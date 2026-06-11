La reacción de un hincha argentino en el Fan Fest de Guadalajara cuando fue abucheado por una multitud de mexicanos

Mientras transcurría la ceremonia inaugural del Mundial un video mostró a un hincha argentino que recibió insultos por parte del país anfitrión

La ceremonia inaugural del Mundial tuvo un inicio marcado tanto por la fiesta como por la tensión en la ciudad anfitriona, México. El evento, que reunió a miles de aficionados, contó con gestos que reflejaron el ambiente y las rivalidades propias de una cita de este calibre en las afueras del estadio. En medio del clima festivo, el primer partido enfrentó a la selección local contra Sudáfrica, pero la atención no se centró sólo en el césped.

Un episodio captado en video y difundido ampliamente en redes sociales puso el foco en la relación entre hinchas mexicanos y argentinos. Durante el Fan Fest en Guadalajara, donde los seguidores de México se congregaron para alentar a su equipo, un argentino cruzó el lugar vistiendo con seguridad la camiseta de su selección. El paso del joven no pasó inadvertido y generó reacciones inmediatas en el grupo numeroso de hinchas locales.

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El argentino, acompañado por otra persona, avanzó sin mostrar temor pese a los insultos que lanzaron los presentes mientras aguardaban el inicio del partido de México. Lejos de responder con violencia, optó por sacar su celular y registrar los insultos, sumando así un nuevo capítulo a la ya conocida historia de desencuentros entre ambas aficiones. Además, se puso de frente a sus adversarios, saltó y agitó los brazos, como si estuvieran de tribuna a tribuna.

El Fan Fest de México (Infobae/Especial)

Las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios sobre la situación, muchos de ellos haciendo referencia al triunfo de Argentina frente a México en el Mundial pasado. Frases como “todavía les duele Qatar” circularon con fuerza, en alusión al partido que la selección sudamericana ganó por 2-0 gracias a los goles de Lionel Messi y Enzo Fernández. El recuerdo de ese encuentro sigue presente y alimenta una rivalidad que parece haberse instalado en la memoria colectiva del país anfitrión.

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La historia reciente de los enfrentamientos mundialistas entre Argentina y México ha dejado siempre un saldo favorable para los sudamericanos. Cada vez que se han cruzado en una Copa del Mundo, la selección argentina ha salido victoriosa. Este dato es parte del trasfondo que intensifica los cruces de hinchadas en escenarios internacionales, sobre todo durante el desarrollo de la máxima competencia de fútbol.

La zona de aficionados dejó una imagen de unión cuando un visitante es llevado sobre los brazos, entre cantos coordinados y celebraciones espontáneas en la ciudad sede

A pesar de este contexto, el propio Lionel Messi manifestó en el pasado su sorpresa por la intensidad de la enemistad entre ambas hinchadas. Al respecto, el capitán argentino declaró: “En realidad, no sé qué pasó con los mexicanos. De cuándo inició esa rivalidad, esa bronca”, y fue aún más enfático al decir: “Ellos se pusieron en una posición de una rivalidad con nosotros que no existe realmente. No existe una comparación entre Argentina y México y no sé de dónde nació eso.” La postura del astro argentino, lejos de alimentar el enfrentamiento, apunta a desactivar la tensión y a relativizar la importancia que algunos sectores le otorgan a esta supuesta rivalidad.

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En contraste con el episodio protagonizado por el hincha argentino, otro video filmado en el Fan Fest mostró una escena distinta, también viralizada. En esta ocasión, los mismos aficionados mexicanos levantaron en andas a un hincha de Corea del Sur, combinado que también integra el Grupo A, sumándose a la celebración mundialista con cánticos y gestos de bienvenida.