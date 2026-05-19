El dólar operó estable, pero el blue tocó su precio más alto en dos meses

un firme volumen de negocios facilita las compras del BCRA.

El volumen de operaciones en el mercado mayorista se mantuvo elevado este martes, en USD 571,1 millones en el segmento de contado, con un dólar que se mantuvo estabilizado debajo de los 1.400 pesos.

El tipo de cambio mayorista avanzó un peso en el día, a $1.398, para anotar una acotada suba de siete pesos o 0,5% en mayo, y mantener una caída de 57 pesos o 3,9% en lo que va de 2026.

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El BCRA fijó un techo para las bandas cambiarias en los $1.738,49, que dejó al tipo de cambio oficial a $340,49 o 24,4% de ese límite oficial.

El dólar al público terminó sin variantes a $1.420 para la venta en el Banco Nación por tercer día. En cambio sí experimentó movimientos en el mercado informal, donde el dólar blue subió 15 pesos o 1,1%, a $1.435, su precio más alto desde el 18 de marzo.

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La suba del blue se asocia al evolución del dólar minorista. Al pactarse en un nivel similar -el lunes ambas cotizaciones se negociaron a $1.420 para la venta-, se reduce el margen o spread que incentiva la operatoria en el reducido mercado paralelo.

Con el ajuste alcista de hoy, los agentes informales tomaron el dólar para la compra a $1.415, unos 45 pesos o 3,3% más que los $1.370 que pagaron los bancos a sus clientes, una tasa que incentiva la venta de dólares de particulares al precio blue e incrementa la liquidez en este mercado poco profundo.

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Dólar estable, más volumen y compras del BCRA

“El dólar mayorista -en medio aún de ligeras oscilaciones- vuelve a testear los $1.400, un nivel que en anteriores ocasiones durante esta etapa de liquidaciones del campo actúo como resistencia táctica. Aún así, y mientras el BCRA vuelve a impulsar un mayor ritmo de compras, un gradual reacomodamiento podría tener espacio tras la apreciación cambiaria acumulada en los últimos tiempos, siempre que no afecte el objetivo de desinflación”, comentó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

“La fuerte liquidación de divisas del agro mantuvo estable al dólar oficial en el inicio de la semana -afirmó Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital- en un contexto donde el mercado evalúa la capacidad del Banco Central para sumar reservas durante la cosecha gruesa. En el balance del año, el tipo de cambio acumula una baja del 4% frente a una inflación del 12,3% en el primer cuatrimestre".

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En en el marco de una conferencia de prensa para brindar detalles sobre el último Informe de Política Monetaria (IPOM), el presidente del BCRA, Santiago Bausili, aseguró que “no es una prioridad (levantar el cepo a empresas)“ y enfatizó que “en materia cambiaria, nuestro foco está en el sector externo; es decir, que las exportaciones puedan funcionar bien y que las importaciones puedan funcionar bien. Nos preocupa más eso que el atesoramiento para capital de trabajo de las empresas que no están involucradas en estas operaciones“.

“Si el ‘poder de fuego’ del Banco Central sigue siendo acotado -menos de la mitad que la media regional, por caso-, reducir la oferta de pesos no alcanza para moderar las presiones cambiarias. Los poco menos de USD 4.000 millones de Bonares ley local que emitió el Tesoro desde diciembre del año pasado no alcanzan para cubrir la totalidad de los vencimientos de deuda en moneda extranjera de julio próximo (USD 4.300 millones)“, puntualizó la gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, en un informe.

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“Entre el segundo semestre de este año y octubre del año que viene, los vencimientos de deuda en dólares suman USD 31.000 millones, ubicándose no solo por encima de las actuales colocaciones de Bonares, sino también de las reservas brutas menos activos ilíquidos (oro, Derechos Especiales de Giro del FMI y el tramo no activable del swap con el Banco Popular de China), que llegan a USD 18.000 millones. El equilibrio del sector externo es necesario para la estabilidad cambiaria”, agregaron los analistas del Banco Provincia.

En este sentido, el analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano observó que “este año, Argentina va a tener una exportación récord por USD 100.000 millones. Si proyectamos para todo el año 2026 los dólares que lleva comprados el Banco Central, podríamos decir que lograría adquirir un total de USD 20.000 millones. Las reservas ya superan los USD 46.000 millones y cubrimos sin problemas los vencimientos del año 2026″.

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“Para el año 2027, los vencimientos de amortización de deuda en dólares podrían ubicarse en torno a los USD 13.000 millones si renovamos los REPO (préstamos de bancos internacionales, respaldados con bonos) , las deudas con el FMI más organismos financieros internacionales y la deuda del Tesoro. Tenemos todo el segundo semestre para conseguir ese dinero y entrar al año 2027 sin preocupaciones”, aseguró Di Stefano.

“Activos dólar linked pueden tener un atractivo táctico pensando en un plazo más prolongado y como una posición de mayor riesgo -por cuanto el dólar esta planchado- que busque cobertura y/o captura de movimientos especulativos en caso de desatarse escenarios de tensión cambiaria", explicó Brian Torchia, gerente de Finanzas Corporativas de Pgk Consultores.

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