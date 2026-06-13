Deportes

Estados Unidos-Paraguay, en vídeo: los mejores momentos del partido inaugural que han llevado a la aplastante victoria de los anfitriones

Un autogol temprano de Bobadilla y un doblete de Balogun han propiciado una jornada memorable para la anfitriona en Los Ángeles, con récord de público y ambiente de espectáculo

Guardar
Google icon
Mundial 2026 - Estados Unidos 4 - Paraguay 1 - ES

Estados Unidos ha comenzado con fuerza su andadura en el Mundial 2026 al imponerse por 4-1 a Paraguay en el primer partido del grupo D celebrado en el Estadio de Los Ángeles, que ha reunido a más de 70.000 espectadores y una larga lista de celebridades del mundo del espectáculo y la tecnología.

La victoria otorga a EEUU tres puntos que le sitúan como líder provisional del grupo D, que comparten con Australia y Turquía. El calendario fija el próximo partido de los estadounidenses para el miércoles 19 de junio ante Australia en Seattle, mientras que Paraguay jugará ese mismo día contra Turquía en Santa Clara, California. Ambos encuentros serán determinantes para la clasificación final de la liguilla.

PUBLICIDAD

Estados Unidos ha sentenciado el duelo con cuatro goles: un autogol temprano de Damián Bobadilla, un doblete de Folarin Balogun y un tanto final de Giovanni Reyna, mientras que Paraguay ha recortado distancias en la segunda parte con el gol de Mauricio Magalhaes que no ha sido suficiente para remontar. El resultado, junto con la imponente asistencia de público, permite a la selección anfitriona liderar el grupo D, por delante de Australia y Turquía.

Folarin Balogun festeja tras anotar el tercer tanto de su selección ante Paraguay, (AP Foto/Andre Penner)
Folarin Balogun festeja tras anotar el tercer tanto de su selección ante Paraguay, (AP Foto/Andre Penner)

El partido se ha definido desde los primeros minutos por la intensidad y los errores defensivos del conjunto guaraní. En el minuto siete, Bobadilla ha desviado accidentalmente un centro de Weston McKennie, batiendo su propia portería y adelantando a los locales.

PUBLICIDAD

El gol en propia puerta de Damian Bobadilla al inicio del partido. (REUTERS/Matthew Childs)
El gol en propia puerta de Damian Bobadilla al inicio del partido. (REUTERS/Matthew Childs)

Poco después, los dirigidos por Mauricio Pochettino han aumentado el ritmo ofensivo, destacando la actuación de Balogun, quien ha marcado al borde del descanso y ha dejado sin respuesta a Paraguay. La jornada se ha visto enmarcada por la presencia de figuras como David Beckham, Victoria Beckham, Tom Cruise o Katy Perry, realzando el clima de acontecimiento singular en el grupo.

Así se fraguó la goleada

Desde el pitido inicial, Estados Unidos ha mostrado una actitud dominante, aprovechando su condición de anfitrión y su potencia física. El primer golpe ha llegado pronto: en el minuto siete, McKennie ha centrado al área y, al intentar despejar, Bobadilla ha introducido el balón en propia puerta, firmando el 1-0.

Mundial 2026 - Estados Unidos - Paraguay
Un momento del partido entre Estados Unidos y Paraguay (Photo by Frederic J. BROWN / AFP)

Tras superar el ecuador de la primera mitad, los estadounidenses han ampliado la ventaja. En el minuto 31, una precisa asistencia de Christian Pulisic ha permitido a Balogun rematar y anotar el 2-0. Antes del descanso, la presión local ha asfixiado a la defensa paraguaya y, en el minuto 45+5, Balogun ha rubricado su doblete, situando el 3-0 y dejando el encuentro muy favorable para los anfitriones.

Durante este tramo, Paraguay apenas ha generado ocasiones claras debido a la asfixiante presión de su rival y a la dificultad para alcanzar el área estadounidense.

Mundial 2026 - La apertura de Estados Unidos - ES

Al reanudarse el juego, Pochettino ha dado descanso a Pulisic, pero Estados Unidos no ha bajado el ritmo. Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro, ha realizado varios cambios para intentar revitalizar el ataque. Uno de ellos ha resultado clave: Mauricio Magalhaes, recién incorporado tras el descanso, ha aprovechado un error defensivo para marcar el primer gol paraguayo en el minuto 73, recortando distancias (3-1) y dando un respiro momentáneo a la Albirroja.

REUTERS/Mario Anzuoni
REUTERS/Mario Anzuoni

A pesar del esfuerzo sudamericano, no han logrado acercarse más en el marcador. El partido ha contado con dos pausas de hidratación, una por cada tiempo, y varias amonestaciones: cinco tarjetas para jugadores paraguayos (Juan Cáceres, Miguel Almirón, Gustavo Gómez, Álex Arce y Junior Alonso) y una para Tyler Adams, de Estados Unidos. El equipo local ha mantenido el control y, en el tiempo añadido (minuto 90+8), Giovanni Reyna, que también había ingresado desde el banquillo, ha sentenciado el resultado con el 4-1 definitivo.

La cita ha ido más allá del deporte por la presencia de numerosas personalidades internacionales entre los más de 70.000 asistentes en el Estadio de Los Ángeles, con capacidad para 70.000 espectadores. Por las gradas han pasado celebridades como David Beckham, Victoria Beckham, Tom Cruise, Paris Hilton, Sofía Vergara, Hilary Duff, George Lucas, Bill Gates, la cantante Katy Perry, el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau y Halley Berry, contribuyendo a una atmósfera de gran repercusión mediática.

Temas Relacionados

Mundial 2026Estados UnidosParaguayÚltima Hora EspañaEspaña-DeportesEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así fue la última ceremonia inaugural del Mundial 2026 en los Estados Unidos

Antes del enfrentamiento entre la selección dirigida por Mauricio Pochetino y Paraguay, el SoFi Stadium de Los Ángeles acogió la última gala de presentación

Así fue la última ceremonia inaugural del Mundial 2026 en los Estados Unidos

Dura caída de Alfaro ante Pochettino: los goles del 4-1 de Estados Unidos sobre Paraguay en el inicio del Mundial

El anfitrión impuso su dominio desde el inicio, castigó la fragilidad defensiva de la Albirroja con presión alta y eficacia en el área, y selló un gran triunfo

Dura caída de Alfaro ante Pochettino: los goles del 4-1 de Estados Unidos sobre Paraguay en el inicio del Mundial

Los mejores memes tras la derrota 4-1 de la Paraguay de Alfaro ante Estados Unidos en el Mundial: el “baile” de Pochettino

La caída de la Albirroja en Los Ángeles despertó todo tipo de reacciones en redes sociales

Los mejores memes tras la derrota 4-1 de la Paraguay de Alfaro ante Estados Unidos en el Mundial: el “baile” de Pochettino

Katy Perry y Anitta en la pista y Tom Cruise y David Beckham en una tribuna llena de estrellas de Hollywood: así ha sido la inauguración del Mundial 2026 en EEUU, en vídeo

Una gala marcada por actuaciones musicales y homenajes a emblemas de la ciudad ha abierto la cita deportiva en un ambiente de entusiasmo

Katy Perry y Anitta en la pista y Tom Cruise y David Beckham en una tribuna llena de estrellas de Hollywood: así ha sido la inauguración del Mundial 2026 en EEUU, en vídeo

Insólito: un periodista daba un informe sobre el Mundial en la puerta del Azteca y dos fanáticos se pelearon a sus espaldas

Tras la victoria del anfitrión México, el informe desde la puerta del estadio se vio interrumpido por una increíble confrontación a golpes de puño

Insólito: un periodista daba un informe sobre el Mundial en la puerta del Azteca y dos fanáticos se pelearon a sus espaldas

DEPORTES

Así fue la última ceremonia inaugural del Mundial 2026 en los Estados Unidos

Así fue la última ceremonia inaugural del Mundial 2026 en los Estados Unidos

Dura caída de Alfaro ante Pochettino: los goles del 4-1 de Estados Unidos sobre Paraguay en el inicio del Mundial

Los mejores memes tras la derrota 4-1 de la Paraguay de Alfaro ante Estados Unidos en el Mundial: el “baile” de Pochettino

Katy Perry y Anitta en la pista y Tom Cruise y David Beckham en una tribuna llena de estrellas de Hollywood: así ha sido la inauguración del Mundial 2026 en EEUU, en vídeo

Insólito: un periodista daba un informe sobre el Mundial en la puerta del Azteca y dos fanáticos se pelearon a sus espaldas

TELESHOW

El tierno saludo de Dai Fernández a Nico Vázquez en su cumpleaños: “Que la vida tenga cosas hermosas preparadas para vos”

El tierno saludo de Dai Fernández a Nico Vázquez en su cumpleaños: “Que la vida tenga cosas hermosas preparadas para vos”

La historia de amor de un participante que emocionó a Darío Barassi: “Nos conocemos desde el jardín y nos pusimos de novios”

Las vacaciones de Noelia Marzol en Brasil: amigas, vestido transparente y un pícaro ida y vuelta con su marido

La dura reflexión de Pampita sobre los retoques estéticos en las mujeres: “Parecen todas hermanas”

Oriana Sabatini se sinceró sobre el grupo de mujeres de la Selección: “No es tan interesante como la gente cree”

INFOBAE AMÉRICA

El Ministerio de la Mujer lleva igualdad al Congreso de República Dominicana

El Ministerio de la Mujer lleva igualdad al Congreso de República Dominicana

Guatemala captura y expulsa a salvadoreño requerido por agrupaciones ilícitas

Rose Davis, voz oficial del Azteca: la tica que cumplió un sueño en el Mundial 2026

Identifican a siete hondureños entre migrantes rescatados de camión en llamas en Texas

La economía dominicana crecería cerca de 4% en 2026, según el FMI