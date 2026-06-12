Trabajo, voluntariado y salud: un estudio analiza cómo la UE redefine el rol de las personas mayores

Un estudio sobre envejecimiento activo en la Unión Europea sostiene que esa política define a las personas mayores como útiles, sanas e independientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado este año sostiene que la política europea de envejecimiento activo construye un ideal de personas mayores útiles, sanas e independientes, y que ese marco puede influir en cómo entienden sus obligaciones en la vejez al vincular el buen envejecer con seguir aportando a la economía y reducir la dependencia de los servicios públicos, según el artículo Ageing in transition: Potential influences of the framing of active ageing on the life of older people, de Pelle Korsbæk Sørensen y otros autores.

El trabajo revisó documentos de la Unión Europea de 2012 y los contrastó con una publicación de 2019 para evaluar su evolución. Según el estudio, el punto de partida es un cambio demográfico que altera la relación entre mayores y población en edad de trabajar: la proporción de personas de 80 años o más en la Unión Europea pasaría de 2019 a 2070 a más del doble, hasta el 13%, mientras que el grupo de 20 a 64 años bajaría de 59% a 51%, de acuerdo con el informe de envejecimiento de la Comisión Europea.

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La investigación concluye que los textos analizados presentan el envejecimiento bajo una expectativa general: que las personas mayores permanezcan activas, minimicen su uso del Estado de bienestar y sigan contribuyendo a la sociedad el mayor tiempo posible. Según los autores, esa formulación se apoya en una lógica económica que convierte la productividad y la independencia en rasgos centrales de la vejez.

La investigación vincula el buen envejecer con seguir aportando a la economía y con reducir la dependencia de los servicios públicos en la vejez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trabajo, voluntariado y cuidados familiares

El análisis se basó en dos publicaciones difundidas durante el Año Europeo 2012 del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad entre Generaciones: Active ageing and solidarity between generations: A statistical portrait of the European Union 2012, de Eurostat, y Active Ageing, el Eurobarómetro Especial 378. El segundo informe recogió respuestas de 31.280 personas mayores de 15 años de los 27 Estados miembros y de cinco países no miembros: Croacia, Islandia, la entonces ex República Yugoslava de Macedonia, Noruega y Turquía.

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Según el estudio, ambos textos presentan la participación de las personas mayores como una respuesta a desafíos sociales y presupuestarios. En esa narrativa, la vejez activa incluye retrasar la jubilación, aceptar trabajos de medio tiempo, participar en iniciativas comunitarias, hacer voluntariado y prestar cuidados informales, por ejemplo en el cuidado de nietos, según el informe de Eurostat de 2012.

Los autores señalan que en esos documentos el aprendizaje a lo largo de la vida deja de ser una idea general y pasa a funcionar como una exigencia concreta. De acuerdo con el informe de Eurostat, los Estados miembros deben alentar a las personas a mantenerse abiertas a nuevas ideas y nuevas tecnologías, seguir en el mercado laboral mediante incentivos de empleo y mejorar su capital humano con más educación y competencias.

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Esa formulación, según el artículo académico, desplaza una idea histórica de la vejez como etapa posterior al cumplimiento del deber social. En su lugar, instala la expectativa de que las personas mayores sigan siendo un recurso para el mercado laboral, la sociedad civil y la familia.

El trabajo también subraya que la independencia se define de manera específica en esos textos: vivir en el propio hogar el mayor tiempo posible y hacerlo sin recurrir a servicios públicos. Según el informe de Eurostat de 2012, la eficacia de esa estrategia depende, al menos en parte, de que el parque de viviendas pueda renovarse y adaptarse a las necesidades de las generaciones mayores.

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Envejecer bien y para aliviar el gasto público

La segunda línea del análisis se concentra en la salud. Según el estudio, el informe de Eurostat adopta la definición amplia de la Organización Mundial de la Salud, que incluye bienestar físico, mental y social, pero en la práctica sitúa la buena salud como condición para mantener una vida activa e independiente.

El texto cita una formulación central del informe de 2012: “El envejecimiento activo, tanto durante el empleo como después de la jubilación, solo ocurrirá si las personas envejecen con buena salud”. Para los autores, esa idea enlaza el bienestar individual con una meta institucional: reducir la dependencia de los servicios de salud y de cuidados de larga duración.

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La investigación identifica aquí una obligación implícita. Según su lectura, los documentos sugieren que el Estado debe promover hábitos saludables y que el individuo debe conservar su salud para seguir participando en el trabajo y en la vida social.

Ese vínculo queda expuesto cuando el informe de Eurostat resume tres efectos atribuidos a una mejor salud: mejorar el bienestar de las personas, prolongar la vida laboral para estimular el crecimiento económico y reducir la presión sobre los sistemas de salud y atención social. El estudio sostiene que esa secuencia convierte el cuerpo y la autonomía de las personas mayores en un asunto de interés económico y político.

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Para comprobar si ese enfoque seguía vigente, los autores incorporaron Ageing Europe: looking at the lives of older people in the EU, publicado por Eurostat en 2019. Según el estudio, ese documento mantiene la preocupación por la sostenibilidad financiera de pensiones, salud y cuidados de larga duración ante una fuerza laboral en reducción.

El propio informe define el envejecimiento activo como una política de la Comisión Europea orientada a “ayudar a las personas a seguir al mando de sus propias vidas el mayor tiempo posible a medida que envejecen y, cuando sea posible, a contribuir a la economía y a la sociedad”, según Eurostat. Para los investigadores, esa frase confirma dos cosas: que el término seguía en uso siete años después de 2012 y que la autonomía seguía ligada a una mirada de recursos y contribución.

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La Comisión Europea proyecta que la población de 80 años o más en la Unión Europea llegará al 13% en 2070, mientras el grupo de 20 a 64 años caerá al 51%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la vez, el estudio detecta un desplazamiento en el lenguaje. En el prólogo de ese documento de 2019, la directora general de Eurostat describe jubilaciones atravesadas por nuevas aficiones, deporte, aprendizaje, voluntariado, viajes o empleo a tiempo parcial, y sostiene que seguir activo y conservar los contactos sociales puede ayudar a mantener la salud física y mental y favorecer una jubilación más feliz y con mayor satisfacción.

Según los autores la obligación social aparece atenuada y pesan más los beneficios individuales. También se introduce una lectura menos lineal del envejecimiento demográfico: el informe reconoce que el aumento de la población mayor responde a mejores condiciones de vida, estilos de vida más saludables, mejores condiciones laborales y avances sanitarios, y menciona incluso la posibilidad de un dividendo demográfico en algunos Estados miembros si una mayor proporción de mayores relativamente acomodados incrementa su gasto, de acuerdo con Eurostat.

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El estudio concluye que, pese a ese cambio de tono, persiste la lógica de vincular el buen envejecer con la productividad, la autonomía y la salud. Según Sørensen y sus coautores, el riesgo de ese lenguaje es que la figura de la “buena” persona mayor quede definida por su capacidad de seguir siendo productiva, autónoma y saludable bajo criterios que responden, en última instancia, a objetivos fiscales y económicos de la Unión Europea.