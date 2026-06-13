La historia del entrenador que descubrió a Marcos Senesi y construyó su camino junto a Marcelo Bielsa y Carlos Tevez

Luca Marcogiusseppe junto a Carlos Tevez durante el paso de ambos por Talleres

Mucho antes de que Marcos Senesi se transformara en uno de los defensores argentinos con mayor reconocimiento en Europa, cerrando su llegada al Tottenham de Inglaterra, y ser convocado a último momento como el jugador 26 para disputar el Mundial con la selección argentina, hubo entrenadores que acompañaron sus primeros pasos. Uno de ellos fue Luca Marcogiuseppe, quien durante varios años siguió de cerca el crecimiento de aquel niño que soñaba con llegar al fútbol profesional desde Concordia, Entre Ríos.

“Compartimos entre cuatro y cinco años maravillosos. Ya desde muy chico tenía una personalidad y un carácter que le daban un equilibrio emocional especial para competir”, recuerda Marcogiuseppe. A la distancia, observa con orgullo el recorrido del marcador central y asegura que, más allá de sus condiciones futbolísticas, siempre lo distinguieron sus valores y su forma de afrontar cada desafío.

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La historia de Marcogiuseppe está íntimamente ligada a la formación. Nacido en Concordia, Entre Ríos, construyó una carrera basada en el estudio, la preparación y el trabajo cotidiano. Es profesor y licenciado en Educación Física, entrenador profesional y cuenta además con formación en coaching deportivo.

Antes de ser reconocido por su trabajo junto a Marcelo Bielsa o por integrar el cuerpo técnico de Carlos Tevez, dedicó siete años al desarrollo de jóvenes futbolistas. En ese período, participó de procesos formativos que terminaron proyectando jugadores hacia la élite del fútbol argentino e internacional.

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En la fila de arriba un joven Senesi y en la de abajo Marcogiuseppe

Entre esos nombres aparecen Senesi, Lucas Robertone, Germán Guiffrey, Eric La Perla Ramírez y Leo Godoy. Todos compartieron distintas etapas de un proyecto que tenía como objetivo potenciar futbolistas desde edades tempranas.

Cuando recuerda a Senesi, Marcogiuseppe destaca especialmente su fortaleza mental. “No pensaba en un futbolista consagrado cuando tenía ocho o nueve años, pero sí veía que tenía recursos diferentes. Era un chico con mucha personalidad, con capacidad para competir y con herramientas técnicas que ya llamaban la atención”.

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Según explica el descubridor de Senesi en diálogo con Infobae, el defensor de la Selección mostró desde muy joven características que hoy continúan siendo parte de su identidad futbolística: una buena salida desde el fondo, inteligencia táctica, capacidad para resolver situaciones complejas y fortaleza en el juego aéreo.

Aunque evita adjudicarse un papel excluyente en la formación del futbolista, reconoce la importancia de los entrenadores en las primeras etapas del desarrollo. “No sé si corresponde decir que uno fue el formador porque en la carrera de un jugador interviene mucha gente. Pero haber compartido tantos años con él es una enorme satisfacción”, sostiene.

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El gran salto en la carrera de Marcogiuseppe llegó con la posibilidad de trabajar junto a Marcelo Bielsa. La experiencia junto al DT rosarino marcó profundamente su forma de entender el juego y la profesión. “Para mí, Bielsa es el mejor entrenador. Logró desarrollar un método propio y eso es algo extraordinario. No solamente en el fútbol, sino en cualquier disciplina. Crear una metodología propia requiere una capacidad enorme”, afirma.

La admiración por el Loco sigue intacta. “Soy un eterno agradecido por todo lo que aprendí a su lado. Sigo identificándome mucho con sus ideas y siempre deseo que sus equipos tengan éxito”.

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Marcos Senesi ingresó en la lista para el Mundial en lugar del lesionado Leonardo Balerdi

Sin embargo, Marcogiuseppe aclara que su recorrido profesional comenzó mucho antes de aquella experiencia internacional. “Muchas veces, me relacionan directamente con Bielsa, algo lógico, pero antes hubo años de trabajo, formación y estudio. Mi desarrollo como entrenador venía de mucho tiempo atrás”.

Tras su paso por distintos proyectos, el orientador continuó acumulando experiencia tanto como conductor de equipos como integrante de cuerpos técnicos. Su último desafío fue acompañar a Carlos Tevez en Talleres de Córdoba.

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Sobre el Apache, destaca especialmente su historia de vida. “Es una persona que ha transitado toda su carrera superando adversidades. No es casualidad que haya llegado a ser una figura mundial y uno de los grandes futbolistas de la historia argentina”. No obstante, Marcogiuseppe explica que trabajar junto a alguien con semejante recorrido ofrece aprendizajes permanentes. “Cada intercambio tiene contenido. Siempre se pueden sacar conclusiones y enseñanzas de alguien que compitió al máximo nivel durante tantos años”.

Consultado sobre las diferencias entre ser entrenador principal y ayudante de campo, considera que dentro del entrenamiento las funciones son similares. “Cuando entro al campo de juego, no distingo si soy primer o segundo entrenador. Después, sí cambian las responsabilidades, porque el entrenador principal debe conducir todo el proyecto y tomar las decisiones finales”.

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Actualmente se encuentra en Concordia luego de finalizar su ciclo en Talleres. Mientras analiza propuestas provenientes de México, Colombia y Turquía, ofertas que recibieron junto a Tevez para seguir dirigiendo, decidió tomarse un tiempo para evaluar con tranquilidad cuál será su próximo paso profesional.

A pesar de los desafíos que todavía tiene por delante, una parte importante de su legado ya está escrita en la formación de futbolistas que llegaron a la máxima competencia. Entre todos ellos, la historia de Senesi ocupa un lugar especial. “No hace falta hablar permanentemente para saber el aprecio que nos tenemos. Cada vez que nos encontramos o intercambiamos mensajes, la conversación siempre es muy rica. Ver todo lo que logró me pone muy feliz”, afirma.

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Mientras Senesi sigue consolidándose en el fútbol europeo y alimentando su sueño de ganar una Copa del Mundo, Marcogiuseppe observa el recorrido con satisfacción. La historia de ambos demuestra que detrás de cada futbolista exitoso existe una red de formadores que ayudan a construir el camino mucho antes de que lleguen los aplausos y el reconocimiento.