La ONU activó un grupo intergubernamental para redactar una convención sobre derechos de las personas mayores

El encuentro debatirá el estado actual de los derechos de las personas mayores y el papel de la Red Global de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores en el proceso de la ONU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

San Sebastián acogerá el 15 de junio de 2026 una sesión del Tercer Congreso Mundialde Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores centrada en derechos humanos, equidad y entornos adaptados a la vejez, con el objetivo de influir en la futura convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores y de trasladar a ese proceso la experiencia acumulada en el ámbito local.

La reunión se celebrará en Donostia / San Sebastián, dentro de una sesión previa al congreso organizada por AGE Platform Europe con contribuciones de BAGSO, GAROP, IMSERSO, la red HOMeAGE, INPEA, ILC-GA y el NGO Committee on Ageing Geneva.

PUBLICIDAD

El contexto que da sentido al encuentro quedó fijado el 3 de abril de 2025, cuando el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó una resolución para crear un grupo de trabajo intergubernamental encargado de redactar un instrumento internacional jurídicamente vinculante: una convención de la ONU sobre los derechos humanos de las personas mayores.

Esa futura convención y el movimiento global de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores están “profundamente interconectados”, porque ambos buscan garantizar la dignidad, la autonomía y la participación plena de las personas mayores en la sociedad.

PUBLICIDAD

La cita de San Sebastián se propone contribuir al proceso de redacción de la convención y, en particular, procurar que las realidades vividas durante la vejez queden reflejadas de forma adecuada en el marco de derechos humanos que se está diseñando.

La sesión buscará aportar experiencia local al futuro texto de la ONU

Ese objetivo responde de forma directa a la pregunta central del encuentro: qué se discutirá y para qué. La sesión servirá como plataforma para debatir el momento actual de los derechos de las personas mayores, examinar el papel de la Red Global de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores y de sus miembros y afiliados, e identificar vías para que esa red apoye y participe en el proceso.

PUBLICIDAD

La organización expondrá cómo los marcos de derechos humanos ya existentes ayudaron a desarrollar entornos amigables con la edad y cómo esa experiencia puede reforzar la agenda de derechos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización también prevé mostrar de qué manera los marcos de derechos humanos ya existentes ayudaron a miembros y afiliados de la red a desarrollar entornos amigables con la edad, y cómo esa experiencia, a su vez, puede reforzar la agenda de derechos.

Otro de los ejes será discutir cómo tender puentes entre derechos humanos, equidad y entornos amigables con las personas mayores, tres nociones que, según la descripción de la actividad, no siempre coinciden de forma automática.

PUBLICIDAD

La moderación estará a cargo de la doctora Heidrun Mollenkopf, presidenta de AGE Platform Europe e integrante del consejo de BAGSO.

El programa del congreso incluirá además talleres y sesiones temáticas centradas en algunos de los principales desafíos del envejecimiento contemporáneo. Entre ellos figuran iniciativas para combatir el edadismo, promover la participación ciudadana de las personas mayores, fortalecer los cuidados comunitarios y reducir la brecha digital.

PUBLICIDAD

También se debatirán experiencias sobre vivienda, transporte, salud, inclusión social, adaptación al cambio climático y desarrollo de tecnologías orientadas al envejecimiento, incluyendo proyectos de teleasistencia, inteligencia artificial y estrategias para favorecer la permanencia de las personas mayores en sus comunidades.

Las actividades reunirán a investigadores, responsables de políticas públicas y representantes de ciudades de Europa, Asia, África y América para intercambiar experiencias sobre cómo construir entornos más accesibles, sostenibles e inclusivos para todas las edades.

PUBLICIDAD

Los resultados esperados incluyen aumentar la sensibilización sobre la convención de la ONU, promover la participación de organizaciones locales y GAROP, y trasladar la experiencia local al futuro tratado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La apertura del debate estará en manos del doctor Alexandre Kalache, presidente de ILC-Brazil. Después intervendrá Silvia Perel Levin, en representación del NGO Committee on Ageing Geneva, INPEA, ILC-GA y GAROP, con una exposición sobre cómo contribuir al grupo de trabajo intergubernamental de la ONU sobre personas mayores.

El panel interactivo incluirá a Michael Kanyingi Kimuhu, copresidente del PCG Older Persons de los socios de la Asamblea General de las Naciones Unidas y fundador y director ejecutivo de Mangu Integrated Community Project, en Kenia; a Kenneth Arguedas, vicealcalde de Heredia, en Costa Rica; y a Diane Turner, consultora y exdirectora de la Office for Seniors de Nueva Zelanda.

PUBLICIDAD

La agenda sumará un espacio de preguntas y respuestas con el público y unas observaciones finales de cierre.

Entre los resultados esperados figuran aumentar la sensibilización sobre el proceso de la convención de la ONU, promover una participación en su redacción a través de organizaciones locales y regionales, y recoger la experiencia del nivel local para alimentar el contenido del tratado mientras se refuerza el impulso de las ciudades y comunidades amigables con las personas mayores.

PUBLICIDAD

En paralelo, las administraciones españolas avanzan en iniciativas vinculadas al envejecimiento activo y la adaptación de los entornos urbanos. En enero de 2026, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián firmaron un protocolo de colaboración para organizar el congreso.