Dura caída de Alfaro ante Pochettino: los goles del 4-1 de Estados Unidos sobre Paraguay en el inicio del Mundial

Mundial 2026 - Estados Unidos 4 - Paraguay 1

La selección de Paraguay dirigida por Gustavo Alfaro sufrió una dura caída 4-1 contra Estados Unidos en el Estadio Los Ángeles por la primera jornada del Grupo D del Mundial 2026. El plantel de Mauricio Pochettino le dio un “baile” a la Albirroja e inició su camino como país sede con una sonrisa, luego de la ceremonia de inauguración que se vivió en la antesala al duelo y cerró los actos realizados por México y Canadá, los otros organizadores de la Copa del Mundo.

Desde los primeros minutos, la anfitriona buscó establecer presión alta sobre su rival, mientras el conjunto sudamericano respondió con rápidas transiciones que anticiparon un partido intenso. Las llegadas al área rival no tardaron en aparecer, aunque la primera ocasión clara fue para los locales, cuando Folarin Balogun remató al arco sin romper la igualdad.

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El desarrollo ofensivo de Estados Unidos encontró recompensa tras un error defensivo de Paraguay. Christian Pulisic desbordó por la izquierda y le cedió la pelota a Weston McKennie, aunque en el intento de despeje, el paraguayo Damián Bobadilla desvió la pelota y convirtió un gol en contra, esa acción abrió el marcador para el equipo dirigido por Mauricio Pochettino a los 7 minutos.

Gustavo Alfaro sufrió un inicio cuesta arriba y no pudo sacar ventaja ante el dominio local (REUTERS/Matthew Childs)

Las oportunidades para el elenco de Las Barras y Las Estrellas se multiplicaron cuando Balogun, presionado por la defensa rival, habilitó a Sergiño Dest, quien intentó devolverle el pase sin éxito. Luego, Chris Richards estuvo cerca de ampliar la ventaja con un cabezazo que salió desviado. El equipo local llegó a celebrar un segundo gol tras una jugada de Pulisic, Tyler Adams y el propio Richards, aunque fue invalidado por fuera de juego. La diferencia sí se amplió a los 31 minutos, cuando Balogun firmó el 2-0 con un potente disparo que volvió a poner en evidencia la fragilidad de Paraguay en la última línea.

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A los 36 minutos, el cuadro ganador generó peligro desde un tiro de esquina ejecutado por Malik Tillman, cuyo centro fue conectado de cabeza por Chris Richards, aunque la pelota se fue apenas desviada. Sobre el cierre de la primera mitad, Adams habilitó a Balogun, quien superó a Omar Alderete y definió con precisión para anotar su segundo gol y establecer el 3-0. El equipo anfitrión se retiró al descanso con una ventaja amplia tras una primera parte de dominio claro.

En el transcurso de la segunda parte, Alfaro metió mano en la formación para intentar que su Paraguay llegue al descuento. Por eso decidió el ingreso de Álex Arce, quien milita en Independiente Rivadavia de Mendoza, en lugar de Antonio Sanabria a los 61 minutos. Poco después, Julio Enciso lideró la ofensiva más clara de su equipo, terminando en un remate fallido de Diego Gómez.

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Tras una acción de Julio Enciso, Paraguay recién encontró el descuento en el tramo final (Reuters/Kirby Lee)

Recién a los 72 minutos, los sudamericanos encontraron el descuento gracias a una habilitación de Julio Enciso para Maurício, quien definió cruzado y marcó el 3-1, celebrando el primer gol del equipo de Gustavo Alfaro. Más tarde, Tim Weah generó peligro para el local, pero el arquero Orlando Gill evitó el cuarto tanto. Hacia el final, Estados Unidos mantuvo la presión ofensiva y, tras una acción extraordinaria, Gio Reyna selló la victoria 4-1 del anfitrión en su debut mundialista.

Este encuentro completó una jornada especial en los Estados Unidos porque la ceremonia de apertura contó con las presentaciones de Lisa, Anitta y Rema, quienes cantaron Goals, uno de los temas de esta Copa del Mundo. También se presentó Future y Tyla con la canción Game Time. En la previa al duelo, Katy Perry hizo su aparición estelar para deleitar al público con su talento musical.

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Los otros rivales de la zona (Australia y Turquía) jugarán este domingo a la 1:00AM (hora argentina) para completar la primera fecha del grupo. En la segunda jornada, Paraguay se cruzará con los turcos el sábado 20 desde las 0:00 y Estados Unidos se medirá a los oceánicos el viernes 19 a partir de las 16:00.

Las posiciones del Grupo D en el Mundial 2026

El fixture del Grupo D en el Mundial 2026

FECHA 1

Estados Unidos 4-1 Paraguay, en el Estadio Los Ángeles

Domingo 14/6 - 1:00 - Australia vs. Turquía, en el Estadio BC Place

FECHA 2

Viernes 19/6 - 16:00 - Estados Unidos vs. Australia, en el Estadio Seattle

Sábado 20/6 - 00:00 - Turquía vs. Paraguay, en el Estadio Bahía de San Francisco

FECHA 3

Jueves 25/6 - 23:00 - Paraguay vs. Australia, en el Estadio Bahía de San Francisco

Jueves 25/6 - 23:00 - Turquía vs. Estados Unidos, en el Estadio Los Ángeles

*Todos los horarios corresponden a la Argentina