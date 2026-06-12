Generación Silver

La ONU activó un grupo intergubernamental para redactar una convención sobre derechos de las personas mayores

La resolución del 3 de abril de 2025 del Consejo de Derechos Humanos dio origen al proceso, que ahora busca incorporar experiencias de comunidades locales y sumar organizaciones globales

Guardar
Google icon
Ilustración plana de una ciudad con edificios y zonas verdes. Muestra diversas personas mayores caminando, una en silla de ruedas, y el logo de la ONU en el cielo.
El encuentro debatirá el estado actual de los derechos de las personas mayores y el papel de la Red Global de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores en el proceso de la ONU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

San Sebastián acogerá el 15 de junio de 2026 una sesión del Tercer Congreso Mundialde Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores centrada en derechos humanos, equidad y entornos adaptados a la vejez, con el objetivo de influir en la futura convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores y de trasladar a ese proceso la experiencia acumulada en el ámbito local.

La reunión se celebrará en Donostia / San Sebastián, dentro de una sesión previa al congreso organizada por AGE Platform Europe con contribuciones de BAGSO, GAROP, IMSERSO, la red HOMeAGE, INPEA, ILC-GA y el NGO Committee on Ageing Geneva.

PUBLICIDAD

El contexto que da sentido al encuentro quedó fijado el 3 de abril de 2025, cuando el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó una resolución para crear un grupo de trabajo intergubernamental encargado de redactar un instrumento internacional jurídicamente vinculante: una convención de la ONU sobre los derechos humanos de las personas mayores.

Esa futura convención y el movimiento global de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores están “profundamente interconectados”, porque ambos buscan garantizar la dignidad, la autonomía y la participación plena de las personas mayores en la sociedad.

PUBLICIDAD

La cita de San Sebastián se propone contribuir al proceso de redacción de la convención y, en particular, procurar que las realidades vividas durante la vejez queden reflejadas de forma adecuada en el marco de derechos humanos que se está diseñando.

La sesión buscará aportar experiencia local al futuro texto de la ONU

Ese objetivo responde de forma directa a la pregunta central del encuentro: qué se discutirá y para qué. La sesión servirá como plataforma para debatir el momento actual de los derechos de las personas mayores, examinar el papel de la Red Global de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores y de sus miembros y afiliados, e identificar vías para que esa red apoye y participe en el proceso.

Primer plano de una mesa de conferencias con micrófonos, auriculares y botellas de agua. Al fondo, delegados borrosos conversan junto a banderas nacionales.
La organización expondrá cómo los marcos de derechos humanos ya existentes ayudaron a desarrollar entornos amigables con la edad y cómo esa experiencia puede reforzar la agenda de derechos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización también prevé mostrar de qué manera los marcos de derechos humanos ya existentes ayudaron a miembros y afiliados de la red a desarrollar entornos amigables con la edad, y cómo esa experiencia, a su vez, puede reforzar la agenda de derechos.

Otro de los ejes será discutir cómo tender puentes entre derechos humanos, equidad y entornos amigables con las personas mayores, tres nociones que, según la descripción de la actividad, no siempre coinciden de forma automática.

La moderación estará a cargo de la doctora Heidrun Mollenkopf, presidenta de AGE Platform Europe e integrante del consejo de BAGSO.

El programa del congreso incluirá además talleres y sesiones temáticas centradas en algunos de los principales desafíos del envejecimiento contemporáneo. Entre ellos figuran iniciativas para combatir el edadismo, promover la participación ciudadana de las personas mayores, fortalecer los cuidados comunitarios y reducir la brecha digital.

También se debatirán experiencias sobre vivienda, transporte, salud, inclusión social, adaptación al cambio climático y desarrollo de tecnologías orientadas al envejecimiento, incluyendo proyectos de teleasistencia, inteligencia artificial y estrategias para favorecer la permanencia de las personas mayores en sus comunidades.

Las actividades reunirán a investigadores, responsables de políticas públicas y representantes de ciudades de Europa, Asia, África y América para intercambiar experiencias sobre cómo construir entornos más accesibles, sostenibles e inclusivos para todas las edades.

Ilustración modular con escenas: anciana con tablet, pareja en furgoneta, hombre en triciclo, mujer con laptop, pareja en parque, paisaje natural y reunión de figuras.
Los resultados esperados incluyen aumentar la sensibilización sobre la convención de la ONU, promover la participación de organizaciones locales y GAROP, y trasladar la experiencia local al futuro tratado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La apertura del debate estará en manos del doctor Alexandre Kalache, presidente de ILC-Brazil. Después intervendrá Silvia Perel Levin, en representación del NGO Committee on Ageing Geneva, INPEA, ILC-GA y GAROP, con una exposición sobre cómo contribuir al grupo de trabajo intergubernamental de la ONU sobre personas mayores.

El panel interactivo incluirá a Michael Kanyingi Kimuhu, copresidente del PCG Older Persons de los socios de la Asamblea General de las Naciones Unidas y fundador y director ejecutivo de Mangu Integrated Community Project, en Kenia; a Kenneth Arguedas, vicealcalde de Heredia, en Costa Rica; y a Diane Turner, consultora y exdirectora de la Office for Seniors de Nueva Zelanda.

La agenda sumará un espacio de preguntas y respuestas con el público y unas observaciones finales de cierre.

Entre los resultados esperados figuran aumentar la sensibilización sobre el proceso de la convención de la ONU, promover una participación en su redacción a través de organizaciones locales y regionales, y recoger la experiencia del nivel local para alimentar el contenido del tratado mientras se refuerza el impulso de las ciudades y comunidades amigables con las personas mayores.

En paralelo, las administraciones españolas avanzan en iniciativas vinculadas al envejecimiento activo y la adaptación de los entornos urbanos. En enero de 2026, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián firmaron un protocolo de colaboración para organizar el congreso.

Temas Relacionados

ONUSan SebastiánAdultos mayoresderechos humanosgeneracion silver

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Trabajo, voluntariado y salud: un estudio analiza cómo la UE redefine el rol de las personas mayores

La investigación analizó textos comunitarios de 2012 y una actualización reciente, y concluyó que la vejez se enmarca como contribución continuada y menor carga estatal

Trabajo, voluntariado y salud: un estudio analiza cómo la UE redefine el rol de las personas mayores

Julie Newmar, a los 92 años, recordó cómo la maternidad transformó su vida después de convertirse en un ícono mundial como Gatúbela

Tras el fenómeno de Batman en los años 60, la actriz contó en una entrevista con The Guardian cómo reorganizó sus prioridades lejos del set, entre una rutina centrada en John, aprendizajes prácticos para acompañarlo y una búsqueda diaria de calma, belleza y propósito

Julie Newmar, a los 92 años, recordó cómo la maternidad transformó su vida después de convertirse en un ícono mundial como Gatúbela

Claudio Cosano: “A mi colección la llamé Permanencia porque mi estilo se adapta al paso del tiempo y a la edad de cada mujer”

Este self made man de la alta costura puso a la intergeneracionalidad como eje de su último desfile en el que convocó tanto a modelos jóvenes como a íconos de la pasarela para mostrar que “hay una edad para lucir cada tipo de ropa”

Claudio Cosano: “A mi colección la llamé Permanencia porque mi estilo se adapta al paso del tiempo y a la edad de cada mujer”

Cómo convierte “Amos del Universo” el recuerdo de He-Man en una experiencia nueva para quienes crecimos en los ochenta

Castillos, espadas, armas láser y rarezas conviven otra vez, y la puesta incorpora rastros postapocalípticos que dialogan con una imaginación ochentosa sin coherencia obligatoria

Cómo convierte “Amos del Universo” el recuerdo de He-Man en una experiencia nueva para quienes crecimos en los ochenta

El envejecimiento de la población impulsa la “economía plateada” como prioridad en el Sudeste Asiático

Políticas, innovación y alianzas buscan cerrar las brechas y fomentar nuevos modelos de crecimiento aprovechando tendencias sociales inéditas

El envejecimiento de la población impulsa la “economía plateada” como prioridad en el Sudeste Asiático

DEPORTES

Franco Colapinto afronta la primera práctica del GP de Barcelona de Fórmula 1

Franco Colapinto afronta la primera práctica del GP de Barcelona de Fórmula 1

EN VIVO, Canadá debutará contra Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026: hora, TV y formaciones

La tercera ceremonia del Mundial 2026, EN VIVO: Estados Unidos cerrará la fiesta de inauguraciones

Sorpresiva decisión de la F1: le quitó las sanciones a Alpine y le devolvió el podio que Pierre Gasly logró en el GP de Mónaco

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 12 de junio, el minuto a minuto, los partidos de la jornada y las perlitas del día

TELESHOW

Placa final y presupuesto recortado: quién quedaron nominados en una semana clave en Gran Hermano

Placa final y presupuesto recortado: quién quedaron nominados en una semana clave en Gran Hermano

Llegan los Premios Pinti: lo mejor de nuestra producción teatral en un homenaje al gran artista argentino

El desopilante error de Lizy Tagliani al comprarle la camiseta de la Selección a su hijo: “Antes de ser mami, fui trava”

La preocupación de Alejandra Maglietti por el acoso de una vecina: “Me amenazaba de muerte”

El reproche de Mario Pergolini a Rada al enterarse que se ausentará nuevamente del programa: “¿Para esto volví a la tele?”

INFOBAE AMÉRICA

Ernesto Sabato, escritor argentino: “La verdad está bien en matemáticas, química, filosofía; no en la vida, donde es más importante la ilusión, la imaginación, el deseo, la esperanza”

Ernesto Sabato, escritor argentino: “La verdad está bien en matemáticas, química, filosofía; no en la vida, donde es más importante la ilusión, la imaginación, el deseo, la esperanza”

El régimen chino detuvo a un ciudadano estadounidense tras acusarlo de espionaje

Medios iraníes afirman que el acuerdo con EEUU incluye el “cese permanente e inmediato de las hostilidades”

La muerte de la princesa Bajrakitiyabha genera incertidumbre sobre la sucesión de la monarquía de Tailandia

Crecen las expectativas por un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente