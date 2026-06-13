Crimen y Justicia

Un docente abusó a nueve alumnos, los manipuló para que guarden silencio y la Justicia lo condenó a 4 años a prisión

La causa revela que el maestro habría inducido a los estudiantes a no contar lo ocurrido y habría utilizado relatos para frenar las denuncias. Los alumnos se comunicaban por notas durante la clase sobre los hechos

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Según la causa, el maestro utilizó tácticas de manipulación para impedir que los chicos hablaran del abuso
Según la causa, el maestro utilizó tácticas de manipulación para impedir que los chicos hablaran del abuso

El docente José Naim Jofré Emin fue condenado este jueves a 4 años de prisión en Mendoza tras confesar ante la Justicia que abusó sexualmente de nueve alumnos de entre 11 y 13 años de una escuela primaria de El Desaguadero, un caso que salió a la luz a mediados de 2024 durante una clase de Educación Sexual Integral.

La condena recayó sobre nueve hechos de abuso sexual simple agravado por ser el autor encargado de la educación, todos en concurso real, y fue dictada por el Tribunal Penal Colegiado N°1 de la tercera circunscripción. El acusado tenía 37 años y trabajó como maestro en la escuela Rubén Darío entre 2022 y 2024.

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La causa comenzó cuando un estudiante contó en una clase de ESI lo que ocurría y señaló al docente, lo que derivó en denuncias de padres de nueve víctimas. La denuncia inicial fue realizada de forma online por otra maestra, y a partir de allí se abrió la investigación penal, según el medio entrerriano.

Según la pesquisa, el patrón se repetía cuando los chicos se acercaban al escritorio del maestro para hacer consultas o pedir ayuda con tareas escolares. En esas situaciones, el docente los tocaba en las manos, las piernas y las partes íntimas, según relataron las víctimas.

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La causa también incorporó un esquema de manipulación psicológica atribuido al docente. Les decía a los alumnos: “Ustedes son muy lindas. Tienen lindo cuerpo. No parecen la edad que tienen”. En uno de los episodios más graves, obligó a una alumna a mirar un video pornográfico bajo la amenaza de no dejarla izar la bandera si se negaba.

Tras 10 meses capturado, el docente fue condenado a 4 años de prisión por abuso sexual
Tras 10 meses capturado, el docente fue condenado a 4 años de prisión por abuso sexual

Fuentes de la investigación indicaron a Diario Uno que el docente recurrió a una historia sobre un maestro supuestamente malinterpretado por sus alumnos, con el objetivo de evitar que los chicos hablaran. Según el relato, les pidió explícitamente que no malinterpretaran sus abrazos. Ese planteo generó un pacto de silencio entre los estudiantes, quienes acordaron que “si habla uno, hablamos todos”. Además, durante las clases, se enviaban papeles en los que compartían los abusos que decían haber sufrido.

Cuando las autoridades tomaron conocimiento de los hechos, el profesor fue citado por la Justicia, pero en ese momento solo se le recibió una declaración informativa porque todavía no había más pruebas en su contra. Mientras avanzaban nuevas denuncias y se sumaban declaraciones en Cámara Gesell, el docente dejó Mendoza y se instaló en Tierra del Fuego.

La detención en Río Grande

Una vez que incorporaron las nuevas pruebas a la instrucción, el fiscal del caso pidió su captura. Finalmente, Jofré fue detenido el 14 de agosto del año pasado en la ciudad de Río Grande por personal de la División Delitos Complejos, de acuerdo con Elonce.

Después fue trasladado a Mendoza y quedó a disposición del fiscal de La Paz-Santa Rosa Héctor Gustavo Rosas, quien lo imputó y ordenó su alojamiento en un penal provincial. Casi 10 meses después de su captura, el acusado confesó los abusos en una audiencia preliminar al juicio oral que debía enfrentar.

En esa instancia, Rosas acordó con la defensa cerrar la causa mediante un juicio abreviado final. Jofré Emin reconoció ante el juez Armando Martínez que había cometido tocamientos contra nueve alumnos de la escuela donde trabajaba, tal como surgía de las denuncias presentadas por los padres de los menores.

El magistrado homologó el acuerdo entre las partes y dictó la pena de 4 años de prisión. Fuentes allegadas al expediente consultadas por MDZ señalaron que algunos familiares de las víctimas manifestaron su descontento con el fallo porque consideraron insuficiente el castigo impuesto al docente.

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