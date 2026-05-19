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Qué es el loci y cuáles son sus efectos en la memoria y el envejecimiento cerebral

Investigaciones recientes exploran cómo el uso de imágenes internas y recorridos mentales contribuye a optimizar las funciones cognitivas en diferentes etapas de la vida

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Una anciana sentada en un sillón con una nube de recuerdo a su izquierda mostrando una pareja joven bailando en sepia. Sobre una mesa hay una taza y anteojos.
El palacio de la memoria o método de loci destaca como técnica mnemotécnica clásica para potenciar la memoria asociando información a lugares familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El palacio de la memoria, también conocido como método de loci, es una técnica mnemotécnica con raíces en la antigüedad clásica. Consiste en asociar información que se desea recordar con lugares físicos familiares, como habitaciones de una casa o recorridos habituales.

Esta estrategia permite que los recuerdos se almacenen y se recuperen mentalmente al “caminar” imaginariamente por esos espacios. La técnica fue utilizada por oradores de la antigua Grecia y Roma, quienes la empleaban para memorizar discursos extensos sin recurrir a notas escritas, según relata National Geographic, la revista científica.

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El método de loci no solo tiene una base histórica sólida, sino que se ha transmitido a lo largo de los siglos por su eficacia práctica. Quienes lo practican visualizan con detalle los elementos que deben recordar, situándolos en puntos específicos de un recorrido mental. De este modo, la información se integra en una estructura espacial, lo que facilita su recuperación posterior.

Hombre de mediana edad con barba gris y túnica clara, sentado en un banco de piedra, con la mano en la barbilla y mirada pensativa, rodeado de columnas antiguas.
Oradores de la antigua Grecia y Roma utilizaban el método de loci para memorizar discursos extensos sin apoyo escrito, según National Geographic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo actúa el método de loci en el cerebro

El método de loci se fundamenta en la capacidad natural del cerebro humano para orientarse y recordar lugares. Las investigaciones en neurociencia han demostrado que esta técnica aprovecha habilidades evolutivas de navegación espacial y memoria visual. Cuando se aplica, crea redes neuronales robustas que conectan diversas áreas cerebrales, como la corteza prefrontal, el hipocampo y la corteza visual.

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Para llevar a cabo la técnica, la persona selecciona un recorrido o espacio muy familiar —por ejemplo, su propio hogar— y visualiza con detalle diferentes puntos de ese entorno, como la puerta de entrada, el pasillo o una habitación específica.

Luego, asocia mentalmente cada elemento que desea memorizar con un lugar concreto del recorrido, generando imágenes mentales vívidas y, a menudo, inusuales o llamativas para reforzar la conexión. Posteriormente, al necesitar recordar la información, recorre mentalmente esos espacios y recupera los datos vinculados a cada sitio.

Utilizando imágenes mentales vívidas y asociaciones inusuales, el método fortalece la memoria y permite almacenar datos complejos, como listas extensas de palabras o secuencias de cartas. Los estudios de imágenes cerebrales muestran que quienes dominan esta técnica literalmente reorganizan sus circuitos neuronales para hacer más eficiente el almacenamiento y la recuperación de información.

En competencias como el USA Memory Championship, los participantes memorizan cientos de datos y secuencias en tiempo récord, empleando variantes personalizadas del método de loci para recordar desde dígitos de pi hasta biografías completas.

Primer plano de un hombre mirando de lado, con una burbuja de pensamiento mostrando a un hombre más joven en una sala con chimenea y copos cayendo.
Las competencias de memoria como el USA Memory Championship emplean variantes personalizadas del método de loci para memorizar cientos de datos en poco tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios científicos sobre el método de loci

La técnica del palacio de la memoria ha sido objeto de estudios científicos recientes que exploran su eficacia y los cambios cerebrales que produce. Según el medio, investigaciones con neuroimagen han documentado que el uso del método de loci activa redes cerebrales interconectadas y robustas, lo que favorece la retención y la recuperación de información.

El neurocientífico Robert Ajemian, de MIT (el Instituto Tecnológico de Massachusetts), ha analizado cómo el cerebro utiliza esta técnica, subrayando que sigue siendo poco estudiada a pesar de haber sido la principal forma de almacenamiento de información durante milenios.

Además, una investigación financiada por los National Institutes of Health (la agencia de investigación médica de Estados Unidos) mostró que el entrenamiento cognitivo, que incluye el método de loci, ayuda a adultos mayores sanos a mantener y mejorar sus capacidades mentales.

La neuropsicóloga clínica Erica Weber está llevando a cabo ensayos clínicos rigurosos para evaluar la eficacia de estos métodos en la rehabilitación cognitiva. Aunque todavía no existe una cobertura generalizada por seguros médicos, los resultados preliminares sugieren que el método de loci puede tener aplicaciones clínicas relevantes, tanto en personas sanas como en aquellas que presentan deterioro cognitivo.

En un laboratorio, un hombre con bata blanca manipula una pantalla holográfica con un cerebro brillante. Una mujer observa y otra trabaja en monitores con imágenes cerebrales.
Programas en Orlando, Florida, enseñan el método de loci a adultos mayores con demencia inicial, combinando ejercicios cognitivos, actividad física e interacción social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicación en personas con deterioro cognitivo y envejecimiento

En Orlando, Florida, un grupo de adultos mayores con demencia en fase inicial se reúne 2 veces por semana en una YMCA (la organización sin fines de lucro) para ejercitar la memoria utilizando el método de loci. Este programa, desarrollado por el Memory Institute (el centro especializado en memoria) y dirigido por Michael Dottino junto con la entrenadora Catherine Hagan, combina actividades físicas, interacción social y ejercicios cognitivos.

El objetivo es ralentizar el avance del deterioro cognitivo. Después de 3 años, algunos participantes continúan asistiendo regularmente y muestran una conservación de sus habilidades mentales. Los familiares de los asistentes destacan la vitalidad y el entusiasmo que experimentan, atribuidos a la práctica continuada del método.

La doctora Weber señala que estos programas, aunque escasos y frecuentemente costeados por los propios pacientes, podrían ser financiados por aseguradoras si los estudios clínicos siguen arrojando resultados positivos.

Un hombre mayor con audífono se lleva la mano a la oreja mientras su hijo le habla en una cocina luminosa. Hay una taza y un plato en la mesa.
Especialistas adaptan el método de loci para rehabilitar lesiones cerebrales traumáticas y explorar su potencial en salud mental y terapia de estrés postraumático (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros usos y adaptaciones del método de loci en salud mental y rehabilitación

El método de loci no solo se emplea para mejorar la memoria en adultos mayores. La neuropsicóloga Weber ha adaptado la técnica para ayudar a personas con lesiones cerebrales traumáticas, como las causadas por accidentes de tráfico o caídas. Su enfoque, denominado Story Memory Technique (iniciativa terapéutica específica), simplifica el método al transformar información verbal en imágenes mentales fáciles de recordar.

El espectro de pacientes que se benefician de esta técnica sigue ampliándose, incluyendo personas con esclerosis múltiple, deterioro cognitivo relacionado con el VIH y lesiones medulares que afectan la función cerebral.

Además, especialistas en salud mental están explorando el uso del palacio de la memoria como herramienta terapéutica, por ejemplo, para que personas con depresión o trastorno por estrés postraumático creen espacios mentales llenos de recuerdos positivos a los que puedan recurrir en momentos difíciles.

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