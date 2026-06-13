Estados Unidos-Paraguay, en vídeo: los mejores momentos del partido inaugural que han llevado a la aplastante victoria de los anfitriones

Mundial 2026 - Estados Unidos 4 - Paraguay 1 - ES

Estados Unidos ha comenzado con fuerza su andadura en el Mundial 2026 al imponerse por 4-1 a Paraguay en el primer partido del grupo D celebrado en el Estadio de Los Ángeles, que ha reunido a más de 70.000 espectadores y una larga lista de celebridades del mundo del espectáculo y la tecnología.

La victoria otorga a EEUU tres puntos que le sitúan como líder provisional del grupo D, que comparten con Australia y Turquía. El calendario fija el próximo partido de los estadounidenses para el miércoles 19 de junio ante Australia en Seattle, mientras que Paraguay jugará ese mismo día contra Turquía en Santa Clara, California. Ambos encuentros serán determinantes para la clasificación final de la liguilla.

PUBLICIDAD

Estados Unidos ha sentenciado el duelo con cuatro goles: un autogol temprano de Damián Bobadilla, un doblete de Folarin Balogun y un tanto final de Giovanni Reyna, mientras que Paraguay ha recortado distancias en la segunda parte con el gol de Mauricio Magalhaes que no ha sido suficiente para remontar. El resultado, junto con la imponente asistencia de público, permite a la selección anfitriona liderar el grupo D, por delante de Australia y Turquía.

Folarin Balogun festeja tras anotar el tercer tanto de su selección ante Paraguay, (AP Foto/Andre Penner)

El partido se ha definido desde los primeros minutos por la intensidad y los errores defensivos del conjunto guaraní. En el minuto siete, Bobadilla ha desviado accidentalmente un centro de Weston McKennie, batiendo su propia portería y adelantando a los locales.

PUBLICIDAD

El gol en propia puerta de Damian Bobadilla al inicio del partido. (REUTERS/Matthew Childs)

Poco después, los dirigidos por Mauricio Pochettino han aumentado el ritmo ofensivo, destacando la actuación de Balogun, quien ha marcado al borde del descanso y ha dejado sin respuesta a Paraguay. La jornada se ha visto enmarcada por la presencia de figuras como David Beckham, Victoria Beckham, Tom Cruise o Katy Perry, realzando el clima de acontecimiento singular en el grupo.

Así se fraguó la goleada

Desde el pitido inicial, Estados Unidos ha mostrado una actitud dominante, aprovechando su condición de anfitrión y su potencia física. El primer golpe ha llegado pronto: en el minuto siete, McKennie ha centrado al área y, al intentar despejar, Bobadilla ha introducido el balón en propia puerta, firmando el 1-0.

PUBLICIDAD

Un momento del partido entre Estados Unidos y Paraguay (Photo by Frederic J. BROWN / AFP)

Tras superar el ecuador de la primera mitad, los estadounidenses han ampliado la ventaja. En el minuto 31, una precisa asistencia de Christian Pulisic ha permitido a Balogun rematar y anotar el 2-0. Antes del descanso, la presión local ha asfixiado a la defensa paraguaya y, en el minuto 45+5, Balogun ha rubricado su doblete, situando el 3-0 y dejando el encuentro muy favorable para los anfitriones.

Durante este tramo, Paraguay apenas ha generado ocasiones claras debido a la asfixiante presión de su rival y a la dificultad para alcanzar el área estadounidense.

PUBLICIDAD

Mundial 2026 - La apertura de Estados Unidos - ES

Al reanudarse el juego, Pochettino ha dado descanso a Pulisic, pero Estados Unidos no ha bajado el ritmo. Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro, ha realizado varios cambios para intentar revitalizar el ataque. Uno de ellos ha resultado clave: Mauricio Magalhaes, recién incorporado tras el descanso, ha aprovechado un error defensivo para marcar el primer gol paraguayo en el minuto 73, recortando distancias (3-1) y dando un respiro momentáneo a la Albirroja.

REUTERS/Mario Anzuoni

A pesar del esfuerzo sudamericano, no han logrado acercarse más en el marcador. El partido ha contado con dos pausas de hidratación, una por cada tiempo, y varias amonestaciones: cinco tarjetas para jugadores paraguayos (Juan Cáceres, Miguel Almirón, Gustavo Gómez, Álex Arce y Junior Alonso) y una para Tyler Adams, de Estados Unidos. El equipo local ha mantenido el control y, en el tiempo añadido (minuto 90+8), Giovanni Reyna, que también había ingresado desde el banquillo, ha sentenciado el resultado con el 4-1 definitivo.

PUBLICIDAD

La cita ha ido más allá del deporte por la presencia de numerosas personalidades internacionales entre los más de 70.000 asistentes en el Estadio de Los Ángeles, con capacidad para 70.000 espectadores. Por las gradas han pasado celebridades como David Beckham, Victoria Beckham, Tom Cruise, Paris Hilton, Sofía Vergara, Hilary Duff, George Lucas, Bill Gates, la cantante Katy Perry, el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau y Halley Berry, contribuyendo a una atmósfera de gran repercusión mediática.