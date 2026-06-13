El Ministerio de la Mujer lleva igualdad al Congreso de República Dominicana

El Congreso Nacional recibió la guía Legislar para la Igualdad para fortalecer la producción legislativa y promover marcos normativos inclusivos en República Dominicana. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El Congreso Nacional recibió este jueves la guía Legislar para la Igualdad, una herramienta técnica promovida por el Ministerio de la Mujer con el objetivo de fortalecer la calidad de la producción legislativa y promover marcos normativos más inclusivos en la República Dominicana.

Durante el acto realizado en la sede legislativa, autoridades del Senado y de la Cámara de Diputados, junto a representantes de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, participaron en la presentación de la guía. Según informó Infobae, el vicepresidente del Senado, Pedro Catrain, destacó el aporte de esta iniciativa al fortalecimiento institucional del Poder Legislativo y a la consolidación de una cultura democrática basada en la igualdad y el respeto a los derechos fundamentales.

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“Legislar implica comprender los impactos que tienen las normas sobre la vida de las personas. Esta guía ofrece herramientas que contribuyen a un análisis más amplio y a una producción legislativa cada vez más coherente con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación”, declaró Catrain. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, subrayó la importancia de fortalecer las capacidades técnicas del Congreso Nacional para responder a las demandas de una sociedad cada vez más consciente de la necesidad de construir instituciones inclusivas y respetuosas de los derechos de todas las personas. Infobae detalló que Pacheco señaló: “La calidad de las leyes es un componente esencial de la democracia. Herramientas como esta contribuyen a enriquecer el trabajo legislativo y a fortalecer la capacidad del Congreso para responder a las realidades y necesidades de la población dominicana”.

El Ministerio de la Mujer impulsó la guía Legislar para la Igualdad como una herramienta técnica para incorporar criterios de igualdad y no discriminación en las leyes. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, remarcó que la iniciativa constituye un homenaje al legado de las sufragistas dominicanas y representa una apuesta por continuar ampliando los espacios de igualdad. Reyes recordó avances legislativos recientes, como la prohibición del matrimonio infantil mediante la Ley 1-21, y aseguró que “la igualdad no se construye únicamente desde las políticas públicas; también se construye desde las leyes. Esta guía busca aportar herramientas concretas para que cada iniciativa legislativa pueda ser analizada considerando sus efectos diferenciados y su capacidad para garantizar derechos en condiciones de igualdad”.

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De acuerdo con lo informado por el gobierno dominicano en su página oficial, la guía pone a disposición de senadores, diputados, equipos técnicos y actores con iniciativa legislativa, una serie de instrumentos prácticos para identificar brechas, evaluar impactos diferenciados y fortalecer la incorporación de criterios de igualdad en la elaboración y reforma de las leyes.

El Senado y la Cámara de Diputados participaron en la presentación de la guía junto a organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. (Cortesía: Gobierno de República Dominica)

El Ministerio de la Mujer entregó oficialmente la guía a la senadora Aracelis Villanueva, presidenta de la Comisión Permanente de Familia y Equidad de Género del Senado, y a la diputada Brenda Ogando, presidenta de la Comisión Permanente de Equidad de Género de la Cámara de Diputados. Ambas legisladoras valoraron la importancia de contar con herramientas que fortalezcan el análisis de las iniciativas y consoliden una cultura institucional orientada a la igualdad, la no discriminación y la garantía efectiva de derechos.

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La entrega de la guía Legislar para la Igualdad forma parte de los esfuerzos institucionales para fortalecer las capacidades del Estado en la transversalización de la igualdad de género y consolidar procesos legislativos que contribuyan a una democracia más representativa y participativa.