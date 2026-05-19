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Dietas altas en proteína: el riesgo silencioso que puede acelerar el deterioro renal en adultos mayores

Expertos advierten que un consumo excesivo puede dañar la función renal y recomiendan controles y ajustes en la alimentación en grupos de riesgo

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Hombre sentado a la mesa con un plato de pollo, pasta, huevo, brócoli y camote listo para comer
Una dieta alta en proteína puede acelerar el deterioro renal en personas con antecedentes familiares o enfermedad previa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dietas ricas en proteína han ganado protagonismo en los últimos años, impulsadas por tendencias vinculadas al fitness y la alimentación saludable, mientras las autoridades sanitarias de Estados Unidos consideran modificar las recomendaciones oficiales sobre la ingesta diaria de este nutriente.

Según la Cleveland Clinic, aunque en la mayoría de los adultos sanos un consumo elevado suele ser bien tolerado, el exceso de proteína puede representar un riesgo considerable en personas con enfermedad renal, daño previo en los riñones o antecedentes familiares.

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El Departamento de Agricultura y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos presentaron un borrador de nuevas Guías Alimentarias que, de aprobarse en enero de 2026, elevarán la recomendación diaria de proteína a entre 1,2 y 1,6 gramos por kilo de peso corporal, frente al estándar actual de 0,8 gramos.

Esto significa que una persona adulta de 68 kilos debería consumir entre 82 y 108 gramos de proteína al día. Aunque este rango es adecuado para la mayoría, puede ser perjudicial en quienes tienen insuficiencia renal, ya que eleva la carga de trabajo de los riñones al filtrar más desechos. Según el nefrólogo Juan Calle, de la Cleveland Clinic, el exceso de proteína puede acelerar el deterioro renal, sobre todo en personas vulnerables o mayores, cuya función renal disminuye naturalmente con la edad.

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Riesgos y recomendaciones para personas con enfermedad renal

Se estima que más de 30 millones de personas en Estados Unidos presentan enfermedad renal, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y la mayoría lo desconoce. En este grupo, el riesgo asociado a un exceso de proteína es especialmente alto. Calle advierte: “Si padeces enfermedad renal y consumes demasiada proteína, estás sobrecargando unos riñones que ya no funcionan correctamente”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El exceso de proteína aumenta la carga de trabajo y los residuos filtrados por los riñones, elevando el riesgo de daño renal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por este motivo, los especialistas recomiendan que quienes tienen insuficiencia renal se mantengan en el rango inferior de consumo proteico, o incluso lo reduzcan, siempre bajo supervisión médica. Solo situaciones específicas, como entrenamiento deportivo intensivo o indicación profesional, justifican un aumento de la ingesta.

El daño renal por exceso de proteína puede avanzar de forma silenciosa durante años. Los signos de alerta incluyen hinchazón en las piernas, cambios en la orina —como presencia de espuma o burbujas persistentes—, fatiga crónica, náuseas y presión arterial elevada. Ante estos síntomas o antecedentes familiares de enfermedad renal, los especialistas recomiendan controles médicos periódicos, ya que los análisis de sangre y orina permiten detectar alteraciones en la función renal antes de que aparezcan síntomas claros.

Un estudio publicado en la revista Frontiers in Nutrition confirma que una ingesta elevada de proteína puede acelerar el deterioro renal en personas con daño previo. Los autores subrayan la necesidad de ajustar la dieta bajo supervisión médica en estos casos.

Efectos y riesgos del exceso de proteína en los riñones

El consumo elevado de proteína no solo incrementa la demanda de filtración renal, sino que también puede favorecer procesos de inflamación y estrés oxidativo que deterioran la función de los riñones. Las dietas muy altas en proteína animal —como carne roja, huevos y lácteos— generan una mayor producción de compuestos ácidos y residuos nitrogenados, aumentando el trabajo renal.

Por el contrario, las proteínas de origen vegetal suelen producir menos residuos ácidos y aportar fibra, lo que puede ser más favorable para la salud metabólica y renal.

Polvo de colágeno hidrolizado en un envase, utilizado como suplemento para fortalecer piel, uñas y articulaciones. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso de suplementos de proteína debe limitarse a casos de deficiencia comprobada y siempre bajo supervisión médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Cleveland Clinic, los suplementos de proteína, como los polvos a base de suero de leche, no son necesarios para la mayoría de la población. Su uso debería limitarse a casos de deficiencia nutricional documentada o bajo indicación profesional, ya que un exceso puede sumar riesgos innecesarios, especialmente en personas predispuestas a padecer enfermedades renales.

Fuentes de proteína y estrategias de prevención

No todas las fuentes de proteína impactan igual sobre los riñones. Las de origen animal generan más compuestos ácidos durante la digestión, lo que incrementa la carga renal, mientras que las proteínas vegetales —como legumbres, frutos secos y cereales integrales— son menos exigentes para estos órganos. Priorizar fuentes vegetales puede ser una estrategia más adecuada especialmente para quienes presentan factores de riesgo.

Los expertos recomiendan moderar la ingesta de proteína animal, evitar el inicio de suplementos sin supervisión y ajustar la dieta según el estado de salud personal. La evaluación médica es indispensable antes de realizar cambios importantes en la cantidad de proteína consumida, especialmente para quienes tienen enfermedades crónicas, antecedentes familiares de insuficiencia renal o factores de riesgo como diabetes e hipertensión.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La individualización de la dieta y los controles médicos regulares son clave al ajustar la ingesta de proteína, especialmente en personas vulnerables a daño renal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La próxima revisión de las Guías Alimentarias en Estados Unidos busca adaptar las recomendaciones nutricionales a las nuevas tendencias y evidencia científica, pero subraya la importancia de la individualización en la dieta, en particular al considerar la ingesta de proteínas y la salud renal.

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