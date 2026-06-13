El canciller del régimen iraní auguró un principio de acuerdo con EEUU y anticipó una firma “digital” del pacto

El ministro iraní de Exteriores Abbas Araghchi em una reunión (AP/Khaled Elfiqi, Archivo)

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó este viernes que el principio de acuerdo con Estados Unidos está más cerca que nunca y que la firma podría concretarse “en uno o dos días”, aunque precisó que se realizará digitalmente. El funcionario del régimen iraní descartó así la posibilidad de un acto presencial, como había insinuado el presidente estadounidense Donald Trump, y explicó que tanto Teherán como Washington “firmarán a distancia”.

“La firma se realizará en la primera fase (...) de forma digital. Cada parte firmará a distancia y luego se anunciará que este memorando de entendimiento ha sido firmado por ambas partes”, indicó.

PUBLICIDAD

En declaraciones a la cadena estatal IRIB, el jefe de la diplomacia iraní pidió a los medios evitar “especulaciones” que puedan poner en riesgo lo que calificó como una “oportunidad” para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Araghchi subrayó que el anuncio oficial se realizará tan pronto concluyan las negociaciones, y describió el Memorándum de Islamabad como positivo para los intereses de Irán. “Aunque tiene apenas dos o una página y media, se ha negociado durante más de dos meses, y todas sus cláusulas y frases se han revisado en repetidas ocasiones”, detalló.

PUBLICIDAD

Sobre el contenido, Araghchi aclaró que el texto no aborda la cuestión del enriquecimiento de uranio, tema que podría quedar para el pacto final, ni la reconstrucción de las ciudades iraníes golpeadas por las ofensivas de Estados Unidos e Israel, que se discutirá en etapas posteriores. El ministro también señaló que la prestación de servicios en el estrecho de Ormuz tendrá un coste y destacó que las consultas con Omán sobre este paso estratégico arrojaron “resultados positivos”.

Infantes de Marina estadounidenses observan una lancha rápida de ataque iraní (Donald Holbert/U.S. Navy vía REUTERS/Archivo)

El canciller de Irán advirtió que el acuerdo enfrenta “enemigos”, en referencia a Israel, a quien acusó de intentar sabotear las negociaciones. “Si quieren que vayamos a la guerra, estamos preparados”, amenazó. Desde Washington, un alto funcionario de la administración Trump en declaraciones a medios, entre los que se encontraba Infobae, cifró en un 85% la probabilidad de firmar un acuerdo de paz con las autoridades de la república islámica.

PUBLICIDAD

Mientras Estados Unidos e Irán se acercan a un posible acuerdo, un alto funcionario iraní aseguró que Washington accedió a liberar parte de los activos congelados del país. La administración de Trump lo negó públicamente días atrás. La declaración fue realizada por Mohsen Rezaei, asesor militar del líder supremo, el ayatollah Mojtaba Khamenei, según la agencia semioficial iraní Tasnim.

La declaración se produce en medio de informaciones contradictorias sobre los términos del acuerdo. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, calificó el viernes como “información falsa” los reportes sobre un posible pacto y sostuvo que Irán solo recibirá beneficios económicos si “cumple con sus obligaciones”.

PUBLICIDAD

“Los iraníes no están recibiendo dinero en efectivo, y no se están liberando fondos simplemente por firmar un acuerdo o asistir a una reunión”, escribió Vance en la red social X. De acuerdo con reportes, Irán ha exigido la liberación de USD 12.000 millones en fondos congelados tras la firma de un acuerdo provisional con Estados Unidos, y otros USD 12.000 millones en una etapa posterior.

El líder supremo del régimen de Irán, Mojtaba Khamenei nombró el 18 de mayo a Mohsen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria, como su nuevo asesor militar (Crédito: Times of Israel)

El acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán, estructurado como un Memorando de Entendimiento (MOU), se articula en cinco ejes principales, según explicó un funcionario iraní.

PUBLICIDAD

El primer punto contempla la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo estadounidense sobre los puertos iraníes, un desenlace que aliviaría a los mercados internacionales. El segundo eje aborda el desmantelamiento del programa nuclear de Irán. El tercer apartado establece que Estados Unidos obtendría el material de uranio enriquecido acumulado por la República Islámica, el cual sería destruido en el lugar y posteriormente retirado del país. El cuarto punto compromete a Irán a cesar la financiación de grupos armados en Oriente Medio. El quinto eje prevé un régimen de inspecciones para garantizar el cumplimiento a largo plazo.

El acuerdo también incluye aspectos relacionados con Líbano, el Golfo Pérsico e Israel. La cuestión libanesa representó uno de los temas más sensibles en la negociación, ya que Irán exige el fin de la ofensiva israelí contra el grupo terrorista y proiraní Hezbollah en el sur libanés.

PUBLICIDAD

Una densa columna de humo se eleva desde el sur del Líbano tras un ataque israelí, vista desde Nabatieh, Líbano, el 13 de junio de 2026 (REUTERS/Archivo)

En medio de la expectativa por el pacto de paz, el Comando Central de EEUU (CENTCOM) informó que Irán lanzó múltiples drones de ataque de un solo sentido con el objetivo de alcanzar buques comerciales en tránsito por el estrecho de Ormuz. Las fuerzas estadounidenses lograron interceptar y derribar todos los vehículos aéreos no tripulados en las últimas horas.

El Ejército estadounidense también confirmó que el flujo de tráfico a través del estrecho continúa sin impedimentos y el corredor comercial internacional permanece abierto para el tránsito, en contraposición al supuesto cierre de la vía marítima por parte del régimen persa.

PUBLICIDAD

Dos aviones de combate furtivos F-35A de la Fuerza Aérea de EE.UU. sobrevuelan Oriente Medio durante una patrulla (@CENTCOM)

“Las fuerzas de EE. UU. continúan aplicando estrictamente el bloqueo contra Irán. El CENTCOM redirigió 139 buques comerciales conformes y desactivó 9 buques desde el 13 de abril”, agregó el CENTCOM en otra publicación.

(Con información de Europa Press)