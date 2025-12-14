La ciencia de los súper agers: ¿y si envejecer no significa bajar el ritmo?

El ejercicio físico regular, que incluya fuerza, equilibrio y resistencia, es clave para mantener vitalidad durante décadas (Imagen ilustrativa Infobae)

Eric Topol, fundador de Scripps Research Translational Institute y una de las voces más influyentes en la medicina contemporánea, sostuvo sin titubeos: “Lo más importante que hemos aprendido es que el sistema inmunológico es el gran impulsor del envejecimiento saludable”.

Esta idea, expuesta en el ciclo de entrevistas de Wired y central en su último libro, guía una visión renovadora sobre la longevidad: no basta vivir más, es imprescindible vivir mejor. Pero ¿qué nos hace realmente “súper agers”, esas personas que desafían las estadísticas y llegan a edades avanzadas con una actividad y vitalidad sorprendente?

Más allá de la genética: la salud se juega en el día a día

Un sueño profundo y reparador ayuda a limpiar el cerebro de toxinas y a reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas (Freepik)

La investigación recopilada en “Super Agers: Un enfoque basado en la evidencia para la longevidad” —un compendio monumental de cerca de 2.000 estudios— derrumba un mito persistente.

Según Topol, el secreto de los longevos saludables no se encuentra en el ADN: “Hicimos secuenciación genómica completa de 1.400 personas longevas sin enfermedades graves asociadas a la edad y hallamos muy pocas diferencias con el genoma de una persona promedio de 65 años con al menos una dolencia importante”. La genética, afirma, importa solo de manera marginal. “El sistema inmune y los hábitos tienen mucho más peso”.

Esta conclusión reubica el foco en los factores cotidianos. “La duración de la salud —número de años vividos con buena calidad— apenas está determinada genéticamente”, aclara Topol, subrayando un giro de paradigma: la verdadera revolución antienvejecimiento es cultivar un sistema inmunológico fuerte, y ese objetivo está a nuestro alcance.

El sistema inmune, la clave que todos podemos cuidar

El sistema inmunológico juega un papel central en la calidad del envejecimiento y la prevención de enfermedades asociadas a la edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los descubrimientos de Topol refrendan la importancia de factores tan accesibles como subestimados. El estilo de vida modula activamente el sistema inmunológico. Tan relevante para la longevidad como para la protección frente a las enfermedades crónicas, este sistema depende de:

Dieta antiinflamatoria : Evitar ultraprocesados (Nova clase 4) y priorizar alimentos frescos y variados.

Ejercicio regular : No solo aeróbico, sino también entrenamiento de fuerza y equilibrio. “El ejercicio es quizás el pilar más importante”, enfatiza.

Sueño profundo de calidad : Más relevante que la cantidad total de horas, el sueño profundo permite eliminar sustancias tóxicas que inflaman el cerebro.

Conexión social y presencia en la naturaleza: Son “factores de estilo de vida plus”, igual de fundamentales que los clásicos.

Evitar ambientes nocivos: La contaminación del aire, micro y nanoplásticos y compuestos químicos hace que el envejecimiento sea más rápido y proinflamatorio.

La calidad de nuestros hábitos, destaca Topol, puede robustecer el sistema inmune o, por el contrario, debilitarlo. Las amenazas invisibles del ambiente —aire contaminado, químicos persistentes— también aceleran el deterioro y aumentan la inflamación crónica.

Microbioma, cerebro y ultraprocesados: el eje de la inflamación

El “cerebro intestinal” y el microbioma regulan inflamación y afectan el estado general de salud en la adultez mayor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los grandes avances recientes en la ciencia del envejecimiento es la comprensión del “cerebro intestinal” y su impacto sistémico.

“El cerebro intestinal y el sistema inmunológico intestinal se comunican”, explica Topol. Así, consumir ultraprocesados de baja calidad envía señales que promueven la inflamación, afectando no solo el intestino, sino también el cerebro y el sistema inmune general.

El microbioma entra en juego: una flora bacteriana diversa y equilibrada responde con menos inflamación ante los alimentos. Además, los nuevos fármacos GLP-1, que actúan en ese eje intestino-cerebro-inmunidad, están redefiniendo cómo se combate la inflamación y otras dolencias asociadas a la edad.

El impacto negativo de los ultraprocesados ya es innegable: “Aumentan el riesgo de diabetes tipo 2, demencia, Alzheimer, enfermedades cardíacas y prácticamente todos los cánceres comunes. Y no estamos haciendo nada al respecto”, advierte Topol. Ante un entorno alimentario tóxico, la solución no está solo en el esfuerzo individual: se necesita acción desde las políticas públicas.

Prevenir, no solo curar: un cambio de rumbo urgente

Envejecer con plenitud es posible mediante la integración de investigación científica, tecnología y buenos hábitos de vida (Freepik)

La longevidad saludable, para Topol, supone una agenda colectiva. “El estadounidense promedio pierde alrededor de 15 años de vida plena por enfermedades vinculadas con la edad. Lo que deberíamos estar haciendo es acercar la esperanza de vida saludable a la esperanza de vida total”. Este salto, afirma, es viable con prevención y nuevas tecnologías.

Sin embargo, las instituciones públicas no siempre están en sintonía. “Podríamos hacer todo este gran progreso, y luego vernos frenados por políticas que ignoran el impacto del ambiente tóxico”, denuncia.

El salto biotecnológico: relojes de órganos y datos predictivos

Nuevos biomarcadores permiten identificar el riesgo de enfermedades como Alzheimer años antes de que aparezcan síntomas (Freepik)

Vivimos una época única para la biomedicina. Herramientas impensables una década atrás, como los “relojes de órgano” y biomarcadores avanzados (por ejemplo, p-tau217 para el riesgo de Alzheimer), permiten medir el envejecimiento específico de diferentes partes del cuerpo, incluso antes de que aparezcan síntomas.

Estos indicadores posibilitan señalar desequilibrios concretos: “Podemos acercarnos a cualquier persona y decir: ¿Hay algún órgano que esté envejeciendo a un ritmo diferente? El siguiente paso será medir el envejecimiento del sistema inmunológico, para ajustar la prevención de manera personalizada”, dice Topol.

La mayor innovación reciente es la capacidad de cuantificar con precisión el proceso de envejecimiento. Estas métricas abren la puerta a nuevas estrategias preventivas y podrían cambiar radicalmente la manera en que se combate el deterioro relacionado con la edad.

GLP-1 y nuevas terapias: mucho más que control de peso

Medicamentos innovadores, como los agonistas de GLP-1, muestran beneficios más allá de la pérdida de peso, reduciendo inflamación y riesgo cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los medicamentos GLP-1 revolucionaron el abordaje de la obesidad, pero su alcance es mucho más amplio. “Estos fármacos no solo envían señales entre intestino, cerebro y sistema inmune, sino que reducen inflamación en todo el cuerpo. Dos tercios de los beneficios para el corazón no se deben a la pérdida de peso”, sostiene Topol.

Su potencial abarca la prevención de enfermedades neurodegenerativas, problemas hepáticos y renales, e incluso adicciones o migrañas. En breve, Topol liderará el primer gran ensayo para prevenir el Alzheimer en personas con alto riesgo (mayores de 50 años, portadores de alelo APOE4) usando estrategias de intervención precoz basadas en estos nuevos fármacos y en el cambio de hábitos intensivo.

No obstante, advierte sobre el costo y el riesgo de convertir su consumo en una solución permanente. “Lo ideal sería que los cambios de estilo de vida iniciados durante el tratamiento permitieran mantener los beneficios a largo plazo, pero es difícil de sostener”, reconoce. Por eso, el soporte institucional y las intervenciones programadas son tan relevantes.

Inteligencia artificial: el futuro de la prevención

La inteligencia artificial ya ayuda a detectar tendencias de salud y a anticipar enfermedades antes de que se manifiesten clínicamente (Europa Press)

La integración de inteligencia artificial (IA) en la medicina es central para Topol: “La IA ofrece visión e interpretación sobrehumanas. Detecta riesgos de enfermedades cardíacas, neurodegenerativas o cáncer años antes de los síntomas, analizando laboratorios e imágenes médicas”.

La capacidad de procesar millones de datos de una sola persona genera modelos predictivos dinámicos, imposibles para cualquier profesional humano con métodos tradicionales. Ejemplos como el diagnóstico precoz de cáncer de páncreas combinando registros electrónicos y laboratorios parecen ciencia ficción, pero ya son una realidad en varios sistemas sanitarios.

Una alimentación basada en ingredientes naturales y baja en ultraprocesados es decisiva para reducir la inflamación y mantener la salud física y mental a lo largo de los años (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estamos a punto de cambiar nuestra aceptación de las enfermedades relacionadas con la edad, y nada podría ser más importante en medicina. La IA tendrá el mayor impacto jamás visto en la atención sanitaria”, concluye Topol.

La ciencia de los “súper agers” desafía la resignación pasiva ante el envejecimiento. Fortalecer el sistema inmunológico, mejorar cada día nuestros hábitos y apoyarse en la tecnología emergente son las estrategias centrales para envejecer sin perder ritmo. Con los avances actuales, vivir muchos años con plenitud está más cerca de convertirse en una norma que en una excepción.