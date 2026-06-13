El laboratorio de última tecnología donde entrena la selección argentina durante el Mundial: “AFA quedó satisfecha”

Así es por dentro el Compass Minerals National Performance Center

“Tienen que ver este lugar. El Centro Nacional de Rendimiento Compass Minerals no tiene comparación. Es una joya del fútbol estadounidense. Según lo que pude observar, la AFA quedó completamente satisfecha con todas las instalaciones y los campos de juego”. Esa frase es de Chet North, el director del Laboratorio de rendimiento deportivo, que en diálogo con Infobae dio detalles de un espacio construído hace menos de una década y que es reconocido como “la joya del fútbol” en los Estados Unidos.

Una de las casas de la selección argentina durante su estadía en Kansas City es un lugar que muchos combinados nacionales querían durante el Mundial. A la espera del sorteo, y luego que se conoció el fixture, se vivió un partido especial entre dos gigantes del mundo del fútbol. Tanto Argentina como Inglaterra se querían quedar con el centro que usa el Sporting KC, equipo de la MLS, pero la puja quedó en manos de los últimos campeones en Qatar, y como pasó también en el histórico duelo de México 86 con los goles de Diego Maradona y el cruce de octavos en Francia 98 gracias a las atajadas de Lechuga Roa en los penales.

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Ubicado a 20 minutos del Hotel Origin, el búnker de concentración para los jugadores de Scaloni, el plantel llega al espacio de entrenamiento tras recorrer unos 29 kilómetros por la carretera I-70W. Y una vez que entran al predio, es casi como si estuvieran en Ezeiza. “El Centro Nacional de Rendimiento Compass Minerals es ampliamente considerado como una de las principales instalaciones de fútbol del mundo. El recinto de última generación, de 75 millones de dólares, cuenta con numerosas comodidades de vanguardia diseñadas para el rendimiento y la recuperación deportiva”, contó Chet North en una distendida charla junto a Infobae.

Así quedó el vestuario del centro de entrenamiento de la Selección en Kansas City

“Estábamos muy ansiosos de darle la bienvenida a la selección argentina y nuestra idea es que atraviesen una experiencia excepcional en su estadía, tanto para los jugadores como a toda su delegación”, agregó el director del laboratorio del lugar.

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¿Cómo se gestó el acuerdo para que el Compass Minerals se convierta en el lugar donde la selección argentina tenga su preparación para el Mundial? Lo primero que hay que decir es que si la Albiceleste avanza hasta, al menos, los cuartos de final, la logística será la de estar en Kansas City. Hay que recordar que en caso de terminar en el 1° lugar del Grupo J, y de seguir hasta la instancia de los mejores ocho de la Copa del Mundo, un potencial cruce de cuartos de final sería en la mencionada ciudad del centro de los Estados Unidos.

“Sporting Kansas City ha trabajado de cerca con la AFA en la preparación para la llegada de la selección. Una delegación del equipo argentino viajó a Kansas City a principios de este año para visitar la instalación de entrenamiento, así como el estadio y los alojamientos del equipo”, indicó Chet North sobre la visita de la delegación en marzo para ultimar detalles y cerrar los lugares de concentración y práctica.

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A diferencia de otras ocasiones, como ocurrió con la Universidad de Qatar en Doha durante el último Mundial o el predio del Atlético de Mineiro en Brasil 2014, el Compass Minerals no tiene un espacio de concentración, aunque sí lugares de descanso. Por eso fue que la AFA decidió mudar a la delegación completa a un hotel cercano en viaje.

Chet North, Director del Laboratorio de Rendimiento Deportivo en el Centro Nacional de Rendimiento Compass Minerals

“Nada de los que nos ofrecía FIFA nos cerraba por ningún lado. Así que fuimos a Kansas y empezamos a recorrer y encontramos este lugar, que es el centro de entrenamiento del Kansas City, que después me enteré que también va la selección de Estados Unidos a hacer la preparación. Y bueno, es un lugar fascinante. Lo único que no tiene, que es una lástima, es para dormir ahí”, expresó el preparador físico Luis Martín, que encabezó la delegación que viajó para definir los lugares de estadía. Al no convencerle el tamaño y el tráfico de la ciudad de Dallas, sede donde la Selección jugará los partidos ante Austria (22 de junio) y Jordania (27 de junio), el PF se decidió por estar en un lugar menos concurrido.

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Un detalle especial a marcar es que el centro de entrenamiento donde trabaja Argentina se presentó para ser sede de alguna de las 48 selecciones incluso antes de construirse. “El proceso de candidatura para traer la Copa del Mundo a Kansas City comenzó en 2017 —antes de que el Centro Nacional de Rendimiento Compass Minerals abriera en 2018— y todos en Sporting Kansas City estamos increíblemente emocionados ahora que la Copa del Mundo está aquí y los vigentes campeones del mundo llegaron a Kansas City. Es una oportunidad tremenda de mostrar aún más nuestro club, nuestra instalación y nuestra comunidad ante una audiencia global”, comentó Chet North.

Hay un detalle a tener en cuenta. Según pudo saber Infobae, una de las personas que recomendó la casa del Sporting KC fue un argentino que hoy vive en EEUU y lidera el sueño mundialista de uno de los países organizadores del Mundial: Mauricio Pochettino, entrenador del USA Team, dio su visto bueno para que la AFA seleccione este campus de alto nivel,

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Más allá de las canchas, que como ya se vio están en perfecto estado para lograr un óptimo entrenamiento en campo, Scaloni y compañía se encontraron con espacios enormes y que tienen aparatos de alta tecnología, de los mejores del mundo en relación al deporte. “El Centro Nacional de Rendimiento Compass Minerals tiene todo lo que un equipo necesita para tener éxito al más alto nivel. El área de ejercicios es espaciosa y cuenta con pesas, equipos de rehabilitación y acondicionamiento. Hay numerosas piscinas de terapia para tratamientos de calor y frío, piscinas de rehabilitación para movimientos dinámicos e incluso una piscina exterior de tamaño completo para nado de entrenamiento y recuperación”, citó el director del laboratorio, que tiene una vida dedicada al deporte estadounidense.

El espacio donde los jugadores de Argentina pueden descansar tras la práctica

Al ser el titular del espacio, Chet North destacó la aparatología del espacio en relación al cuidado y recuperación de los futbolistas para cada necesidad. “El Laboratorio de Rendimiento Deportivo dispone de un escáner DEXA para composición corporal, crioterapia, cámaras hiperbáricas, EWOT (Ejercicio con Terapia de Oxígeno), sala de recuperación para rejuvenecimiento y relajación, así como pruebas de VO2 máx y más. Todo este equipamiento de alto rendimiento está disponible para que Argentina lo utilice como una prestación para sus fisioterapeutas y personal de rendimiento deportivo”, aclaró.

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Además, el predio tiene vestuarios, tres aulas con paredes móviles para cursos y todo tipo de seminarios, seis salas de descanso para grupos reducidos y una cafetería. El lugar se construyó específicamente para la formación de entrenadores y darle a ellos la posibilidad de desarrollarse en un ámbito con todas las comodidades para profundizar el conocimiento.

“Estamos entusiasmados de tener a Argentina en Kansas City y de albergar a la selección nacional en el Centro Nacional de Rendimiento Compass Minerals. Es un tributo a la ciudad y a nuestra increíble instalación poder estar en posición de recibir a los vigentes campeones del mundo y a uno de los mejores jugadores de la historia como lo es Messi. Mi objetivo es proporcionar profesionalmente a Argentina todo lo que pueda necesitar para apoyar su éxito en la Copa del Mundo”, explicó North, al mismo tiempo que destacó el impacto que tendrá para él y la ciudad la llegada del Mundial de fútbol.

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Una vista aérea del centro que eligió la AFA para los entrenamientos durante el Mundial

“Esta es mi temporada número 31 con Sporting Kansas City. En 1994, cuando la última Copa del Mundo se celebró en Estados Unidos, yo trabajaba en los Seattle Seahawks durante el torneo. Fue increíble. Pero tan pronto como se entregó el trofeo de la Copa del Mundo al campeón, fue como si la cobertura del fútbol simplemente desapareciera. Dos años después, en 1996, la Major League Soccer jugó su temporada inaugural. Hubo algunos años difíciles mientras la liga encontraba su lugar. Ahora, 32 años después, el fútbol en Estados Unidos está floreciendo y es muy exitoso. Realmente será asombroso presenciar los partidos y el espectáculo que se desplegarán en Estados Unidos, México y Canadá durante las próximas semanas. Sin embargo, esta vez me siento orgulloso de haber tenido aunque sea una pequeña participación en eso”, cerró Chet con Infobae.