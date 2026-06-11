Deportes

La reacción de un hincha argentino en el Fan Fest de Guadalajara cuando fue abucheado por una multitud de mexicanos

Mientras la selección anfitriona debutaba ante Sudáfrica en el Mundial, se hizo viral el momento en el que un fanático con la casaca del campeón del mundo pasó junto a un nutrido grupo de hinchas locales

Guardar
Google icon

Mientras transcurría la ceremonia inaugural del Mundial un video mostró a un hincha argentino que recibió insultos por parte del país anfitrión

La ceremonia inaugural del Mundial tuvo un inicio marcado tanto por la fiesta como por la tensión en la ciudad anfitriona, México. El evento, que reunió a miles de aficionados, contó con gestos que reflejaron el ambiente y las rivalidades propias de una cita de este calibre en las afueras del estadio. En medio del clima festivo, el primer partido enfrentó a la selección local contra Sudáfrica, pero la atención no se centró sólo en el césped.

Un episodio captado en video y difundido ampliamente en redes sociales puso el foco en la relación entre hinchas mexicanos y argentinos. Durante el Fan Fest en Guadalajara, donde los seguidores de México se congregaron para alentar a su equipo, un argentino cruzó el lugar vistiendo con seguridad la camiseta de su selección. El paso del joven no pasó inadvertido y generó reacciones inmediatas en el grupo numeroso de hinchas locales.

PUBLICIDAD

El argentino, acompañado por otra persona, avanzó sin mostrar temor pese a los insultos que lanzaron los presentes mientras aguardaban el inicio del partido de México. Lejos de responder con violencia, optó por sacar su celular y registrar los insultos, sumando así un nuevo capítulo a la ya conocida historia de desencuentros entre ambas aficiones. Además, se puso de frente a sus adversarios, saltó y agitó los brazos, como si estuvieran de tribuna a tribuna.

El Fan Fest de México (Infobae/Especial)
El Fan Fest de México (Infobae/Especial)

Las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios sobre la situación, muchos de ellos haciendo referencia al triunfo de Argentina frente a México en el Mundial pasado. Frases como “todavía les duele Qatar” circularon con fuerza, en alusión al partido que la selección sudamericana ganó por 2-0 gracias a los goles de Lionel Messi y Enzo Fernández. El recuerdo de ese encuentro sigue presente y alimenta una rivalidad que parece haberse instalado en la memoria colectiva del país anfitrión.

PUBLICIDAD

La historia reciente de los enfrentamientos mundialistas entre Argentina y México ha dejado siempre un saldo favorable para los sudamericanos. Cada vez que se han cruzado en una Copa del Mundo, la selección argentina ha salido victoriosa. Este dato es parte del trasfondo que intensifica los cruces de hinchadas en escenarios internacionales, sobre todo durante el desarrollo de la máxima competencia de fútbol.

La zona de aficionados dejó una imagen de unión cuando un visitante es llevado sobre los brazos, entre cantos coordinados y celebraciones espontáneas en la ciudad sede

A pesar de este contexto, el propio Lionel Messi manifestó en el pasado su sorpresa por la intensidad de la enemistad entre ambas hinchadas. Al respecto, el capitán argentino declaró: “En realidad, no sé qué pasó con los mexicanos. De cuándo inició esa rivalidad, esa bronca”, y fue aún más enfático al decir: “Ellos se pusieron en una posición de una rivalidad con nosotros que no existe realmente. No existe una comparación entre Argentina y México y no sé de dónde nació eso.” La postura del astro argentino, lejos de alimentar el enfrentamiento, apunta a desactivar la tensión y a relativizar la importancia que algunos sectores le otorgan a esta supuesta rivalidad.

En contraste con el episodio protagonizado por el hincha argentino, otro video filmado en el Fan Fest mostró una escena distinta, también viralizada. En esta ocasión, los mismos aficionados mexicanos levantaron en andas a un hincha de Corea del Sur, combinado que también integra el Grupo A, sumándose a la celebración mundialista con cánticos y gestos de bienvenida.

Temas Relacionados

CopaMundial 2026Deportes-Argentinaselección de México Mundial 2026selección de argentina Mundial 2026Mundial 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rodrigo De Paul eligió a una selección sudamericana como revelación del Mundial 2026: a quién mencionó como figura joven

El volante analizó lo que puede llegar a pasar en el certamen ecuménico que comenzó este jueves

Rodrigo De Paul eligió a una selección sudamericana como revelación del Mundial 2026: a quién mencionó como figura joven

Un futbolista de la selección argentina filtró el backstage de las fotos oficiales del Mundial: las bromas a Almada y Palacios

Nicolás Otamendi compartió un adelanto de la producción de FIFA con los jugadores de la Albiceleste

Un futbolista de la selección argentina filtró el backstage de las fotos oficiales del Mundial: las bromas a Almada y Palacios

Falcao habló sobre cómo la Selección Colombia ha evitado conflictos internos: “Una manzana podrida contamina al resto”

El delantero explicó la clave para que el combinado nacional siga unido de cara al Mundial 2026, en especial por lo ocurrido tras la final de la Copa América 2024

Falcao habló sobre cómo la Selección Colombia ha evitado conflictos internos: “Una manzana podrida contamina al resto”

La respuesta de Claudio Tapia cuando le consultaron si Messi jugará un séptimo Mundial con la selección argentina

El presidente de la AFA se refirió a la situación de la Pulga y recordó a Diego Maradona a pocos días del estreno de la Albiceleste ante Argelia

La respuesta de Claudio Tapia cuando le consultaron si Messi jugará un séptimo Mundial con la selección argentina

El detrás de escena de la convocatoria de urgencia de Marcos Senesi al Mundial: el video del momento del llamado

Diez minutos antes de que la selección argentina lo anunciara de manera oficial, el defensor recibió la comunicación de Scaloni para reemplazar a Leonardo Balerdi. Recién viajará a Estados Unidos este viernes

El detrás de escena de la convocatoria de urgencia de Marcos Senesi al Mundial: el video del momento del llamado

DEPORTES

Un futbolista de la selección argentina filtró el backstage de las fotos oficiales del Mundial: las bromas a Almada y Palacios

Un futbolista de la selección argentina filtró el backstage de las fotos oficiales del Mundial: las bromas a Almada y Palacios

Falcao habló sobre cómo la Selección Colombia ha evitado conflictos internos: “Una manzana podrida contamina al resto”

La respuesta de Claudio Tapia cuando le consultaron si Messi jugará un séptimo Mundial con la selección argentina

El detrás de escena de la convocatoria de urgencia de Marcos Senesi al Mundial: el video del momento del llamado

El guiño de Lamine Yamal a Messi en la previa de su debut en el Mundial 2026

TELESHOW

Quién es Santino Curto, el hijo de Denise Dumas que debutó como cantante y emocionó a su madre

Quién es Santino Curto, el hijo de Denise Dumas que debutó como cantante y emocionó a su madre

Susana Giménez fue a ver Berlín, Berlín al teatro: look total black e invitación personalizada

La furia de Paloma Fort ante las versiones que circularon sobre su muerte: “¡Vivita y coleando!"

El emotivo recuerdo de las Trillizas de Oro en un nuevo aniversario del nacimiento de Geñi, hija de María Eugenia

El recuerdo de Rocío Igarzábal luego de hablar sobre su abuso sexual: “La primera vez que sucedió me hice la dormida”

INFOBAE AMÉRICA

La barcaza que Leonardo da Vinci estudió hace más de 500 años hoy volvió a unir dos comunidades italianas

La barcaza que Leonardo da Vinci estudió hace más de 500 años hoy volvió a unir dos comunidades italianas

Autoridades alertan por saturación de suelos y riesgo de derrumbes mientras continúan las lluvias en Honduras

Israel tomó el valle de Wadi Saluki y avanza sobre Nabatieh en su ofensiva en el sur del Líbano

El jefe de policía de Ucrania afirma que Rusia recluta a mujeres jóvenes para asesinar a militares ucranianos

Netanyahu respaldó el acuerdo que negocia Trump con el régimen iraní y pidió desmantelar su infraestructura nuclear