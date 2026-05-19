“Es el comienzo de nuevas oportunidades”: Nuevo contingente de salvadoreños viajará a Canadá para trabajar de forma legal

Un grupo de hombres salvadoreños hace fila con documentos y maletas en las oficinas del Ministerio de Trabajo de El Salvador, con banderas de El Salvador y Canadá al fondo, para un programa de trabajo temporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de salvadoreños se prepara para viajar a Canadá como parte del Programa de Migración Laboral, una iniciativa del Ministerio de Trabajo y Previsión Social destinada a brindar oportunidades de empleo formal en el extranjero. Entre los beneficiarios se encuentra Marlon Hernández, cuya historia refleja el impacto humano y familiar de este proceso.

Durante una conferencia de prensa, Infobae recogió el testimonio de Marlon Hernández, quien asistió acompañado de su esposa Susana de los Ángeles Murga de Hernández y su hija Joana.

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Hernández explicó que conoció el programa a través de redes sociales y decidió acudir personalmente a las oficinas del Ministerio para iniciar el proceso. “Desde ese instante la atención ha sido excepcional. Todo el equipo me ha apoyado y me ha asesorado con una amabilidad increíble”, declaró.

La oportunidad de trabajar temporalmente en Canadá representa para Hernández una vía para mejorar el bienestar de su familia. “Desde el momento en que supe que había sido seleccionado, sentí una mezcla de emociones y una enorme felicidad. Es el comienzo de nuevas oportunidades, no solo para mí, sino para mi hogar”, contó ante los asistentes.

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Marlon Hernández, beneficiario del Programa de Migración Laboral, comparte su testimonio durante el acto oficial en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social antes de su viaje a Canadá (Cortesía @PrensaMiTrabajo).

La esposa de Hernández expresó su satisfacción ante el avance de su esposo. “Me siento muy orgullosa de los logros de mi esposo. Esta oportunidad es un beneficio para nuestra familia y es una gran motivación para nuestra hija”, afirmó Susana de los Ángeles Murga de Hernández, según declaraciones recogidas por Infobae.

La familia inició el proceso hace aproximadamente tres años y recibió acompañamiento tanto en la orientación como en la capacitación para la adaptación cultural y laboral.

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El proceso de selección y acompañamiento institucional fue descrito por Hernández como un factor clave para afrontar los desafíos de migrar. “El apoyo, la asesoría y el compromiso que tienen con uno como trabajador es increíble, porque viajar a otro país es absolutamente nuevo. Las capacitaciones laborales ayudan a prepararse para la adaptación y la incorporación al trabajo”, detalló.

Oportunidades laborales y equidad de género: así es el contingente que viaja a Canadá

En la conferencia, el asesor del despacho ministerial, Adonay de Paz, expuso la motivación detrás del programa. El funcionario abogó que la tragedia de migrantes salvadoreños fallecidos en el exterior impulsó la creación de rutas seguras y legales para encontrar empleo fuera del país.

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“Cuando el ministro de Trabajo inició su administración, lamentablemente coincidió con un evento que conmovió al mundo: la muerte de un salvadoreño y su hija en el río Bravo. Esa imagen motivó a buscar alternativas seguras para los salvadoreños que buscan oportunidades laborales”, relató el funcionario ante los asistentes.

El Programa de Migración Laboral ofrece empleos en áreas como:

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Limpieza

Cocina

Atención al cliente

Jardinería

Posiciones gerenciales en restaurantes

Las oportunidades se distribuyen en diversas provincias de Canadá, entre ellas Ontario, Quebec, Columbia Británica y Alberta. Los contratos pueden alcanzar hasta veinticuatro meses, con posibilidad de prórroga según la demanda de cada sector, informó el asesor ministerial. El acto también sirvió para subrayar la participación femenina.

Participantes y familiares del Programa de Migración Laboral escuchan atentos durante la conferencia de prensa en el Ministerio de Trabajo, antes de partir hacia Canadá para incorporarse a empleos temporales (Cortesía @PrensaMiTrabajo).

De acuerdo con datos del propio Ministerio, más de quince salvadoreños integran el contingente, entre ellos varias mujeres. “La inclusión de mujeres en el programa representa un avance importante para la equidad de género y abre oportunidades a nuevos sectores”, detalló Infobae.

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Durante su intervención, Adonay de Paz enfatizó la importancia de la disciplina y la adaptación cultural como requisitos para la integración laboral en Canadá. De igual manera, la institución garantiza alojamiento y apoyo para cubrir necesidades básicas, de modo que los beneficiarios puedan concentrarse en su desarrollo profesional.

En el caso de Hernández, de 32 años, trabajará en el área de limpieza y atención al cliente. Su experiencia en programas laborales previos en Estados Unidos refuerza su confianza para afrontar este nuevo reto.

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La hija de Hernández, Joana, de seis años, compartió su sentir ante la partida de su padre: “Lo voy a extrañar y le voy a hacer videollamada”, expresó. La familia confía en que la experiencia en Canadá contribuirá a su bienestar y a la construcción de nuevas oportunidades.

El evento concluyó con el reconocimiento a las familias y la exhortación a los beneficiarios para mantener la determinación y el compromiso durante su estancia en el extranjero.

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