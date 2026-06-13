Iliana Calabró a los 60 años: “Aprendí más de las caídas que de los días color de rosa”

Iliana Calabró, a los 60 años afronta nuevos desafíos profesionales y personales

Atrás quedaron la ansiedad por una escenografía terminada a último momento y los mensajes de aliento entre compañeras. Iliana Calabró debuta como conductora de Iluminadas en la pantalla de la TV Pública. La propia Calabró comentó con humor los retrasos que reprogramaron el estreno, inicialmente previsto para el 8 de junio, y que finalmente ocurrirá el lunes 15: “¿Viste? El diablo siempre puede meter la cola”. Pero ahora sí, todo confirmado. Entonces, en su entrevista con Teleshow, Iliana asegura: “Estamos con muchas ganas de empezar, como muy ansiosas. Ojalá le guste a la gente, que hablemos de la actualidad, del espectáculo, de la vida, de un poco de todo...”.

Iliana Calabró inicia este nuevo desafío como figura principal de un equipo de 11 especialistas mujeres: Viviana Semienchuk a cargo de la actualidad, Paula Galloni en espectáculos y María Irigaray con toda la información del deporte y un panel integrado por Gaby Pitarch (imagen holística), Paula Zuccherino (Psicología), Bea Liveratto (Astrología) y Julieta Méndez (temas legales), Micaela Olivares (nutrición y alimentación), Evangelina Cueto (pediatra) y Mariana Kersz (sexualidad).

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En diálogo con Teleshow, la actriz y conductora relata detalles de los preparativos, el ambiente previo al debut y el reto de equilibrar el programa con la gira teatral de Viuda e hijas (junto a Nora Cárpena, María Valenzuela y Paula Morales) y la vida familiar junto a su pareja Luis De Stéfano, sus hijos Nicolás y Stéfano, su nieto Bento, su mamá Coca y su hermana Marina.

—¿Cómo surge “Iluminadas” y quiénes integran el equipo?

—Somos once mujeres. Es una mirada femenina que le damos a la actualidad, porque son todas profesionales que vienen de distintas ramas, además de las que se irán sumando si la actualidad lo requiere. La idea es poder abordar los temas que nos interpelan a todos, desde la actualidad, pero con un enfoque amplio y dar servicio en todas estas áreas. Más allá de no conocernos íntimamente, cuesta creer cómo parece que estuviéramos sincronizadas. Se armó una química especial y nos entusiasmó desde el principio.

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Iliana Calabró comienza Iluminadas, el ciclo que conducirá en la TV Pública

Iluminadas: formato, equipo y mirada femenina

—¿Cuál es el diferencial de tener un plantel completamente femenino y transversal?

—Fue lindo el encuentro que tuvimos. El equipo funciona aunque no nos conocemos tanto, pero hay una sintonía. Las charlas previas nos hicieron bien. Ojalá al espectador en su casa le pase lo mismo. Buscamos hablar de actualidad, de espectáculo y de la vida entera. Queremos que la gente se sienta acompañada y que algo de lo que escuche le sirva, ojalá pueda ayudarle a estar un poquito mejor y construir algo lindo.

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—¿Cómo abordarán los debates sociales y temas de género?

—Yo trato, desde el rol que me toca, de apoyar todas las movidas que defiendan los derechos de la mujer. La empatía y la sororidad, bien utilizadas, me parecen clave. Pero a veces puede aparecer algún interés externo o partidista y ahí ya me genera confusiones y reservas. Me cuesta cuando veo que alguien busca un rédito personal detrás de una causa noble. Mientras sea desde el bien común y la necesidad genuina, acompaño activamente todo reclamo necesario, siempre desde el lugar más auténtico.

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—¿Tenés una posición específica frente al activismo y el feminismo?

—Siempre trato de abrir los ojos, prestar atención y acompañar. Pero también creo que en los paneles muchas veces falta la mirada profesional, la de quien se preparó y tiene herramientas. Ese es nuestro valor: poder ofrecer una orientación real, práctica y comprensible desde el conocimiento. Me resulta fundamental el activismo sincero, lo que no me convence, te repito, es cuando se mezcla con intereses individuales o partidarios.

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—¿Cómo impactarán las historias cotidianas y sociales en la dinámica del programa?

—La realidad te llega, sobre todo cuando una charla con una maestra te muestra las dificultades que atraviesan muchas chicas cada día. La mejor forma de acompañar es dando instrumentos. Cada especialista, desde su área, podrá ofrecer pistas y herramientas para reconocer señales y ayudar a quienes necesitan apoyo.

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Iliana Calabró, Paula Morales, María Valenzuela, Nora Cárpena, Viuda e hijas

Conciliar la televisión, el teatro y la familia

—Tu agenda es intensa, entre televisión, teatro con la gira de “Viuda e hijas” y vida familiar. ¿Cómo organizás ese equilibrio?

—(Se ríe) ¡Preguntale a mi representante! Cuando me ofrecieron el programa dudé, porque la gira es intensa y hay que poner el cuerpo. Pero todo el equipo me animó diciendo “nos organizamos”. Así que estamos alternando, y por suerte en julio la gira hace un paréntesis; va a ser un mes para dedicarme al programa. Además, el formato se irá creando entre todas y eso entusiasma. Si al público le gusta, encontraremos la manera de seguir combinando todo.

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—¿Cómo se vive la gira, la convivencia y el trabajo actoral en equipo?

—Es lindo cuando se arma un grupo como el nuestro en teatro. El equipo es profesional, trabajador y dispuesto. La convivencia arriba del micro es compleja, pero cuando se logra un clima de trabajo con respeto y alegría, se disfruta tanto el viaje como la función. No siempre se da esa armonía, pero para mí fue un placer trabajar así y me siento afortunada.

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Iliana Calabró celebró sus 60 con Coca y Marina, y un festejo íntimo lleno de abrazos (Gentileza: Prensa Iliana Calabró)

Aprendizajes y afectos: el balance de Iliana

—Acabas de cumplir 60 años, ¿qué balance hacés?

—Me decían: “Ay, una vuelta más al sol”. Pero yo no siento el peso de los años, al contrario, cada experiencia me alivia y me prepara para lo que venga. Me siento bendecida en lo familiar, agradezco muchísimo haber tenido los padres que tuve y un núcleo lleno de amor que me dio todas las herramientas para enfrentar la vida. Han sido años con momentos hermosos y otros dolorosos, pero siempre el amor recibido te ayuda a superar lo difícil.

—¿Las crisis personales y familiares te marcaron?

—Todo me sirvió. Aprendí más de las caídas que de los días color de rosa. Las crisis matrimoniales, el bullying de niña, la despedida traumática de mi padre: todo trajo aprendizaje, temple y fortaleza. No guardo rencores, al contrario, agradezco incluso los momentos tristes porque me permitieron buscar otros caminos y crecer.

—¿Cómo te influyó ser abuela de Bento?

—El nieto me cambió la mirada sobre los tiempos, las prioridades. Así como me pasó con mi hijo, que como él vino antes de tiempo. Son cimbronazos, cachetazos que te pega cada tanto el destino. Mi primer hijo, Nicolás, fue prematuro, y ahora él como papá tuvo que pasar por lo mismo. Por eso te digo, estas cosas te modifican. Después, todo salió bien, ¿no? Hoy verlo activo, feliz, un bebé regordete, es una satisfacción. Todo lo que más nos cuesta es lo que más valoramos y hoy, aunque soy una abuela a la distancia, busco estar presente: todos los días reclamo foto o videollamada.

—Tu hijo Nicolás vive en Brasil, y ahora también Stefano se fue a vivir a San Martín de los Andes. ¿Cómo manejás la distancia con ellos?

—(Ríe) ¿Cómo sabés? Él, muchos años hizo work and travel. Y ama el esquí, le encanta. Entonces, desde siempre decía que cuando él se recibiera se quería ir más lejos. Pero su novia es de acá, los dos son arquitectos, trabajan desde su casa. Así que buscaron un lugar más cerca en lugar de irse afuera, como por ahí era su idea en un momento. No es fácil, están lejos, pero la tecnología ayuda. Mientras ellos sean felices, vamos gestionando esa distancia de la mejor manera, aunque daría todo por tenerlos cerca cada día. Ahora viene uno del sur para mi cumpleaños y es la excusa para reunirnos; el otro no puede porque hay mucha gripe y es riesgoso para el bebé.

Iliana Calabró y su pareja, Luis De Stéfano

—Convivís desde hace tres años con Luis De Stéfano, ¿hay planes de boda?

—¿Dar otro paso?, nunca se sabe. Esta semana me escribió una amiga que tengo del primario que vive en Francia y fuimos a visitar con Luis, que se casa. Así que nunca se sabe, ¿viste? Tenemos todavía un montón de tiempo,

—¿Y vos tenés ganas?

—Yyyy... cuando ya pasemos un tiempito prudencial, ¿viste? (risas) Igual el compromiso no pasa pura y exclusivamente por un papel. Me parece que ya lo hemos asumido los dos, cada uno desde su lugar. Acompañándonos, estando con presencia, con entrega. Así que ese compromiso está asumido. Si en algún momento tenemos la necesidad de firmarlo o hacerlo ante la ley, lo haremos. Porque ante Dios... Dios nos ve y sabe de este compromiso. Yo nunca me cierro a las cosas a esta edad no. Hay que estar abierto a crecer, a transitar, a disfrutar también desde otro lugar, ¿no?

—¿Cómo transitan la convivencia?

—Estamos en mi casa, en mi departamento.

—¿Cuartos separados, baños separados o...?

—No, no, ¡todo junto!. Bueno, no todo. El baño separado, porque se me fueron los chicos, entoncescada uno puede tener un baño (risas). Todo se va dando naturalmente, hay que dejar que fluya. Mientras que nos sumemos el uno al otro, vamos a, vamos a seguir estando bien.

—¿Cómo está la salud de tu madre, Coca?

—Este año tuvo dos episodios: una obstrucción intestinal y después algo que creemos fue un virus. Salió adelante y tiene un equipo médico que la acompaña. Toda la familia está pendiente, no está sola. Cuando viajo, alguien va a verla; nos organizamos para que siempre esté contenida. Ella reclama cuando pasa un tiempo, pero sabe que estamos cerca siempre.

—¿Y el lazo con tu hermana Marina ahora que también estrenó programa?

—Nos pusimos de acuerdo apenas supe del horario, porque nuestros ciclos casi se solapan. Hablamos mucho, nos reímos de esta “competencia” fraterna en la grilla. Me enteré por los medios y la llamé enseguida. Espero que a ambas nos vaya bien y que suba el encendido. La televisión necesita recuperar a su público y reencontrarse con la audiencia.

—¿Sentís nostalgia de la televisión de antes?

—Creo que hace falta darnos el tiempo de volver a disfrutar de la tele como cuando leíamos el diario de papel, aunque sea el domingo. Ojalá la gente se acerque otra vez a la pantalla, porque nos ha dado muchas alegrías y nos ha preparado para la vida.