Guatemala

Gobierno de Guatemala elimina comedores de la Policía Nacional Civil y establece retroactivo para bono de bienestar

El nuevo esquema de compensación, que sustituye el sistema anterior de alimentación, será aplicado a toda la plantilla desde mediados de mayo, como parte de la política institucional orientada a la equidad y la transparencia en los beneficios laborales

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Seis hombres, algunos en uniforme policial y otros de civil, de pie al aire libre bajo un cielo parcialmente nublado con montañas y vehículos al fondo
Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda junto a funcionarios del ministerio y PNCdeGuatemala. (Policía Nacional Civil de Guatemala)

El ministro de gobernación Marco Villeda confirmó el cierre inmediato de los comedores destinados a los agentes de la Policía Nacional Civil en Guatemala y detalló que la medida será compensada por la creación de un bono distribuido a todo el personal, con efecto retroactivo al 15 de mayo de este año. Esta decisión, comunicada por Villeda a través de redes sociales del mismo Ministerio este martes 19 de mayo, marca el fin de un sistema que, según el funcionario, beneficiaba solo a una minoría y abre la puerta a un modelo que busca abarcar a toda la fuerza policial.

Según la declaración de Villeda, el sistema de comedores vigente hasta ahora solo llegaba a “aproximadamente al 23 % del personal de la Policía Nacional Civil”, lo que dejaba fuera del beneficio a miles de agentes. “Muchos estaban destacados lejos de sus familias, trabajando turnos extensos o enfrentando riesgos todos los días para proteger a Guatemala”, enfatizó el funcionario.

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Esta transformación institucional tendrá como consecuencia directa la sustitución de los comedores —considerados una medida temporal y limitada— por la entrega de un bono que alcanzará al “100 % de la Policía Nacional Civil, a cada agente, a cada hombre y mujer que sale todos los días a servirle al país”, según explicó Marco Villeda en su mensaje oficial difundido. Aunque no precisó el monto del beneficio económico, que podría ser de Q500.00 sí garantizó que será retroactivo al 15 de mayo, ajustando automáticamente el periodo de cobertura anterior.

El nuevo sistema beneficiará a la totalidad de los agentes y tendrá efecto retroactivo al 15 de mayo

Villeda puntualizó que la medida pretende reparar un desequilibrio que limitaba el acceso a servicios básicos a la mayoría del personal policial. “Cuando una prestación solo llega a unos pocos, el deber del Estado es preguntarse si realmente se está cumpliendo con el principio de equidad institucional”, sentenció el ministro durante su mensaje, rescatando el sentido de equidad y justicia que motiva el reemplazo de comedores por un bono universal.

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Un grupo numeroso de agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala, con uniformes azules y chalecos, se reúne en un recinto interior con murales en la pared
La Policía Nacional Civil de Guatemala eliminó el sistema de comedores para agentes y lo reemplazó por un bono mensual de bienestar policial. (Fotografía: PNC de Guatemala)

Una excepción explícita a la medida será el mantenimiento de los comedores en la Academia de la Policía Nacional Civil, en el Jardín Infantil y en el Hospital de la Policía Nacional Civil. Estos espacios —según detalló el ministro— quedarán excluidos del cierre y continuarán operando bajo el esquema vigente.

La decisión también responde a irregularidades previamente reportadas en el funcionamiento de los comedores. El ministro de gobernación aseguró que, tras una “evaluación administrativa y operativa seria”, se optó por un modelo que “necesitaba avanzar hacia la eficiencia, la transparencia y la justicia”. Para Villeda, no se trata solo de un cambio administrativo, sino de un proceso de dignificación del personal policial: “Fortalecer a la Policía Nacional Civil no solo implica más operativos, más equipo o más presencia en las calles. También implica dignificar a quienes portan el uniforme.”

Fin de un modelo temporal y búsqueda de mayor transparencia institucional

El ministro recordó que los comedores de la Policía Nacional Civil fueron concebidos como un mecanismo provisional, pero que en la actualidad “la realidad institucional cambió”. “Hoy estamos dejando atrás un modelo limitado para avanzar hacia un sistema más amplio, más eficiente y con mayor alcance humano”, sostuvo Villeda en su comunicado, agregando que la seguridad democrática requiere “decisiones responsables, transparencia y resultados medibles”.

En sus palabras finales, el funcionario agradeció a los agentes por su entrega y sostuvo: “Este paso también es para ustedes. Debo aclarar que en esta medida se excluye el cierre de los comedores en la Academia de la Policía Nacional Civil, en el Jardín Infantil de la Policía Nacional Civil y en el Hospital de la Policía Nacional Civil.”

La implementación de este bono, cuya cantidad aún no ha sido especificada por el ministerio de gobernación, marca el inicio de una nueva etapa en la gestión de prestaciones sociales para la Policía Nacional Civil. El gobierno guatemalteco aseguró que continuará avanzando en la institucionalización de beneficios “con orden, con ley y con una visión institucional que alcance a todos y no solamente a unos pocos”, tal como expresó Villeda.

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