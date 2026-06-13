República Dominicana

El Ministerio de la Mujer lleva igualdad al Congreso de República Dominicana

La herramienta del Ministerio de la Mujer busca mejorar el análisis de proyectos, medir efectos diferenciados y reforzar criterios de no discriminación en senadores, diputados y equipos técnicos

Guardar
Google icon
El Congreso Nacional recibió la guía Legislar para la Igualdad para fortalecer la producción legislativa y promover marcos normativos inclusivos en República Dominicana. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El Congreso Nacional recibió la guía Legislar para la Igualdad para fortalecer la producción legislativa y promover marcos normativos inclusivos en República Dominicana. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El Congreso Nacional recibió este jueves la guía Legislar para la Igualdad, una herramienta técnica promovida por el Ministerio de la Mujer con el objetivo de fortalecer la calidad de la producción legislativa y promover marcos normativos más inclusivos en la República Dominicana.

Durante el acto realizado en la sede legislativa, autoridades del Senado y de la Cámara de Diputados, junto a representantes de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, participaron en la presentación de la guía. Según informó Infobae, el vicepresidente del Senado, Pedro Catrain, destacó el aporte de esta iniciativa al fortalecimiento institucional del Poder Legislativo y a la consolidación de una cultura democrática basada en la igualdad y el respeto a los derechos fundamentales.

PUBLICIDAD

Legislar implica comprender los impactos que tienen las normas sobre la vida de las personas. Esta guía ofrece herramientas que contribuyen a un análisis más amplio y a una producción legislativa cada vez más coherente con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación”, declaró Catrain. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, subrayó la importancia de fortalecer las capacidades técnicas del Congreso Nacional para responder a las demandas de una sociedad cada vez más consciente de la necesidad de construir instituciones inclusivas y respetuosas de los derechos de todas las personas. Infobae detalló que Pacheco señaló: “La calidad de las leyes es un componente esencial de la democracia. Herramientas como esta contribuyen a enriquecer el trabajo legislativo y a fortalecer la capacidad del Congreso para responder a las realidades y necesidades de la población dominicana”.

El Ministerio de la Mujer impulsó la guía Legislar para la Igualdad como una herramienta técnica para incorporar criterios de igualdad y no discriminación en las leyes. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El Ministerio de la Mujer impulsó la guía Legislar para la Igualdad como una herramienta técnica para incorporar criterios de igualdad y no discriminación en las leyes. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, remarcó que la iniciativa constituye un homenaje al legado de las sufragistas dominicanas y representa una apuesta por continuar ampliando los espacios de igualdad. Reyes recordó avances legislativos recientes, como la prohibición del matrimonio infantil mediante la Ley 1-21, y aseguró que “la igualdad no se construye únicamente desde las políticas públicas; también se construye desde las leyes. Esta guía busca aportar herramientas concretas para que cada iniciativa legislativa pueda ser analizada considerando sus efectos diferenciados y su capacidad para garantizar derechos en condiciones de igualdad”.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo informado por el gobierno dominicano en su página oficial, la guía pone a disposición de senadores, diputados, equipos técnicos y actores con iniciativa legislativa, una serie de instrumentos prácticos para identificar brechas, evaluar impactos diferenciados y fortalecer la incorporación de criterios de igualdad en la elaboración y reforma de las leyes.

El Senado y la Cámara de Diputados participaron en la presentación de la guía junto a organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. (Cortesía: Gobierno de República Dominica)
El Senado y la Cámara de Diputados participaron en la presentación de la guía junto a organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. (Cortesía: Gobierno de República Dominica)

El Ministerio de la Mujer entregó oficialmente la guía a la senadora Aracelis Villanueva, presidenta de la Comisión Permanente de Familia y Equidad de Género del Senado, y a la diputada Brenda Ogando, presidenta de la Comisión Permanente de Equidad de Género de la Cámara de Diputados. Ambas legisladoras valoraron la importancia de contar con herramientas que fortalezcan el análisis de las iniciativas y consoliden una cultura institucional orientada a la igualdad, la no discriminación y la garantía efectiva de derechos.

La entrega de la guía Legislar para la Igualdad forma parte de los esfuerzos institucionales para fortalecer las capacidades del Estado en la transversalización de la igualdad de género y consolidar procesos legislativos que contribuyan a una democracia más representativa y participativa.

Temas Relacionados

Congreso NacionalRepública Dominicanaigualdad de géneroderechos humanos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Panamá reunirá a 86 delegaciones durante el Bicentenario del Congreso Anfictiónico

La agenda incluye la Asamblea General de la OEA, reuniones de jefes de Estado, encuentros ministeriales y foros multilaterales en el marco del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826

Panamá reunirá a 86 delegaciones durante el Bicentenario del Congreso Anfictiónico

El Salvador: Prisión para hombre condenado por la muerte violenta de su hijo de cinco meses

La condena se sostuvo con informes médicos que vincularon hemorragias cerebrales, fracturas y traumatismos con una secuencia intencional de violencia atribuida al padre cuando quedó solo con la víctima

El Salvador: Prisión para hombre condenado por la muerte violenta de su hijo de cinco meses

En Guatemala opositor político pide que Arévalo acepte la ayuda de EE.UU. contra los cárteles del narcotráfico

En una declaración pública, el líder político afirmó que rechazar el apoyo estadounidense, invocando la independencia nacional, reduce la capacidad del Ejecutivo para enfrentar al narcotráfico en territorios donde, dijo, la población vive bajo amenaza criminal

En Guatemala opositor político pide que Arévalo acepte la ayuda de EE.UU. contra los cárteles del narcotráfico

Operación conjunta entre Costa Rica y Estados Unidos permite histórico decomiso de drogas en el Pacífico Sur

La acción coordinada logró interceptar un semisumergible con más de tres toneladas de cocaína, el mayor cargamento capturado en una sola nave en aguas costarricenses

Operación conjunta entre Costa Rica y Estados Unidos permite histórico decomiso de drogas en el Pacífico Sur

Ministerio de Salud dominicano informan aumento en la detección y atención del cáncer de próstata

La institución informó que los procedimientos pasaron de 3,572 a 9,874 en cuatro años, en un escenario de más consultas en la red estatal y un mayor volumen de controles preventivos

Ministerio de Salud dominicano informan aumento en la detección y atención del cáncer de próstata

TECNO

Cuál será el resultado del partido entre EE. UU. y Paraguay: predicción de la IA

Cuál será el resultado del partido entre EE. UU. y Paraguay: predicción de la IA

Qué es el Liquid Glass y cómo se usa en dispositivos Apple como iPhone y Mac

Cómo un método de taller literario logró mejorar la creatividad de la IA

Cómo ver la inauguración del Mundial 2026 de EE.UU y el partido contra Paraguay si no tengo Smart TV

Elon Musk es oficialmente billonario: qué hace SpaceX y qué servicios ofrece

ENTRETENIMIENTO

Billy Ray Cyrus habló sobre la enfermedad que puso en jaque su vida: “Tuve un milagro”

Billy Ray Cyrus habló sobre la enfermedad que puso en jaque su vida: “Tuve un milagro”

Quién fue el gran secreto del elenco de “Cruzada” y eligió actuar sin créditos

‘La casa Guinness’ tendrá temporada 2: Netflix continuará el drama histórico del creador de ‘Peaky Blinders’

“Los expedientes del hospital psiquiátrico lo decían todo”: Charlie Hunnam recordó cómo logró convertirse en Gein, el monstruo

Quién es Elyanna, la cantante chileno-palestina que brilló en la apertura del Mundial 2026 en Canadá

MUNDO

El acuerdo analizado por Estados Unidos e Irán depende de un arriesgado plan de recompensas secuenciales

El acuerdo analizado por Estados Unidos e Irán depende de un arriesgado plan de recompensas secuenciales

Los armadores están en vilo ante las noticias sobre el estrecho de Ormuz, con el aumento del flujo de petróleo “oscuro”

Cómo la inteligencia artificial se convirtió en una herramienta para los diseñadores de interiores desde el primer boceto

La Unión Europea reanudará el lunes las negociaciones de adhesión con Ucrania tras el levantamiento del veto de Hungría

Irán habría incorporado misiles de fabricación rusa en la reconstrucción de su arsenal