del Mundial por tercera vez consecutiva. Sostuvo que este golpe puede abrir una etapa de reconstrucción y dar oportunidades a los jóvenes. Además, recordó su experiencia en Estados Unidos y el crecimiento del fútbol en ese país tras la llegada de la MLS y la participación de empresarios del deporte en el desarrollo local.

“Ahora deben rehacer todo. Tienen la oportunidad de hacerlo con esta tragedia deportiva y espero que den la posibilidad a los jóvenes de mostrarse en un momento tan difícil”, resumió sobre el futuro inmediato de la Azzurra.

PUBLICIDAD

Como jugador, Klinsmann participó en tres Copas del Mundo, consagrándose en Italia 90. En su etapa como DT, sufrió una eliminación en semifinales del Mundial 2006 al frente de Alemania y llegó a octavos dirigiendo a Estados Unidos en 2014.