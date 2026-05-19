Arrestan a 60 delincuentes sexuales en EEUU por usar Facebook, Instagram y Snapchat para delinquir; varios tenían material de abuso infantil

La operación estatal permitió la detención de sesenta delincuentes sexuales en Luisiana por reincidencia y violaciones en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luisiana fue el escenario de una operación coordinada que resultó en la detención de sesenta personas registradas como delincuentes sexuales, tras descubrirse múltiples nuevas violaciones legales relacionadas con el empleo de redes sociales y actividades ilícitas en línea durante los últimos dos meses. El accionar, que afectó a individuos con antecedentes penales, fue anunciado oficialmente el lunes 18 de mayo, según la Oficina de la Fiscal General de Luisiana (OAG, entidad estatal responsable de la persecución criminal). Las autoridades indicaron que la dimensión del operativo responde al aumento de casos de reincidencia en delitos sexuales con impacto en menores y al uso no autorizado de plataformas digitales.

Según la Oficina de la Fiscal General de Luisiana (OAG, entidad estatal responsable de la persecución criminal), la acción denominada Operation Restricted Domain fue encabezada por la Louisiana Bureau of Investigation (LBI) y contó con el apoyo de la ICAC Task Force y la Cyber Crime Unit. La investigación se centró en personas con antecedentes que infringieron restricciones legales y participaron en actividades prohibidas en Internet. Las agencias indicaron que el proceso judicial sigue abierto y que se prevén más acusaciones en las próximas semanas.

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De acuerdo con la OAG, el contexto de esta operación refleja la dificultad para la vigilancia y el cumplimiento de restricciones a delincuentes sexuales, especialmente en entornos digitales donde los controles resultan complejos por el aumento de redes sociales y aplicaciones. La colaboración entre agencias y la cooperación con empresas tecnológicas han sido destacados como factores determinantes para identificar reincidencia y prevenir la explotación de menores.

¿Por qué se arrestó a sesenta delincuentes sexuales en Luisiana?

La detención masiva de reincidentes sexuales fue resultado de una investigación que abarcó el área de Greater Baton Rouge. Los informes oficiales revelan que los arrestados incumplieron restricciones asociadas a su estatus de delincuentes sexuales, accedieron a plataformas sociales como Facebook, Instagram y Snapchat, y cometieron nuevos delitos en línea, según datos de la OAG. El operativo se desarrolló entre marzo y mayo de 2026, culminando con la detención y procesamiento judicial de los implicados.

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La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, señaló que la operación permitió identificar a individuos que violaron leyes de registro y reincidieron en conductas delictivas en la web. “No existen lugares seguros en Luisiana para quienes buscan explotar menores”, afirmó Murrill durante la rueda de prensa, conforme lo informaron el medio estadounidense Newsweek y la cadena local Louisiana Radio Network. A su juicio, “las plataformas digitales son un canal habitual para este tipo de reincidencias”.

La Fiscalía General de Luisiana, junto a LBI y Cyber Crime Unit, coordinó el operativo para combatir delitos sexuales digitales en el área de Greater Baton Rouge. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué cargos enfrentan los detenidos por delitos sexuales?

De los sesenta arrestados, veintitrés enfrentan cargos adicionales por posesión de material de abuso sexual infantil y tenencia de imágenes o videos de abuso animal —esta tipificación está incluida en los delitos cibernéticos perseguidos—, según la OAG. Todos los detenidos fueron acusados de violar restricciones impuestas por sentencias previas, y varios reincidieron en el uso de redes sociales para contactar o explotar menores.

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La Louisiana Bureau of Investigation detalló que las personas arrestadas accedieron a Facebook en 33 ocasiones, a Instagram en 14 y a Snapchat en 10, pese a la prohibición expresa derivada de su estatus penal. El detalle de los cargos y los nombres de los detenidos fueron publicados en el portal oficial de la Fiscalía.

¿Cómo se coordinó la operación estatal?

La acción policial, denominada Operation Restricted Domain, se llevó a cabo durante dos meses mediante la colaboración de la LBI, la ICAC Task Force y la Cyber Crime Unit. La estrategia incluyó el seguimiento de actividades en línea, la revisión de registros digitales y la verificación del cumplimiento de sentencias judiciales.

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La OAG detalló que la operación contempló trabajo de campo, rastreo digital y análisis de denuncias ciudadanas. Se trabajó conjuntamente con agencias locales, estatales y federales, permitiendo detectar patrones de reincidencia y actividades ilícitas en varios municipios del área de Greater Baton Rouge.

Liz Murrill precisó que “la colaboración con otras agencias y el uso de sistemas de monitoreo han sido factores determinantes para el éxito de esta operación”, según el reporte oficial de la OAG.

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Los arrestados accedieron ilegalmente a Facebook, Instagram y Snapchat, incumpliendo restricciones judiciales y reincidiendo en delitos contra menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el impacto de los delitos sexuales en línea en Luisiana?

El aumento de delitos sexuales en entornos digitales ha originado un incremento de las acciones policiales y judiciales en Luisiana. Conforme a datos de la OAG, hasta el 10 de mayo de 2026, el estado recibió ‘casi 27.000 denuncias cibernéticas’, cifra cercana a las poco más de 31.000 reportadas durante todo 2025. Esta tendencia revela la dificultad de controlar la reincidencia de sentenciados por delitos sexuales en el entorno digital.

La ICAC Task Force y la Cyber Crime Unit han realizado ‘292 arrestos’ en lo que va del año, identificaron ‘36 víctimas infantiles’ y consiguieron el ‘rescate de 32 niños’ de contextos de abuso, conforme señala la OAG y recogen el medio estadounidense Newsweek y la cadena local Louisiana Radio Network. Estas cifras reflejan la dimensión del reto que enfrentan las autoridades estatales.

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¿Qué medidas recomiendan las autoridades a las familias?

La fiscal general Liz Murrill pidió a los padres que refuercen el control sobre la actividad digital de sus hijos. “Los padres deben ser muy vigilantes respecto a lo que hacen sus hijos en Internet”, recomendó la funcionaria en la conferencia de prensa. Subrayó que la exposición a potenciales abusadores persiste incluso con supervisión, por lo que sugirió “informar y alertar” a los menores sobre los riesgos vigentes en la web.

La OAG recordó la existencia de una línea directa para reportar delitos cibernéticos y precisó que las familias pueden acceder a recursos informativos sobre prevención de delitos sexuales en línea desde el sitio web oficial del estado.

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¿Qué retos enfrenta la vigilancia de reincidentes sexuales en la web?

Las autoridades de Luisiana señalan que monitorear individuos con antecedentes y su actividad en línea constituye un reto técnico y operativo permanente. De acuerdo con información de la OAG, “la aplicación de las restricciones para personas con antecedentes sexuales requiere la cooperación de las plataformas tecnológicas y la actualización de los marcos legales”.

La fiscal Murrill dirigió un llamado a las empresas de redes sociales para que colaboren con el estado y dificulten el acceso de reincidentes a sus plataformas. “Este es un delito que atraviesa fronteras y líneas estatales. Necesitamos el esfuerzo de todos para abordarlo”, declaró la funcionaria, según declaraciones recogidas por la OAG.

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Veintitrés de las personas detenidas enfrentan cargos adicionales por posesión de material de abuso sexual infantil y explotación animal, según la OAG. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde consultar la lista de detenidos y los cargos imputados?

La Oficina de la Fiscal General de Luisiana puso a disposición pública la lista completa de detenidos y los cargos imputados en su portal oficial. Esta medida responde a los principios de transparencia y derecho a la información que establece la ley estatal. Los detalles del operativo y las declaraciones institucionales pueden consultarse en los sitios web de la OAG, así como en el medio estadounidense Newsweek y la cadena local Louisiana Radio Network.

¿Qué se espera tras el operativo y cómo afecta a la comunidad?

Las investigaciones abiertas y la expectativa de nuevos cargos demuestran el compromiso estatal con la protección de menores y la persecución de delitos sexuales en línea. Las autoridades anticipan que tanto los operativos como el número de denuncias continuarán aumentando, a medida que se refuerzan las herramientas de monitoreo y reporte digital.

El impacto directo para la comunidad incluye el endurecimiento de controles sobre reincidentes sexuales, la puesta a disposición de información en línea y la promoción de campañas de educación y denuncia digital, en coordinación con la OAG y empresas tecnológicas.