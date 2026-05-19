Cabecilla de red acusada de estafar RD$200 millones a entidad financiera es sometido a la justicia en República Dominicana

Jefry Leonardo Cepeda Núñez es acusado como cabecilla de una red criminal que estafó a una entidad financiera dominicana por más de RD$200 millones. (Foto: Redes sociales)

Jefry Leonardo Cepeda Núñez enfrenta la justicia como presunto cabecilla de una red criminal acusada de estafar a una entidad financiera con más de RD$200 millones (aproximadamente USD 3,360,000), de acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público. La solicitud formal ante el tribunal consiste en imponer un año de prisión preventiva y declarar el caso como complejo, dada la gravedad y multiplicidad de los hechos atribuidos, que ya involucran a diez personas detenidas.

Cepeda Núñez, quien fue arrestado tras entregarse voluntariamente ante la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, figura como exempleado de la entidad financiera afectada. Tras su detención, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional programó la audiencia para discutir la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público. La magnitud del fraude y la organización de la estructura llevaron a las autoridades a considerar el caso como uno de los golpes más duros contra el sistema bancario dominicano en los últimos años.

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La investigación ha avanzado con la detención de diez personas, entre ellas varios exempleados y colaboradores externos que, según la acusación, formaban parte de la red dedicada a captar a terceros para obtener fondos de manera fraudulenta. Los arrestos ocurrieron en el marco de un amplio operativo desplegado en el Gran Santo Domingo, que incluyó la intervención de la Dirección de Policía Cibernética (Dicat), unidad adscrita a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional. En la pasada semana, seis personas fueron detenidas en la primera fase del operativo, a quienes se sumaron tres más posteriormente, junto con Cepeda Núñez como último capturado.

La Fiscalía solicita un año de prisión preventiva para Cepeda Núñez y los demás detenidos, argumentando la complejidad y la gravedad del fraude bancario. (Foto: Ministerio Público República Dominicana)

El grupo enfrenta cargos por estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos. El Ministerio Público sostiene que la red criminal se especializaba en captar personas externas para realizar movimientos fraudulentos y desviar fondos de la entidad bancaria perjudicada. La lista de imputados incluye a Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.

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Proceso judicial y desarrollo de la causa

Lewina Tavárez Gil, procuradora de corte y titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, encabeza el equipo litigante junto con el fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo. Tavárez Gil confirmó que la petición del Ministerio Público es que se impongan doce meses de prisión preventiva a los imputados, justificando la medida en la gravedad y multiplicidad de los hechos.

Durante la audiencia, el Ministerio Público planteará la fusión de los expedientes para que la medida de coerción se conozca de manera conjunta para todos los arrestados. El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, aplazó la audiencia de los primeros detenidos para el miércoles 20 de mayo, tras aceptar la solicitud de las defensas de disponer de más tiempo para presentar presupuestos.

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Diez personas, entre exempleados y colaboradores externos, ya están arrestadas y acusadas de captar a terceros para realizar movimientos financieros fraudulentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el transcurso del operativo, las autoridades realizaron nueve allanamientos simultáneos en sectores del Distrito Nacional y en los municipios de Santo Domingo Este y Norte. Durante estas intervenciones, confiscaron tres vehículos de alto valor económico, más de veinticinco relojes de lujo —incluyendo marcas como Rolex e Invicta—, un arma de fuego sin documentación legal, diversas prendas de valor, RD$408,186 (aproximadamente USD 6,850) en efectivo, más de 10 computadoras portátiles y 15 teléfonos móviles.

El Ministerio Público ha comunicado que la investigación continúa en curso, con las autoridades profundizando las pesquisas para determinar el grado de participación de cada arrestado en la estructura criminal.

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