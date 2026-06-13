Kristian Ramírez: “Aparte de cantar en Los del Fuego, trabajo de encargado”

NMF Los Del Fuego

La historia artística de Kristian “El Vikingo” Ramírez tuvo un punto de inflexión tras el fallecimiento de Juan Carlos “Banana” Mascheroni, cuando asumió el desafío de ponerse al frente de Los del Fuego, una de las bandas más emblemáticas de la cumbia santafesina.

Entre las canciones que marcaron ese puente entre su pasado y su presente aparece “Yo renaceré”. El tema había sido grabado originalmente por Kristian junto a SDV Sol del Valle y, años más tarde, fue reversionado por Los del Fuego en una versión especial que incorporó registros inéditos de la voz de Banana Mascheroni. El lanzamiento, realizado después de su fallecimiento, se convirtió en uno de los homenajes más emotivos de la nueva etapa de la banda.

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Tras la muerte de su histórico líder, Los del Fuego continuó su recorrido con el respaldo de la familia Mascheroni. La incorporación de Kristian marcó el inicio de una nueva etapa para el grupo, que en 2020 presentó el álbum Vamos a seguir... y logró mantener vivo un legado que atraviesa generaciones.

"Jamás pensé que Banana iba a ir a mi casa. Cuando entró, con mi esposa lloramos porque yo tenía la ilusión de que él escuchara mis cosas. Y empezamos a armar maquetas" (Foto: Adrián Escandar)

Invitado a Nunca me faltes, Kristian repasa su trayectoria: el peso de reemplazar a Mascheroni tras su fallecimiento y la importancia de aprovechar las oportunidades que le da la vida. La satisfacción de que Banana haya podido cantar una de sus canciones y también la grabación conjunta tras su muerte. Su experiencia como artista callejero. Y por qué, aún hoy, sigue trabajando de encargado de edificios.

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Acá, los momentos más destacados de la charla:

—Bienvenido a Nunca me faltes, Kristian. Me contabas recién que viste alguna de las notas que hicimos.

—Sí, venía viendo algunas entrevistas y un poco creo en la ley de atracción, me vi sentado acá, y acá estamos.

—Me encanta. ¿En qué momento están con Los del fuego?

—Estamos viviendo un momento bastante lindo. Yo hace siete años ya que estoy con la banda después del fallecimiento de Banana. Y todos los días un crecimiento más. Gracias a Dios estamos en subida.

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—¿Cómo es eso de reemplazar a alguien como Banana? ¿Estás todavía acostumbrándote?

—Hoy estoy acostumbrado. Al principio fue medio complicado porque, como siempre digo, es agarrar un fierro muy caliente entrar a esta banda, ¿no? Aparte, Banana falleció, no es que se fue y se hizo solista. Y bueno, me tocó a mí integrarme. Hoy ya estoy como curtido, como quien dice, pero al principio me costaba muchísimo.

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—¿Había críticas del principio? Me acuerdo que una vez, en un boliche en Quilmes, estabas vos y hasta voló algún hielazo...

—Sí, fue complicado porque yo no estaba acostumbrado a la exposición. Y en los shows de Los del Fuego, los fans estaban acostumbrados a escuchar a Banana. Las críticas fueron durísimas al principio.

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—¿En algún momento dudaste si seguir?

—No, porque soy de los que piensan que el tren pasa siempre en la vida de uno, vos solo tenés que estar atento y subirte, nada más. Así que yo me subí.

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"También trabajo de encargado de edificio; a veces cubro alguna suplencia. me llaman para cubrir vacaciones o algún accidentado, voy y laburo" (Foto: Adrián Escandar)

—¿Y cómo llegaste vos a ese lugar después de la muerte de Banana?

—Mirá, yo tenía un estudio de grabación en mi casa y conocía a Dani, el bajista de Los del Fuego. Y un día le dije: “Che, Dani, tengo algunas canciones, me gustaría que lo puedas escuchar a ver si puede funcionar para que las cante Banana”. Yo jamás pensé que Banana iba a ir a mi casa, porque encima yo soy fanático de Los del Fuego. Para mí Banana era algo grande, ¿viste? Me acuerdo que cuando entró a mi casa, con mi esposa lloramos, porque yo siempre tuve la ilusión de que él escuchara mis cosas. Y empezamos a armar maquetas juntos.

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—Lo de Banana fue muy fuerte, porque encima falleció cantando, arriba del escenario, ¿no?

—Sí, fue cantando arriba del escenario. Ese día estábamos en casa con mi esposa. Nos despertamos y miramos la noticia y nos pusimos muy mal... Encima habíamos grabado algunas canciones. Teníamos la ilusión de que puedan salir con su voz, ¿viste? Pero no me voy a olvidar nunca que ahí mismo mi esposa me dijo “Nada está perdido, vos vas a cantar en Los del Fuego”. Y yo la saqué cagando. Le dije: “No podés decir eso”. “Sí, vos acordate de mí, vos vas a cantar en Los del Fuego”. Y se dio todo tan rápido... porque la banda decidió continuar. Un día Dani y el guitarrista de ese momento me dicen: “Che, ¿por qué no venís a probarte?”. Me acuerdo que ese día habían probado a uno o dos cantantes más y Dani me dijo: “Probá, cantar vos”. Y bueno, canté y se dio.

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—¿Cómo es y tu historia con la música? ¿Empezó por la cumbia o eras más del palo de rock?

—De grande capaz que sí, un poco de rock nacional, ¿viste? Y yo me crie entre parlantes e instrumentos.

—Y vos, en algún momento de ese arranque familiar con la cumbia, ¿llegaste a ser artista callejero?

—Me tocaste... sí, laburé en la calle como artista callejero diez años, del 2000 hasta el 2010 más o menos.

—¿Y qué hacías, transporte público o en la calle?

—Trabajaba en los subtes, en los trenes y en los colectivos. Yo, gracias a Dios, crié a mis hijos gracias a la guitarra y nunca nos faltó comida.

—Perdón que te pregunte esto, pero también me intriga. ¿Económicamente te salvás siendo cantante de Los Fuego? ¿Cómo es ese cambio?

—¡Qué pregunta! (Ríen) Mirá, se vive bien, pero dependo mucho de los shows. Por eso yo, aparte, trabajo también de encargado de edificio, ¿viste? A veces cubro alguna suplencia, por Recoleta, Palermo, alguna administración, ¿viste? A veces me llaman para cubrir vacaciones o algún accidentado, entonces voy y hago ese laburo. Aparte, al estar con Los del Fuego no puedo agarrar un trabajo fijo. Me ha pasado que estando trabajando me salió el viaje a Colombia, por ejemplo, o a Paraguay.

—Escuchame, ¿y alguna vez te pasó que algún vecino te diga: “Che, ¿vos no sos el cantante de Los de Fuego?”

—Sí, sí, me ha pasado que algunos propietarios picarones, que les gusta la noche, me dicen: “Eh, te vi allá, te vi acá”. Pero otros están en su mundo... capaz se enteran ahora. (Ríen)

—Y lo de hacer estas suplencias, ¿es porque te gusta sumar un ingreso extra, o porque no te alcanza como cantante?

—No, no, para sumar. Aparte el oficio es lindo.

"Aprendí a tocar primero el timbal y después agarré el güiro y el bajo. Y en cuanto al rock, me dicen: 'Yo soy del palo del rock, pero aguanto a Los Del Fuego'. De hecho, hoy nos llaman Los redonditos de la cumbia" (Foto: Adrián Escandar)

—Hablabas hace un rato de una canción a dúo con Banana...

—Sí, en 2016 hubo una canción que se llama “Yo renaceré”. El lo había grabado hasta el estribillo, pero no alcanzó a grabar la segunda parte. Hoy pueden decir: “No, eso está hecho con IA” pero no, es la voz de él y la segunda parte la terminé grabando yo, así que tengo un FT con él.

—Gracias, Kristian, fue un placer charlar con vos.

—Muchas gracias, papá.

Disfrutá la entrevista completa en el video.

Fotos: Adrián Escandar