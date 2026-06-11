El descarnado mensaje de Adam Bareiro tras quedarse afuera del Mundial 2026: “Me pregunté muchas veces por qué”

El doble desgarro en el recto anterior del abdomen y el complejo aductor le cerró las puertas del Mundial a Bareiro, quien debuta en la pretemporada xeneize el 18 de junio (Reuters)

Cuatro semanas y cinco días de silencio. Ese fue el tiempo que Adam Bareiro eligió dejar pasar antes de dar señales públicas tras la lesión que lo dejó fuera de la definición de la fase de grupos de la Copa Libertadores con Boca y del Mundial 2026. Este jueves, el delantero paraguayo publicó un mensaje en su cuenta de Instagram donde habló por primera vez del proceso que atraviesa, de las preguntas que se hizo en los peores momentos y de su convicción de “volver mejor”.

El texto del atacante paraguayo de 29 años arrancó con una confesión: “Al principio me pregunté muchas veces: ‘¿Por qué ahora?’”. La pregunta, cargada de frustración, resume lo que vivió desde el 9 de mayo, cuando tuvo que abandonar el campo ante Huracán antes del descanso por una lesión muscular que luego se confirmó como un doble desgarro en el recto anterior del abdomen izquierdo y en el complejo aductor derecho. Con ese diagnóstico, los plazos de recuperación cerraron cualquier posibilidad de llegar al torneo.

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“Con el paso de los días entendí que la pregunta correcta era otra: ‘¿Qué puedo hacer ahora para volver mejor?’”, escribió Bareiro en la misma publicación.

Ese cambio de perspectiva atraviesa todo el mensaje del delantero nacido en Itauguá, que en ningún momento habla de resignación, sino de proceso.

Bareiro le deseó lo mejor a sus compañeros de la Selección Paraguaya, que debuta el 12 de junio ante Estados Unidos en el Grupo D del Mundial 2026 (Instagram/Adam Bareiro)

La baja de la selección paraguaya fue confirmada por el director técnico Gustavo Alfaro al momento de presentar la lista definitiva de 26 convocados para la Copa del Mundo. “Adam, lamentablemente, se lesionó. Eso le quitó la chance”, expresó el entrenador. Bareiro había integrado el grupo preliminar de 55 jugadores que Alfaro había reunido antes de la entrega de la nómina final. La decisión fue estrictamente médica.

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Paraguay debuta el 12 de junio ante Estados Unidos en Los Ángeles, en lo que será el retorno de la Albirroja a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia.

El equipo integra el Grupo D junto a Turquía y Australia. Bareiro lo seguirá desde afuera, y así lo dejó escrito: “A mis compañeros de la selección paraguaya les deseo lo mejor. Como todos los paraguayos, me encantaría estar compartiendo esas canchas con ustedes, pero esta vez me tocará alentar y vibrar desde otro lugar”.

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Lejos de limitarse al plano deportivo, el mensaje incluyó un reconocimiento al sostén que recibió durante la recuperación. “Situaciones como esta me hacen valorar aún más a las personas que tengo a mi lado. A mi familia, que nunca me suelta la mano y me da fuerzas cada día, y a todos los profesionales que me acompañan, tanto en el trabajo físico como en lo mental”, escribió el delantero.

Bareiro obtuvo la ciudadanía argentina en los últimos días, un trámite que libera un cupo de extranjero en el plantel de Boca Juniors para el mercado de pases (Instagram/Adam Bareiro)

La lesión no solo lo privó del Mundial. También lo sacó de los últimos partidos de Boca Juniors en la Copa Libertadores, donde el equipo tenía compromisos ante Cruzeiro y Universidad Católica en el cierre de la fase de grupos. “No pudimos cumplir algunos de los objetivos que nos habíamos propuesto, pero eso no va a definirnos ni hacernos quedar con eso”, apuntó Bareiro, en una referencia que abarca tanto su situación personal como la del club.

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El atacante tiene fecha de regreso a los entrenamientos: el 18 de junio se sumará a la pretemporada xeneize, ya con ciudadanía argentina obtenida en los últimos días tras sus años de residencia y actividad en el fútbol local. Ese trámite no tiene vinculación con una posible convocatoria a la selección argentina, sino que libera un cupo de extranjero en el plantel.

Ese día también será el primero bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena, el nuevo director técnico del club, que afronta su segundo ciclo en Brandsen 805.

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Mientras tanto, Bareiro dejó su declaración de intenciones para el cierre del posteo: “Estoy trabajando, cuidándome y preparándome para volver lo antes posible, de la mejor manera. Tengo la convicción de que lo mejor todavía está por venir”.