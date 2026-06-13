Juanse anticipa sus shows en los Estados Unidos durante el Mundial: “Argentina va a llegar a la final”

Aviso para futboleros rockeros o viceversa: Juan Sebastián Gutiérrez también jugará el (su) Mundial.
O lo que es lo mismo, el artista siempre conocido como Juanse, se sabe, líder, frontman y voz cantante de los Ratones Paranoicos, no está en la lista de Scaloni, pero sí está listo para jugar el juego que mejor juega y que más le gusta: cantar rock and roll.
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Su Mundial particular se jugará el 24 de junio y el 1° de julio. Primero se presentarán en The Pavilion Toyota Music Factory, en Dallas (dos días después del segundo encuentro de la Selección contra Austria). El segundo show será en el Hard Rock Live de Miami.
Contrariamente a lo que pueda suponerse, Juanse no está nervioso, le cuenta a Teleshow en un bar de Belgrano. “Ganas, muchas; nervios, nada. No te olvidés que nosotros ya hicimos dos Mundiales...”, arranca.
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—Recordemos eso...
—Hicimos el mundial de USA’94, íbamos tocando donde jugó Argentina; tocamos en Boston, en Dallas; cuatro años más tarde repetimos en Francia ‘98, ahí tocamos en la calle, ¡había más de setenta mil personas!
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—Y ahora, tu tercer Mundial...
—Sí, pero no voy a ver los partidos, ya vi bastante.
—¿No le das mucha bola?
—Yo le doy bola a Boca.
—¿Qué hay que esperar de estos shows?
—Tanto Dallas como Miami van a estar muy buenos. En Dallas... ya sabemos lo que pasó en Qatar: a medida que Argentina fue avanzando, todo fue colapsando por la cantidad de gente que fue llegando; dicen que había más de 55 mil personas en la calle, gente que se gastó todo no para entrar a la cancha sino para estar ahí viéndolo en una pantalla gigante. Y eso ya está pasando ahora: la semana pasada se juntó un grupo no muy grande de argentinos en New York, eran diez mil nada más, y la de ayer o anteayer, una cosa que parecía que estabas en Dallas... Nosotros somos artistas que hacen lo que el público va a buscar, afortunadamente somos una banda que tuvo... que tiene muchos hits.
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—Por cierto, con tantos hits a lo largo de los años, ¿cómo hacen para armar la lista? ¿Qué temas entran y cuáles quedan afuera?
—Eso lo vamos definiendo a medida que se va aproximando la fecha.
—Te llevo a tus recuerdos mundialistas, repasemos las tres estrellas. Empecemos por el Mundial ’78 acá, en casa...
—Ahí tenía 16 años, me acuerdo que hice todo solo y no fui al Obelisco; me fui a festejar a la Torre de los Ingleses, fente al Sheraton en Retiro; ahí me hice amigo de un montón de gente y teminé volviendo a casa en la locomotora del San Martín, después, ya en Devoto, nos juntamos todos y seguimos festejando.
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—¿Te recordás viendo los partidos?
—Sí, los vimos todos en el cuarto de mi papá; venía el tío Chito, mi padrino, y los veíamos con él, mi papá y yo, mi vieja se ponía nerviosa y se iba a la cocina.
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—¿Mexico ‘86?
—Bueno, ahí yo -como tantos- ya era muy fanático de Diego. Encima, muy pocos meses antes yo lo había conocido personalmente; me acuerdo de una reunión cumbre con Pappo y con Guillermo Coppola en New York City y de ahí ya no nos despegamos más hasta hace diez, once años atrás, que fue la última vez que lo vi. También recuerdo haber visto todos los partidos en casa.
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—¿Y el más cercano, Qatar 2022?
—Otra vez, todos en casa, hermosísimo, esta vez con mis hijos, que hace diez años que viven en Inglaterra y justo viajaron para estar conmigo. Esa vez, me acuerdo, teníamos un show en Obras un día antes de la final.
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—¡Qué fecha!
—Sí, nos jugamos porque en Obras había una fecha libre y nadie la quería porque, claro, si al otro día Argentina llegaba a perder nosotros íbamos a tener la culpa de todo. Pero dijimos toquemos igual, vamos para adelante. Tocamos ¡y explotó maaaaaaalllll! Llevé de invitados a León Gieco, a Calamaro, a Celeste Carballo, a Nito Mestre. Lo bueno de esa época, me acuerdo, es que vimos dos partidos con Leon Gieco; y el tipo actuaba como si Argentina ya hubiese salido campeón, teníamos que jugar con Croacia y Holanda y León decía “nooooo, quedate tranquilo, ya vas a ver, ganamos”; para mí fue espectacular compartir esos momentos con una figura de la música tan importante como es León...
—Y para este que está por empezar, ¿qué feeling tenés?
—(Piensa) Argentina a la final va a llegar...
—¿Con...?
—Lo veo finalista con Portugal o con Brasil.
—¿Dejás afuera a Francia y España, dos candidatos en casi todos los Prode?
—Naaaaaaaaah, Francia nunca tuvo buen fútbol, es un invento.
—Nooooo: Mbappé, Dembélé, Doué, Olise, Cherki, hace años que no tiene tan buenos jugadores...
—Noooooo, hablar con un francés de fútbol es como hablar de mecánica con alguien que no entiende... El Mundial del ’98 estuvo armado, como también estuvo armado el Mundial del ’90 para Alemania; lo confesó el mismo referí, Codesal.
—Volviendo a la música, ¿qué te pareció el nuevo disco de los Stones, Foreign Tongues?
—El que me parece un gran disco es el de Ronnie Wood, ¿lo escuchaste?
—No.
—Escuchá “You’re So Fine”, ¡temazo!
—Una duda: ¿seguís en contacto con alguien del campamento Stone? Recuerdo que tenías mucha llegada a Roy, amigo y asistente de Keith Richards...
—Roy, lamentablemente falleció. Si necesito saber algo la consulto a Jane Rose, la mánager de Keith, o Andrew (por Loog Oldham, histórico mánager de los Stones y productor de los Ratones).
—El otro día, viéndote en una entrevista con Julio Leiva por YouTube me sorprendió la relación que tuviste de bastante pibe con Piazzolla, nada menos, y que se enojó cuando le dijiste “Rengo”, un apodo muy íntimo de Astor. ¿Cómo fue eso?
—Eso fue en Gesell, yo tendría unos catorce años.... Yo, de chico, ya tenía mucha data porque mi primo era plomo de Pesacado Rabioso. Yo a los nueve, diez años, ya estaba copado con Pappo’s Blues 2 y por esa época me encantó “Libertango”, de Astor. Nosotros en las vacaciones íbamos a Gessell y había un boliche, que se llamaba La mar en coche, donde tocaba grosos, y por esa época Astor empezaba con el quinteto eléctrico. Me acuerdo que no tenía un peso, y me quedé en la puerta del boliche a ver si lograba entrar, pero era retemprano. De pronto llega un auto y veo que baja Astor. Me animo y le digo: “¡Rengo, a ver si habilitás un par de entradas!”. Piazzolla avanzó hacia el boliche pero se para de golpe, me encara y me dice: “¿Y usted cómo sabe que a mí me dicen Rengo?“ Me lo contó mi tío, que un día estuvo con usted en un asado con Pichuco, le digo. Ahí el tipo se quedó, ¿viste? “Venga”, me dice. “¿cómo se llama?" Le digo Juan Sebastián y se ablandó.
Yo estaba con mi primo Augusto. Incluso me dejaba acompañarlo el camarín, cuando vos sabés que Astor, media hora antes de salir a tocar, le gustaba estar completamente solo. Pero me dejó acompañarlo. ¡Imborrable! Porque para mí el artista más importante de la historia de la música popular es Spinetta; en el medio está Piazzolla, y el más grande de todos es Bach. Astor fue muy cariñoso conmigo, y yo creo que influyó mucho en ese cariño que me llamara Juan Sebastián, porque el Rengo tenía una influencia muy grande de Bach en su forma de armar las estructuras armónicas. Una vez me contó su hijo, Daniel, “mi viejo jamás estuvo acompañado por nadie en su camerino antes de salir a actuar, ¡nunca!, ¡ni a mí me dejaba!" Así que lo valoro más todavía. El más grande. Pensá que en París hay una FM que solamente pasa música de Piazzola, ¿qué otro músico argentino llegó a eso?
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