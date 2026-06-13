EEUU derribó varios drones de Irán en un nuevo ataque del régimen contra buques comerciales que transitaban por Ormuz

Un jet de combate F-16 de la Fuerza Aérea de EE.UU. patrulla los cielos sobre Oriente Medio mientras las fuerzas estadounidenses mantienen su presencia y vigilancia en la región (@CENTCOM)

En medio de la expectativa por un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para detener la guerra en Medio Oriente, el Comando Central estadounidense (CENTCOM) informó que el régimen lanzó múltiples drones de ataque de un solo sentido con el objetivo de alcanzar buques comerciales en tránsito por el estrecho de Ormuz. Las fuerzas estadounidenses interceptaron y derribaron todos los drones en las últimas horas.

El flujo de tráfico a través del estrecho continúa sin impedimentos y el corredor comercial internacional permanece abierto para el tránsito, informó el cuerpo militar vía redes sociales. “Las fuerzas de EE. UU. continúan aplicando estrictamente el bloqueo contra Irán. El CENTCOM redirigió 139 buques comerciales conformes y desactivó 9 buques desde el 13 de abril”, agregaron en otra publicación.

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Cabe recordar que más de 200 aeronaves y buques de guerra estadounidenses apoyan la misión en Medio Oriente, incluidos el Grupo de Ataque del portaaviones Abraham Lincoln, el Grupo de Ataque del portaaviones George HW Bush, el Grupo Anfibio de Preparación Trípoli/31.ª Unidad Expedicionaria de Marines y varios destructores de misiles guiados. El bloqueo marítimo de Estados Unidos se aplica a buques de todas las nacionalidades que ingresan o salen de los puertos iraníes en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán.

Por su parte, el Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, anunció el miércoles el “cierre” de la vía marítima estratégica a todo tipo de embarcaciones, incluidos petroleros y buques mercantes. La medida se comunicó poco después de que el Ejército de Estados Unidos realizara, por segunda noche consecutiva, una nueva serie de ataques sobre distintos puntos de la República Islámica.

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Vista aérea de buques anclados en el estrecho de Ormuz desde Musandam, Omán, 3 de junio de 2026 (REUTERS/Archivo)

El mismo mando iraní advirtió que “cualquier barco” que intente atravesar el estratégico paso del estrecho Ormuz “será objeto de ataques”. Además, aseguró que las Fuerzas Armadas iraníes proporcionarán “una respuesta contundente y decisiva” ante cualquier agresión o acción hostil del Ejército estadounidense, al que calificó de “agresor y terrorista” en la región.

La Guardia Revolucionaria de Irán indicó que el “cierre” del estrecho de Ormuz se mantendrá “hasta nuevo aviso”. La organización justificó la medida alegando “repetidas violaciones” del alto el fuego pactado entre Washington y Teherán en abril por parte de Estados Unidos. “Advertimos de que ningún buque debe abandonar su fondeadero en el golfo Pérsico y el mar de Omán”, apuntó la fuerza castrense, ya que bajo su posición “acercarse al estrecho de Ormuz se considerará una forma de colaboración con el enemigo”.

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En paralelo al fuego cruzado de EEUU e Irán, el rescate de dos soldados estadounidenses frente a las costas de Omán el martes pasado representó el primer uso documentado de un dron marítimo para salvar vidas en una emergencia, en el contexto de la guerra en Medio Oriente. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que el operativo incluyó la intervención de un helicóptero Apache, que, según el presidente Donald Trump, fue derribado por Irán cerca del estratégico estrecho de Ormuz, una zona clave desde el inicio del conflicto.

El dron marítimo modelo Corsair tiene una longitud 7,3 metros, capacidad para transportar unos 450 kg y puede desplazarse a más de 35 nudos (Unos 65 km/h), según el sitio web de la compañía.

Para la operación de rescate, Estados Unidos empleó un dron marítimo modelo Corsair, fabricado en Texas, con el objetivo de alcanzar a los náufragos sin exponer a más personas en un área considerada de alto riesgo bajo la amenaza iraní. EEUU utilizó el dron no tripulado en lugar de enviar un barco o un helicóptero, en los que las personas habrían estado expuestas a recibir disparos.

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