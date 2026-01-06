La rutina de 10 minutos que mejora el equilibrio y la coordinación avalada por expertos

La rutina de ejercicios de diez minutos mejora el equilibrio, la coordinación y la movilidad en adultos de todas las edades (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agilidad, el equilibrio y la coordinación muscular son capacidades esenciales para la vida diaria, especialmente en la adultez. Su deterioro incrementa el riesgo de caídas y limita la autonomía, afectando la confianza en el movimiento. Aunque suele creerse que solo el gimnasio o rutinas complejas pueden preservar estas habilidades, especialistas han identificado alternativas sencillas y eficaces que pueden realizarse en casa, en apenas diez minutos y sin necesidad de equipamiento.

Según investigaciones citadas por The Conversation y The Guardian, la práctica regular de ejercicios neuromusculares permite mantener y mejorar estas funciones, optimizando la respuesta cerebral, la postura y la prevención de lesiones. Esta propuesta resulta relevante para adultos mayores, pero sus beneficios se extienden a todas las edades, facilitando la independencia y la calidad de vida.

Cómo es el entrenamiento de 10 minutos

El entrenamiento de 10 minutos descrito por The Conversation consiste en una secuencia de cinco ejercicios que no requieren material adicional y pueden realizarse dos o tres veces por semana. Cada tarea se ejecuta durante 40 segundos, seguidos de 20 segundos de descanso, lo que permite completar la rutina en un intervalo de 10 a 12 minutos. El objetivo principal es perfeccionar la calidad del movimiento y la eficiencia de la conexión entre cerebro y músculos, más que aumentar la cantidad de repeticiones.

La flexión de cadera con equilibrio activa el cuerpo para el resto de los ejercicios (Imagen ilustrativa Infobae)

La rutina comienza con un movimiento dinámico que incluye flexiones de cadera con equilibrio y rotaciones de columna, activando el cuerpo y mejorando la alineación. El segundo ejercicio se centra en la estabilidad y el equilibrio, manteniendo la postura sobre una pierna mientras se tocan puntos del suelo en distintas direcciones, lo que refuerza el control postural.

El entrenamiento de 10 minutos incluye cinco ejercicios sin equipamiento que optimizan la conexión entre cerebro y músculos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer movimiento utiliza la plancha con elevaciones alternas de piernas o brazos para fortalecer los músculos estabilizadores de la columna y las piernas. El cuarto ejercicio propone saltos suaves con énfasis en la técnica de aterrizaje, ayudando a prevenir lesiones en la rodilla. Finalmente, el quinto ejercicio plantea desplazamientos en zigzag entre conos, entrenando al cerebro para detener, equilibrar y reorientar el movimiento de forma controlada.

Los ejercicios incluyen saltos con control en la caída para fortalecer las rodillas (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con The Conversation, la práctica de esta rutina mejora la agilidad, el equilibrio, la velocidad de reacción y la coordinación muscular, además de aumentar la estabilidad articular y la eficiencia del movimiento. Los especialistas subrayan que estos beneficios no son exclusivos de los atletas, sino que están al alcance de cualquier persona que busque fortalecer su postura, conciencia corporal y confianza en el movimiento.

El zigzag genera tanto beneficios en las articulaciones como en el cerebro (Imagen ilustrativa Infobae)

Los expertos consultados por Nuffield Health insisten en la importancia de adaptar la rutina a las capacidades individuales y priorizar la calidad sobre la cantidad. Andrew Scott, fisiólogo entrevistado por The Guardian, sostuvo: “Se pueden obtener los mismos beneficios para la salud con sesiones cortas que con ejercicio más prolongado y con un propósito”. El experto recomienda que quienes se inician en el entrenamiento de resistencia realicen una sola serie de buena calidad por ejercicio, en lugar de múltiples repeticiones, para evitar el agotamiento y reducir el riesgo de lesiones. Además, destaca que actividades cotidianas como subir escaleras pueden contribuir a la mejora física si se ejecutan con la técnica e intensidad adecuadas.

Samuel Quinn, entrenador personal de la organización benéfica, señala que la combinación de ejercicios de fuerza y cardio en sesiones breves resulta ideal para quienes disponen de poco tiempo. Así lo describió: “Hay una combinación de ejercicios que mejorará la capacidad cardiovascular, quemando grasa corporal, mejorará la fuerza del tren superior, inferior y del torso, además de mejorar la explosividad y la potencia. Esto también ayudará a mejorar la movilidad, la estabilidad y el equilibrio”. El profesional recomienda realizar la rutina dos o tres veces por semana para obtener resultados óptimos en fuerza, capacidad cardiovascular y movilidad.

La rutina mejorará el equilibrio y la fuerza, según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros 10 ejercicios para hacer en casa

Para quienes buscan variedad o desean complementar su entrenamiento, The Telegraph sugiere diez ejercicios adicionales que pueden realizarse en casa, cada uno con beneficios específicos. El experto en salud masculina, Phil Hilton, destacó que son “favorables para la salud, incluida la mortalidad por cualquier causa”:

Gateo de oso: Mejora la fuerza global, la coordinación y la estabilidad del core al desplazarse a cuatro patas con la espalda recta.

Mejora la fuerza global, la coordinación y la estabilidad del core al desplazarse a cuatro patas con la espalda recta. Salto en cuclillas: Desarrolla la potencia explosiva de las piernas, la agilidad y la capacidad cardiovascular mediante saltos desde una sentadilla profunda.

Desarrolla la potencia explosiva de las piernas, la agilidad y la capacidad cardiovascular mediante saltos desde una sentadilla profunda. Crujido inverso: Fortalece los abdominales inferiores y los flexores de la cadera, mejorando la estabilidad del tronco.

Fortalece los abdominales inferiores y los flexores de la cadera, mejorando la estabilidad del tronco. Caminata contra la pared hasta parada de manos: Incrementa la fuerza de la parte superior del cuerpo, la movilidad de los hombros y la estabilidad del core al caminar con los pies por la pared hasta la vertical.

Incrementa la fuerza de la parte superior del cuerpo, la movilidad de los hombros y la estabilidad del core al caminar con los pies por la pared hasta la vertical. Sentadilla dividida con salto de estocada: Potencia la fuerza unilateral, el equilibrio y la capacidad cardiovascular alternando piernas en el aire.

Potencia la fuerza unilateral, el equilibrio y la capacidad cardiovascular alternando piernas en el aire. Rotación de plancha con flexiones: Refuerza el pecho, los hombros, los tríceps y el core, además de mejorar el control rotacional y la estabilidad.

Refuerza el pecho, los hombros, los tríceps y el core, además de mejorar el control rotacional y la estabilidad. Sentadillas con patadas: Favorece la movilidad de todo el cuerpo, la fuerza del core y la estabilidad de los hombros mediante movimientos funcionales en el suelo.

Favorece la movilidad de todo el cuerpo, la fuerza del core y la estabilidad de los hombros mediante movimientos funcionales en el suelo. Agarre hueco: Fortalece los abdominales profundos y mejora la postura mediante una contracción isométrica del core.

Fortalece los abdominales profundos y mejora la postura mediante una contracción isométrica del core. Estocadas laterales: Desarrolla la fuerza de una sola pierna, la movilidad de la cadera y el equilibrio, ideales para deportes multidireccionales.

Desarrolla la fuerza de una sola pierna, la movilidad de la cadera y el equilibrio, ideales para deportes multidireccionales. Salto de longitud: Mejora la potencia de la parte inferior del cuerpo, la coordinación y la agilidad atlética con saltos explosivos hacia adelante.