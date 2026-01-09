5 ejercicios que son fundamentales para mantenerse sano y envejecer mejor

Una serie de 5 ejercicios emerge como clave para mantener la salud y la independencia funcional durante el envejecimiento (Longevitta)

Mantener la fuerza y la movilidad a lo largo del tiempo es una prioridad creciente para muchos adultos. Según una guía de citada por The Washington Post, existen 5 ejercicios en casa fundamentales que, además de contribuir al fortalecimiento muscular, ayudan a prevenir enfermedades y a conservar la independencia funcional con el paso de los años.

La importancia de una actividad física regular se destaca en el ámbito científico. El entrenador físico y de estilo de vida Justin Grant, resaltó que incorporar unos pocos movimientos clave a la rutina diaria genera beneficios notables.

Estas actividades pueden adaptarse con facilidad a cualquier condición física y aportan ventajas comprobadas: protección de las articulaciones, menor riesgo de caídas, prevención de la artritis, reducción de la posibilidad de diabetes tipo 2 y mantenimiento de la función cognitiva.

Incorporar actividad física diaria previene enfermedades, reduce la posibilidad de caídas y contribuye a preservar la función cognitiva en adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Flexiones de brazos

Las flexiones de brazos son un ejercicio clásico que fortalece la parte superior del cuerpo, especialmente brazos y hombros. También intervienen músculos de la espalda y el abdomen, y ayudan a mejorar el equilibrio.

Para ejecutarlas correctamente, se recomienda colocar las manos debajo de los hombros y mantener la espalda alineada. El descenso debe ser controlado, de modo que los codos queden en un ángulo de 45 grados y el pecho se acerque al suelo.

Cuando hay dificultad para realizar una flexión convencional, el especialista consultado por The Washington Post sugirió comenzar con la variante apoyada en la pared. Esta alternativa facilita la progresión y resulta más efectiva para preparar el ejercicio estándar que hacerlo de rodillas.

Las flexiones de brazos fortalecen los músculos superiores y mejoran el equilibrio, siendo ideales para la vitalidad en adultos mayores (Freepik)

2. Sentadillas

Las sentadillas son esenciales para fortalecer las piernas y la zona lumbar. Su práctica habitual contribuye a estabilizar las rodillas y permite realizar acciones cotidianas, como sentarse, levantarse o agacharse.

Para una buena técnica, se recomienda separar los pies al ancho de los hombros con las puntas ligeramente hacia afuera. Al bajar, se debe simular estar por sentarse en una silla, manteniendo la columna recta hasta que los muslos queden paralelos al suelo.

Las personas que inician pueden optar por la sentadilla en silla, utilizando una superficie firme para apoyar y guiar el movimiento. Es importante mantener los talones apoyados en el piso desde el inicio hasta el final del ejercicio.

Las sentadillas contribuyen a fortalecer piernas y zona lumbar, facilitando movimientos cotidianos y previniendo lesiones en rodillas (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Peso muerto

El peso muerto fortalece los músculos de los muslos, la zona lumbar, el abdomen, los hombros y los brazos. Aunque algunas personas temen que pueda dañar la espalda, el entrenador Grant afirmó que, realizado correctamente, mejora la resistencia y solidez corporal.

En casa, se puede practicar con dos mancuernas ligeras si no se dispone de barra. El movimiento consiste en posicionar el peso en el suelo, acercarse con los pies al ancho de las caderas y, manteniendo la espalda recta, inclinarse desde las caderas con las rodillas levemente flexionadas.

Asimismo, el levantamiento se realiza empujando la cadera hacia adelante, manteniendo el peso junto al cuerpo y activando el abdomen. La espalda debe permanecer recta durante toda la ejecución.

El peso muerto fortalece muslos, lumbar, abdomen y hombros, mejorando la resistencia corporal y reduciendo el riesgo de lesiones (Freepik)

4. Dominadas

Las dominadas favorecen el fortalecimiento de la espalda, los hombros y los brazos. Este ejercicio representa, según los expertos, uno de los indicadores más fiables del estado muscular general y un biomarcador de envejecimiento saludable.

El ejercicio comienza con un agarre por encima de la barra y el cuerpo recto. La elevación se hace acercando los codos al torso hasta que los ojos estén a la altura de la barra, para luego regresar lentamente a la posición inicial.

Para quienes recién se inician, se recomienda la suspensión pasiva, que consiste en colgarse de la barra para desarrollar fuerza de agarre y familiarizar los músculos con el movimiento.

Las dominadas, recomendadas como biomarcador de envejecimiento saludable, potencian la fuerza de espalda, hombros y brazos (Freepik)

5. Elevaciones de talones

Las elevaciones de talones fortalecen los músculos de las pantorrillas, que tienden a debilitarse con la edad y son fundamentales para caminar, correr, mantener el equilibrio y estar de pie. El uso frecuente de tacones altos puede acortar estos músculos y reducir su flexibilidad.

Se recomienda utilizar un escalón o una caja de unos 15 centímetros de altura, apoyarse cerca del borde preferiblemente descalzo y dejar los talones en suspensión. El movimiento implica bajar los talones lo máximo posible y luego elevarse en puntas de pie. Es posible apoyarse en una pared para mayor equilibrio, manteniendo siempre las rodillas ligeramente flexionadas.

Las elevaciones de talones ayudan a mantener las pantorrillas fuertes y flexibles, esenciales para el equilibrio y la movilidad diaria (Freepik)

Rutina flexible y consejos de expertos

No es indispensable realizar todos estos ejercicios en una sola sesión. El especialista entrevistado para The Washington Post propuso integrarlos a lo largo del día, por ejemplo, con una flexión al levantarse, una sentadilla en una pausa de trabajo o varias elevaciones de talones al subir las escaleras.

Ninguno de estos movimientos requiere aparatos profesionales, lo que los hace accesibles para cualquier persona. Si se presenta dolor articular persistente o hay dudas, es recomendable consultar a un médico antes de comenzar cualquier rutina de entrenamiento.

Al integrar estos simples ejercicios en las actividades diarias, se puede fortalecer la salud física y preservar la funcionalidad corporal, logrando envejecer mejor y mantener la vitalidad a cualquier edad.